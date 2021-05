Pientaloista taistellaan nyt ”isot tunteet pelissä” – yllätyskäyntejä, suosituskirjeitä, kovia tarjouksia...

Kiinteistönvälittäjät paljastavat, mitä ostajat ovat valmiita tekemään saadakseen unelmiensa kodin.

Korona on vauhdittanut asuntokauppaa, ja erityisesti lapsiperheet hakevat kohtuuhintaisia pientaloja kiivaasti kasvukeskuksissa.

Hiljattain pienehköä omakotitaloa Itä-Vantaalla havitteli 40 perhettä.

Mitä ostajat ovat valmiita tekemään saadakseen halutun kodin?

– Jos myyntiin tulee nyt jokin todella herkkukohde, kyllä siitä tulee kymmeniä yhteydenottoja, Espoon Habitan toimitusjohtaja Tero Västi kertoo.

– Osa menee yli pyyntihinnan, kilpailu on kovaa.

Moni haluaa hieman pihaa, joten omakoti-, pari- ja rivitalot tekevät kauppansa. Haussa on yleisimmin yhtiömuotoinen perheasunto, Västi kertoo.

Huoneistokeskuksen kiinteistönvälittäjä Kirsti Vilhunen kertoo, että nettiin tullut myynti-ilmoitus saa innokkaimmat ostajat välittömästi liikkeelle.

Taistelu halutuista myyntikohteista on johtanut joskus jopa vispilänkauppaan välittäjien selän takana, eli suoriin kontaktointeihin ostajan ja myyjän välillä.

– Vaikka esittelyt pitäisi sopia välittäjän kautta, voi olla että samana iltana myöhäänkin ollaan jo oven takana soittelemassa ja halutaan tulla katsomaan ennen kuin muut ehtivät. Halutaan ikään kuin lukita kauppa, ’me olimme ensimmäisiä’.

Tällainen käytös ei ole Vilhusen mukaan suotavaa, kun omistaja on sopinut asunnon myynnistä välittäjän kautta.

Joskus taistelu asunnoista on äitynyt rumaksi.

– Uhkauksiakin olen saanut, jos ostajia on ollut useampia, Västi kertoo.

Vuosien varrella tulleet tapaukset ovat harvinaisia ja jääneet puheen, yleisen uhkailun ja oman pettymyksen purkamisen tasolle. Välillä kuulee paljon kirosanoja ja suoranaista v..ttuilua, hän kertoo.

– Isoja tunteita on pelissä, kun haaveet, unelmat ja rahat ovat samassa korissa.

Hintoja hilataan alussa ja lopussa

Ostobuumi on nostanut pyyntihintoja aiempaa korkeammaksi, sillä myyjät ovat hyvin perillä markkinatilanteesta.

Hiljattain Västi myi parvellista kolmiota Espoon Hyljelahdesta. Toteutuneiden kauppojen perusteella hinnoittelu olisi ollut noin 306 000–316 000 euroa.

Myyjän kanssa päädyttiin kuitenkin 326 000 euron pyyntiin markkinatilanteen takia. Yksi tarjous ylitti vielä tämänkin.

Helsingin Pukinmäessä keskiarvohinta olisi 250 000 euron luokkaa, mutta myyjä uskoi vahvasti paritalokotiinsa ja pyyntihinta nousi lähelle 280 000 euroa. Asunnosta tuli noin 50 yhteydenottoa.

Ostajat pehmittävät nyt myyjiä pyyntihintojen ylityksillä.

Yleisemmin kyse on tuhansista euroista, joskus jopa noin 20 000 euroa pyyntihinnan päälle, jos kyseessä on vaikka noin 400 000 euroa maksava erillistalo Espoossa.

Vilhunen arvioi, että Keski-Uudenmaan alueella pyyntihinnat ylitykset ovat pientaloalueilla muutaman tonnin, enimmillään 10 000 euron luokkaa.

Huoneistokeskuksen Kirsti Vilhusen mukaan suosituimpien myyntikohteiden näyttöpäivät venyvät pitkiksi koronarajoitusten takia.­

– Kun haluttava asunto löytyy, laitetaan varmuuden vuoksi muutama tonni päälle, tai ainakin pyyntöhinnan tarjous, mikä on selvästi yleisempää.

Yhden illan aikana, heti kun myynti-ilmoitus on tullut verkkoon, voi olla viisitoistakin perhettä, jotka haluavat nähdä asunnon, hän kertoo.

Vapautumisajoilla pelataan...

Ostobuumi hilaa asuntojen vapautumisaikoja ylös.

– Jos sattuu olemaan 3–5 kuukauden tai jopa pidempi vapautumisaika toivomuksena ja ostaja pystyy sen antamaan ja tekee kaupat nopeasti, se on kirsikkana kakussa, Västi sanoo.

Uuden kodin ostaja joutuu pulittamaan näin heti kauppasumman ostajalle, mutta myyjä saa oikeuden etsiä uutta asuntoa rauhassa vaikka puolikin vuotta.

Voi olla asuntokiinteistö, jossa on kaksi kilpailevaa, pyyntihinnan kymppitonnilla ylittävää tarjousta, mutta se joka suostuu viiden kuukauden vapautumisaikaan, voittaa yhtä kuukautta vastaan.

– Yksi välimuutto jää pois, muuttaminen ärsyttää kaikkia.

Rahat valmiina

Huoneistokeskuksen Vilhusen mukaan suurin ja tärkein erottautumiskeino on rahoitus.

– Asiakkaat ovat selkeästi saaneet laina-asiat selvitettyä ja heillä on varmuudella vihreä valo pankista tehdä tarjous.

– Hämmentävänkin moni ostaja on tilanteessa, jossa joutuu vielä erikseen hyväksyttämään asunnon pankilla, vaikka laina on jo luvattu. Nämä asiakkaat jäävät jalkoihin, kun kaupan on erittäin haluttu asunto.

”Hyviä ostajia”

Jos tarjouksia satelee, ostajat vetoavat myös suoraan myyjiin. He saattavat pistää tarjoukseen kylkeen ’suosituskirjeen’ itsestään. Kehutaan taloa, aluetta ja sopivuutta lapsille, Huoneistokeskuksen Vilhunen kertoo.

– On henkilökohtaisuuksiin ja tunteisiin vetoamista, Habitan Västi vahvistaa.

Habitan Tero Västi kertoo, että lain mukaan kaikki tieto pitää välittää osapuolten välillä. Hänkin kertoo myyjälle myös ostajien henkilökohtaiset vetoomukset ja niistä on harvoissa tapauksissa ollut jopa apua.­

Myyjä ei halua olla talkkarina enää myynnin jälkeen ja saattaa myös suosia sellaista ostajaehdokasta, jolla pysyy vasara kädessä.

– Omistajalle, joka on ehkä sydänverellään rakentanut talon, voi olla hyvinkin tärkeä, että talo menee sellaiseen perheeseen, joka sitä osaa hoitaa ja ymmärtää omakotitaloasumisen päälle, Vilhunen sanoo.

– Jos on niin sanottu talokaupan ammattilainen ostaessaan alkuperäisessä kunnossa olevan talon ilman kartoituksia, oletetaan että ostaja tietää riskit. Esimerkiksi märkätilojen tai pohjan kosteusvaurioista ei voi valittaa. Eli periaatteessa on turvallisempaa myydä tai ostaa ammattilaiselta, Västi kertoo.