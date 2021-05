Hinnat nousevat, talletusten arvo sulaa... Asiantuntija kertoo, pitääkö inflaatiosta olla oikeasti huolissaan

Inflaatio on kiihtynyt korona-ajan pohjista, mutta toistaiseksi nousu on ollut hyvin maltillista ja kertoo palautumisesta kohti normaalia. Inflaatio kuitenkin nakertaa vääjäämättä ennätyksellisten talletusten arvoa.

Kuluttajahintojen nousu eli inflaatio on noussut viime aikoina talouspuheen keskiöön. Erityisesti Yhdysvalloissa inflaatioluvut heiluttelivat tällä viikolla pörssikurssejakin.

Tänään Tilastokeskus kertoi, että kuluttajahinnat nousivat huhtikuussa 2,1 prosenttia viime vuoden huhtikuusta.

Suurin syy muutokseen oli se, että vuosi sitten polttoaineiden hinnat putosivat selvästi koronakriisin takia.

Bensan ja dieselin hinnat nousivat vuodentakaisesta peräti yli 30 prosenttia.

Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist sanoo, että inflaation kiihtyminen tarkoittaa nyt palautumista kohti normaalia, mitä voi pitää positiivisena asiana.

Hintojen nousu on edelleen melko pientä ja liittyy erityisesti matalaan vertailutasoon eli viime vuoden heikkoihin lukuihin.

– Totta kai hinnat nousevat tällä hetkellä Suomessakin jonkin verran, ja varmaan aika monella ihmisellä ja palkansaajalla saattaa nousta hinnat voivat nousta hetkellisesti tuloja enemmän, eli ostovoima supistuu.

Vaikka hintojen nousu on keskittynyt juuri polttoaineisiin ja veronkorotusten takia kallistuneisiin alkoholiin ja tupakkaan, pientä nousu on nähtävissä myös muissa tuotteissa.

Lähikuukausina voi tulla hetkittäistä hintojen nousua myös tuotantokapeikkojen ja raaka-aineiden hintojen nousun takia.

– En näe, että tämä johtaisi pysyvään, vauhdikkaaseen inflaation kiihtymiseen ainakaan Suomessa.

Appelqvistin mukaan siihen tarvittaisiin kytkös palkkojen nousuun.

– En aisti sellaista tunnelmaa, että olisi lähtemässä hirveä hinta-palkkaspiraali, jossa hintojen nousu kiihdyttää palkkojen nousua.

Yhdysvalloissa on tilanne on toinen, koska siellä on elvytetty valtavasti ja merkkejä on paitsi hintojen ja palkkojen noususta myös työvoiman saatavuusongelmista.

Suomalaisten talletukset ovat paisuneet korona-aikana ennätyksellisen suuriksi. Tileillä makaa siis isot määrät rahaa, kun työpaikkansa ja tulotasonsa säilyttäneet eivät ole kuluttaneet rahojaan esimerkiksi matkailuun tai palveluihin.

Inflaation kiihtyminen syö suomalaisten talletusten arvoa, etenkin kun talletuksille ei nollakorkojen aikana makseta juuri minkäänlaista korkoa.

– En näe, että inflaatio olisi lyhyellä aikavälillä dramaattinen uhka, mutta kyllähän se ajanoloon kumuloituu, jos rahat ovat kauhean monta vuotta tilillä, Appelqvist sanoo.

Hän huomauttaa, että riskitöntä tuottoa ei saa muualtakaan. Nyt esimerkiksi osakkeiden hinnat ovat korkealla.