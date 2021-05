Tällaisen mökin saa nyt 100 000 eurolla – 10 tärppiä Suomesta

Taloussanomat poimi kymmenen erilaista sadan tonnin kesämökkikohdetta eri puolilta Suomenmaata.

Oma ranta, kaunis järvi, kohtuullinen ajomatka, tilaa majoittaa myös vieraita, ei mikään työleiri. Sata tonnia on rahasumma, jolla saa hyvinkin jo oman kesämökin, mutta kuinka paljon yleisimmistä toiveista pitää joustaa?

90 000–110 000 euron kesämökkejä on tällä hetkellä myynnissä Etuovi-sivustolla reilut 320, Oikotiellä noin 250. Omarantaisia on reilu puolet myyntikohteista.

Yleinen väite on, että etelästä tai suosituimmista mökkipitäjistä ei sadan tonnin kesämökkiä nyt saa.

– Ei se ihan pidä paikkaansa, loma-asuntoihin keskittynyt kiinteistönvälittäjä Pertti Orava Kiinteistömaailmasta kertoo.

1970–1980-luvun perusmökin, jopa hyväkuntoisen, voi löytää kesäasukkaiden suosimilta alueilta ja myös omalla rannalla.

Järven koko sanelee Oravan mukaan hinnan. Isolla järvellä pelkkä tontin arvo on usein 60 000–70 000 euroa, pienellä vaikka vain 30 000.

Jos joustaa vesistön vaatimuksesta, rahalla saa enemmän tilaa ja paremmin varustellun mökin.

Oma ranta ei aina silmiä hivele, eikä houkuta välttämättä edes uimaan, jos ranta on ryteikköinen, äkkisyvä tai mutainen tai tontille ei paista aurinko. Kuivan maan mökki kauniissa maalaismiljöössä voisi olla näin rantamökkiä parempi vaihtoehto.

Uudellamaalla Porvoossa on tarjolla harvinaisempi myyntikohde vanhan ajan pihapiiristä pitävälle. Neliöitä on peräti 120, ja hintapyyntö tyydyttävässä kunnossa olevasta talosta on 110 000 euroa.

Parisataavuotisen hirsipäärakennuksen lisäksi pihalla on aitta, sauna ja verstas ja puuliiteri. Tontin vieressä kulkee vilkas tie, joka on toisille ostajaehdokkaille miinuspuoli, kun taas toiset pitävät hyvistä kulkuyhteyksistä.

Vuonna 1820 rakennettu päärakennus on poikkeuksellinen myyntikohde, ja sitä on parin viikon aikana käynyt katsomassa 15–20 porukkaa, osa ajatellen sitä jopa pysyvään asuinkäyttöön, kiinteistönvälittäjä Tuomas Laakko Volasen kiinteistönvälityksestä kertoo.

Kiinteistökokonaisuus halutaan kuitenkin pitää alkuperäisessä kunnossa sen historiaa kunnioittaen.

Toinen kuivan maan kesäpaikka sijaitsee Elimäellä Kouvolassa. Se on ollut jo pidempään myynnissä ja hinta on laskenut 107 000 euroon. Kun uimapaikkaa ei ole lähellä, myynti vaikeutuu.

Reilulla sadalla tonnilla saisi 2,7 hehtaaria useine rakennuksineen keskeltä maalismiljöötä.

Vaikka oma ranta olisikin, sadan tonnin mökeissä tyypillistä on, että mökki on joko hyvin pieni ja vaatimaton, jos tontti ja maisema ovat kauniita. Jos neliöitä on ja talo on kohtuullisen uusi, voi piha taas olla varjoinen ja karu.

– Jos mökki on kauniilla paikalla, se nostaa hintaa yllättävän paljon, jopa kymmeniä tuhansia euroja, Orava sanoo.

Mökkinaapuri on suomalaiselle lähtökohtaisesti uhka, ja naapurin läheisyys laskee aina hintaa. Myös yleinen siisteys ja huoltotyöt, sekä pihan että mökin, näkyvät suoraan hinnassa.

Sadalla tonnilla Saimaalle?

Saimaan rannalla yksin tonttien hinta pyörii usein 100 000 eurossa. Jos tällä hinnalla mielii ostaa kesäpaikan, mökit ovat hyvin pieniä ja vaatimattomia, joskus hyvinkin pidettyjä silti. Arvoa niillä ei juuri ole, vaan hinta tulee tontista.

Punkaharjun Puruvesi on arvostettu vesistö. Siellä on myynnissä 9 000 neliön tontilla 40 neliön saunamökki ja rantasauna. Kiinnostusta on, mutta kauppoja ei ole vielä syntynyt.

