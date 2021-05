Kommentti: Koko rahalla Teslaa – pörssikuplan perinteinen varoitusvalo vilkuttaa nyt punaista

Piensijoittajien sijoitusinnon paisumista on usein pidetty merkkinä siitä, että markkinakupla on puhkeamassa. Nyt nämä merkit ovat vahvasti ilmassa, Taloussanomien tuottaja Katja Okkonen kirjoittaa.

Suomalaisten sijoitusinto on nyt huipussaan. On hienoa, että entistä useampi on kiinnostunut varallisuutensa kasvattamisesta.

Sosiaalisen median sijoitusryhmien jäsenmäärät paisuvat, ja lähes joka päivä joku uusi jäsen kyselee kokeneemmilta, mistä kannattaisi aloittaa ja mihin sijoittaa. Se on erinomainen asia: muiden kokemuksista ja vinkeistä oppii. Se ei ole tyhmä, joka kysyy.

Perinteisesti tavallisten ihmisten valtaisa sijoitusinto on kuitenkin nähty kokeneemmissa piireissä merkiksi siitä, että kuplan puhkeaminen on lähellä.

Mitä pitäisi ajatella esimerkiksi siitä, että kokematon sijoittaja panee ensitöikseen kaikki liikenevät rahansa vaikkapa Teslan tai Norwegianin osakkeeseen tai bitcoiniin?

Joko kyseessä on riskinottajan tietoinen lottoaminen tai sitten perusasiat sijoittamisesta ja varallisuuden pitkäaikaisesta kasvattamisesta sekä oman talouden hoidosta ovat aivan hukassa.

Parhaimmillaan voi toki tehdä hyvän tilin, mutta pahimmillaan oppi tulee karvaasti kantapään kautta ja kiinnostus sijoittamiseen voi jopa kokonaan kadota.

Ihmiset jonottivat osallistuakseen Satama Interactiven osakeantiin maaliskuussa 2000. Pian tämän jälkeen it-kupla puhkesi.­

Kuplapelot ovat viime aikoina voimistuneet. Koronakriisi toi viime keväänä markkinoille vain lyhytaikaisen romahduksen, josta lähdettiin kovaan nousuun ja kurssiennätys toisensa jälkeen on paukkunut.

Kurssinousuun on puhaltanut lisää tuulta keskuspankkien ja valtioiden elvyttävä politiikka. Rahaa on markkinoilla valtavasti etsimässä tuottoa, ja osakkeiden arvostus on paikoin irronnut täysin todellisuudesta.

Esimerkiksi Helsingin Sanomien julkaisemassa ja suomentamassa Wall Street Journalin jutussa huomautetaan, että nyt ollaan harvinaisessa tilanteessa, jossa monien sijoituskohteiden ja omaisuuserien hinnat nousevat samanaikaisesti. Tämä ruokkii maailmanlaajuisen kuplan pelkoja.

Samaan aikaan kun osakemarkkinoilla ennätykset paukkuvat, asuntokauppa käy Yhdysvalloissa yhtä kiivaana kuin ennen edellisen asuntokuplan puhkeamista. Huuma on tarttunut myös bitcoiniin ja muihin kryptovaluuttoihin.

Riehakas meno on yllättänyt myös kokeneet sijoittajat. Omaisuudenhoitoyhtiö Grantham, Mayo & van Otterloonin perustaja Jeremy Grantham sanoo WSJ:lle, että tilannetta ei voi verrata mihinkään aiempaan kuplaan.

Menneisyydessä kuplat ovat syntyneet liki ihanteellisen taloustilanteen oloissa. Nyt kova nousu alkoi keskellä koronakriisiä.

Osakevälitysyhtiö Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi sanoi viime viikolla Taloussanomille pitävänsä selvänä sitä, että pörssi on kuplautunut ja ylikuumentunut ja että kupla väistämättä puhkeaa joskus.

Hän korosti kuitenkin, että kuplan puhkeamisen ajankohtaa ei kukaan voi ennustaa, koska kupla ei ole rationaalinen.

Ja siihen saakka markkinat voivat jatkaa nousuaan. Piensijoittajiakaan ei voi neuvoa poistumaan markkinoilta.

Sijoitusjohtaja ja salkunhoitaja Meb Faber sanoi WSJ:lle, että jättäytymällä liian aikaisin pois sijoittaja voi heittää hyvästit vuosien mahdollisille tuotoille.

– Ei kalliiden markkinoiden ole pakko romahtaa, Faber sanoo.

Vaikka suurta romahdusta ei tulisikaan, kurssinousu tuskin jatkuu ikuisesti samanlaisena kuin kuluneen vuoden aikana.

Varsinkin nuorten ja kokemattomien sijoittajien on hyvä muistaa, että tavoite kannattaa olla jossain vuosikymmenten päässä. Siihen mahtuu monta pomppua ja kuoppaa, mutta lopputulos todennäköisesti palkitsee. Ja sitä ennen: hajauta, hajauta ja hajauta.