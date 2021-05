Oman talon voi saada alle 100 000 eurolla jopa Uudeltamaalta – Tarjolla mansardikattoa, pihasaunaa, uima-allasta...

Kiinteistönvälittäjä kertoo, miten kireä luotonanto näkyy talokaupoissa.

Omakotitalojen ostobuumi on korona-ajan asuntomarkkinoiden isoja puheenaiheita. Suomalaiset haluavat väljyyttä ja omaa pihaa.

Taloussanomat uutisoi halutuista pientaloista taistelevista ostajista pääkaupunkiseudulla. Suosituimpia ovat alle 300 000:n tai noin 400 000 euron pien- ja rivitalot.

Entä jos ei ole varaa satojentuhansien eurojen taloon? Millaisia koteja saisi nyt alle sadan tonnin?

Kasvukeskusten ulkopuolella – jos työ ja vapaa-ajan toiveet kohtaavat – tarjonta avartuu merkittävästi. Kaikkiaan alle sadan tonnin kohteita myynnissä runsaat pari tuhatta sähköisillä kauppapaikoilla.

Seurakunta myy reilun sadan neliön omakotitaloa, ”oivaa koiraperheen kotia”, Suonenjoella, Pohjois-Savossa. Talo myydään tarjousten perusteella, yhden euron lähtöhinnalla. Yksi tarjous on tullut, mutta se oli liian matala.­

Miltä kuulostaisi esimerkiksi 2000-luvulla rakennettu, yli sadan neliön hirsitalo, jossa on uima-allas? Sellainen on myynnissä isolla metsäisellä tontilla Kokemäellä. Vakituiseen asumiseen ja vapaa-ajanasunnoksi sopivan talon hintapyyntö on 99 000 euroa Etuovi.comissa.

Samalla hinnalla lähtisi Orimattilassa pienen perheen hirsilautatalo isolla tontilla.

Asuntohelmen kiinteistönvälittäjä Sanna Rantala on myynyt useamman alle 100 000 euron talon tänä keväänä. Valtaosa ostajista on työikäisiä. Orimattilasta on hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Lahteen, mutta hintataso eteläisiä kuntia halvempi.

Noin 90 neliön talo muun muassa erillisine puusaunoineen on myynnissä 99 000 eurolla. Talo on herättänyt ostajien mielenkiinnon, muun muassa siksi että kunto on arvioitu hyväksi.­

Talo ja 4 200 neliön tontti alle 100 000 eurolla on kiinnostanut ostajia.­

Asuttavassa kunnossa olevia, mutta monen mielestä remonttia kaipaavia 80 000–100 000 taloja on myynnissä runsaasti, Kokemäen taloa välittävä yrittäjä Tommi Anttila Suomen Maaseutuvälityksestä kertoo.

– Milloinkaan aiemmin 25 vuoden kiinteistönvälittäjäurani aikana ei ole ollut niin vilkasta kuin tällä hetkellä, Kokemäen taloa välittävä yrittäjä Tommi Anttila Suomen Maaseutuvälityksestä kertoo.

– Täysin poikkeuksellinen tilanne. Nytkin olen tehnyt kymmenen kauppakirjaa kahden viikon aikana.

Oikotien tuoreesta kyselytutkimuksessa jopa 60 prosenttia vastanneista nimesi unelmakodikseen omakotitalon. Kyselyn se teki toukokuussa Tori.fi:ssä, jossa vastaajia oli noin tuhat. Myös useissa aiemmissa, muun muassa finanssi- ja kiinteistöalan tekemissä kyselyissä tulokset ovat olleet samansuuntaisia.

Oikotien kyselyssä kerrostalon unelma-asunnoksi nimesi vain 11 prosenttia vastanneista. Jopa 40 prosenttia halusi asua pienellä alle 50 000 asukkaan paikkakunnalla, kun taas isoissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa halusi asua 32 prosenttia vastaajista. Joka toinen tahtoisi järvi- tai merimaiseman.

– Paljon haetaan myös erilaisia kakkosasuntoja, kuten mummonmökkejä. Ostajat ovat Uudeltamaalta ja Turun ja Tampereen suunnalta, Anttila kertoo.

Ostajina on työikäisiä, jotka näkevät etätyön tekemisen maaseudulla vaihtoehdoksi. Suurin ostajakunta ovat kuitenkin eläkeläiset tai eläkeikää lähestyvät.

– He hakevat itselleen puuhapaikkaa.

Uudellamaallakin on tarjontaa alle sadan tonnin. Karjaan keskustassa myynnissä on 1950-luvun remontoitava kivitalo, jossa asuinneliöitä 110 ja isohko tontti. Hinta 83 000 euroa Oikotiellä.

”Perusterve” 1,5-kerroksinen talo Karjaalla, myynti-ilmoituksen mukaan paljon lisätilaa vintillä ja kellarissa.­

Aktia LKV:n kiinteistönvälittäjä Magnus Nyström kertoo samaa kuin Anttila. Uraa on takana 23 vuotta eikä vastaavaa ostobuumia ole ollut koskaan aiemmin. Käytännössä kaikki viedään käsistä, Raaseporin suunnalla erityisesti vapaa-ajan kohteet.

– Kaikki nekin mökit, jotka koettiin pahimmiksi työleireiksi. Myös perheitä etsii taloa, koska halutaan tilaa ja enemmän maaseudulle, mutta silti palveluiden lähelle.

Nyströmin mukaan alle 100 000 eurolla saa jo asumiskelpoisen talon, jos hyväksyy pienemmän koon ja vaatimattoman asumistason.

” Ne kaupat jäivät sitten tekemättä.

Isoa kuvaa ei maaseutukaipuu tai etätyön kasvu ole ainakaan vielä muuttanut. Asuntomarkkinat jakaantuvat etelän arvoasuntoihin ja taantuvien alueiden arvoaan menettävään talokantaan.

Suomen kunnista vain 32 sai hyvän luottoluokituksen Hypoteekkiyhdistyksen helmikuussa julkistamassa asuntoluottoluokituksessa.

Mansardikattoinen 93000 eurolla tarjolla oleva omakotitalo Kuusankoskella etsii yhä ostajaa. Kiinnostusta on, mutta remonttikulut huolettavat varsinkin nuorempia ostajia, jotka eivät osaa tai halua kunnostaa itse tekemällä, Habitasta kerrotaan.­

Kaupaksi menevät Anttilan mukaan erityisestä syystä juuri alle sadan tonnin omakotitalot.

– Syynä tähän (matalaan) hintatasoon on myös luotonsaanti. Kun mennään kalliimpiin kohteisiin, ei ole mahdollista saada enempää lainaa kun ei pysty järjestämään riittäviä vakuuksia. Kiinteistö itsessään ei riitä.

Eräs Anttilan asiakas harkitsi Porista omakotitaloa, jolle pankki oli jo myöntänyt 110 000 euron lainan.

Sitten asiakas löysikin toisen talon Harjavallasta samaan hintaan. Harjavallan talossa ei ollut remonttitarpeita lähivuosikymmeninä, kun taas Porin talossa edessä olisi ollut vähintään 30 000 euron remontti.

– Pankki ilmoitti, että emme rahoita kuin 80 000 eurolla Harjavallan taloa. Ne kaupat jäivät sitten tekemättä.