Hiekkapohja, kirkasvetinen järvi sekä reilun 60 metrin oma rantaviiva ovat kiinnostaneet ostajia. Näillä puitteilla hintapyyntö on 90000 euroa.

OP Kodin kiinteistönvälittäjä Matti Ilvan välittää Joutsassa, Keski-Suomessa 110 000 eurolla noin 50-neliöistä 1960-luvun mökkiä. Hintaa laskee se, että järvi on pieni ja sähkö puuttuu.

Hirsihuvila kangasmaastossa, maakellari, savusauna ja talousrakennus 5000 neliön tontilla. Kattoremontti on edessä.

– Olisi lapsiystävällinen ranta ja kangasmaasto, joka on helppo pitää siistinä.

Ilvanin mukaan halvemman hintaluokan kesämökkejä on hyvin tarjolla, mutta pulaa on 200 000 –300 000 euron kohteista, joissa on kaikki mukavuudet.

Pohjoinen sijainti laskee myös hintaa. Rovaniemellä myynnissä on piirun verran alle 100 000 euron hyväkuntoinen paritaloasunto Luostolla, kahdella makuuhuoneella ja kalustettuna.

Paritaloasunto Luoston alueella on myynnissä 99 000 eurolla.

Loma-asunnossa on kaksi makuuhuonetta, parvi, uudehko kylpyhuone ja sauna ja erillinen vessa löytyy myös asunnosta. Se myydään kalustettuna.

Jos merenrantaidylliä haluaa, Turun saariston ja Uudenmaan voi yleensä unohtaa.

Kauempana esimerkiksi Vaasan Mustasaaressa uusia asukkaita odottaa sen sijaan kaunis kalliorantainen 1960-luvun lautamökki.

Noin 25 minuutin ajomatkan päässä Vaasan keskustasta on merenrantamökki myynnissä hintaan 99000 euroa. Paikka hivelee silmää, ja tarjouksia on jätetty sisään, mutta mantereen puolella sijaitsevan paikan sähköttömyys on monien mielestä ongelma.

Myös Varsinais-Suomen Kustavissa, Merikarvialla Satakunnassa, Kristiinankaupungissa myynnissä on sadan tonnin siistejä perusmökkejä merenrannalla.

Siipyyssä, Kristiinankaupungissa, vaatimaton mutta hyvin remontoitu huvila-mökki osin kallioisella merenrantatontilla. Hintapyyntö 95000 euroa.

37-neliöinen tupa, sauna, maakellari, varasto ja huussi.

Mikkelissä terassinäkymä alas Suuri-Särkämöisen järvelle lähtisi 94 000 eurolla. Näkymät ovat kauniit. Tontti laskee kalliolta alas rantaan eikä sovi huonojalkaiselle.

Tontilla on myös pieni aittarakennus ja päämökissä tupa-keittiö ja sauna. Ostajaehdokkaita on käynyt tässäkin myyntikohteessa.

Aiemmin 110 000 eurolla, nyt sadalla tonnilla, myynnissä on yksi harvinaisuus keskellä Helsinkiä. Lauttasaaren kärjen mökkialueella myynnissä on uudenveroinen noin 15 neliön pikkumökki.

Merenrantaan 100 metriä ja mahdollisuus yhteisen rantasaunan käyttöön. Tämän mökin omistajan on kaupungin säännön mukaan oltava helsinkiläinen.

Puolestaan vain tunnin ajomatkan päässä Helsingistä on pikkumökki, jolla on ehkä jo ottajansa. Raaseporissa sijaitsee kauniisti sisustettu pikkumökki aurinkoisella tontilla. Mökillä on yhteiskäyttöranta ja -sauna. Hintapyyntö on 95 000 euroa.

Päärakennuksen lisäksi tontilla on muun muassa liiteri, varasto ja vierashuone, alamökki, kesäkeittiö ja aurinkoterassi.

Orava sanoo, että sata tuhatta on useille ostajille juuri se summa, jolla omaa mansikkapaikkaa lähdetään etsimään.

– Tyypillinen mökinostaja: nelikymppisiä, lapset kouluiässä, asuntolainaa jo maksettu ja jotain säästössä. Sata tuhatta on summa, jolla saa jo jotain muuta kuin ihan loppuun palaneen mökin.

Myös mökkien keskihinnat liikkuvat vuodesta toiseen 100 000 euron molemmin puolin, ja niitä myydään eniten.

Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan mökkikauppa on jatkunut vuoden 2021 alun vilkkaana ja kauppojen määrä on peräti 50 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin tammi–huhtikuussa.

Mökkien tarjonnan ylittävä kysyntä on saanut myös hinnat kipuamaan, keskimäärin reilut 20 prosenttia viime vuoden alusta.