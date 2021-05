Äiti kauhistui lapsensa saamaa yllättävää karhukirjettä – näin lapsikin voi joutua ulosottoon

Myös lapsia on paljon ulosoton asiakkaina.

Teini-ikäisen tytön äiti kauhistui, kun kotiin tuli yllättäen postia ulosottovirastosta. Lapsi oli matkustanut pummilla, saanut tarkastusmaksun eikä sitten kehdannut tunnustaa sitä kotona.

– Ulosottolaskussa uhattiin luottohäiriömerkinnällä 17-vuotiasta! äiti ihmettelee.

Onneksi kirje löytyi ennen eräpäivää eikä ikäviä seuraamuksia tullut. Äidin mielestä on kohtuutonta, että alaikäinen voi pahimmillaan saada elämänsä alkuun luottohäiriömerkinnän, joka piinaa monin tavoin nuoren arkielämää, esimerkiksi asunnon saantia.

– Yksi hölmö pummilla ajaminen voi johtaa vaikeuksiin oman elämän alkumetreille vain siksi, ettei HSL:stä (Helsingin seudun liikennelaitokselta) eikä ulosottoviranomaiselta myöskään tullut tietoa suoraan huoltajille.

Valtakunnanvouti Juhani Toukola kertoo, että alle 15-vuotiaasta ei anneta tietoja luottotietotoiminnan harjoittajalle. Jos yli 15-vuotias todettaisiin varattomaksi ulosotossa, luottotiedot voivat todellakin mennä.

Tietyt laskut suoraan ulosottoon

Tietyt maksut – kuten teinin saama tarkastusmaksu – ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Tyypilliset lasten ulosoton syyt ovat tarkastusmaksuja, hammaslääkäri- tai terveyskeskuslaskuja tai liikennevakuutuksia, kuten mopon vakuutus tai sakko.

Valtakunnanvouti Juhani Toukola.­

Lapsi saattaa joutua ulosottoon myös perintö-, lahja- tai jäännösverojen takia.

Ulosotossa on joskus ollut Toukolan mukaan jopa sylivauvoja, jotka ovat perineet rahaa. Vanhemmat ovat jättäneet verot maksamatta syystä tai toisesta. Kun ulosotto lähestyy, vanhemmat yleensä kyllä maksavat, Toukola kertoo.

Toukola muistelee, että yksittäisissä tapauksissa vanhemman maksamattomuus on voinut johtaa jopa siihen, että teini menettää luottotietonsa.

Lapselta peritään ulosmitattava summa varallisuudesta kuten aikuiseltakin. Mutta jos velallinen on alle 18-vuotias, ulosottomiehen pitää tehdä ulosottoasian vireille tulosta ilmoitus lapsen kotikunnan holhousviranomaiselle. He ovat yhteydessä vanhempiin. Näin lainsäädäntö suojelee alaikäisiä.

Ilmoitusta ei tehdä, jos saatavasta on postitettu maksukehotus ja maksu on sillä ulosottoon suoritettu. Pienistä summista holhousviranomainen tuskin ryhtyy mihinkään jatkotoimiin.

”Velallinen tyttövauva Virtanen”

Toukola pitää jossain määrin ongelmallisena tilanteita, joissa alaikäinen joutuu hoitamaan neuvotteluita velkojien kanssa. Toisaalta 15–18-vuotiaiden nuorten, jotka käyttävät jo itse rahaa, on myös tärkeää oppia rahan käyttöä ja sitä, että maksujen laiminlyönneistä koituu seurauksia, hän huomauttaa.

Alaikäisiä on ollut ulosoton asiakkaina reippaasti yli tuhat viime vuosina, mutta lukumäärä on hieman vähentynyt. Kaikkiaan lasten osuus on hyvin pieni eli noin puoli prosenttia kaikista velallisista.

Aiemmin velkojat saattoivat panna suoraan ulosottokelpoisia maksuja lasten maksettaviksi, vaikka olisivat voineet laskuttaa vanhempia. Ulosotto on sittemmin ohjeistanut tästä velkojia ja laskut menevät yleensä suoraan vanhemmille.

Viime vuoden tilastoissa oli muutama noin 2–3-vuotias.

– Ääritapauksessa meillä oli (vuosia sitten) maksuunpano vauvalle, jolla ei ollut vielä nimeä. Velallisena oli tyttövauva Virtanen. Näistä on onneksi jo päästy eroon.