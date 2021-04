Kommentti: Tein jo teini-ikäisenä tärkeän talouspäätöksen, jota noudatan edelleenkin parisuhteessani

Luin lukijoiden kertomuksia rahankäytöstä parisuhteissaan ja olin pudota tuolilta. Jos yhden neuvon sallitte, älkää ajautuko tilanteisiin, vaan puhukaa eri vaihtoehdoista etukäteen, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Olen heikoilla jäillä – heikoimmilla kuin aikoihin. Olen juuri julistanut edellisessä kommentissani, että toisten raha-asioista ei pidä olettaa mitään. Sitä mieltä olen tietysti edelleen.

Nyt aion lisätä soppaan vielä rahankäytön parisuhteissa, ja silloin ollaan yleensä vaikeuksissa. Tapoja käyttää rahaa kun on täsmälleen yhtä paljon kuin parisuhteitakin.

Silti.

Helsingin Sanomissa (14.4.) lukijat kertoivat kokemuksiaan siitä, millaista on elää suurten tuloerojen parisuhteessa (juttu on maksumuurin takana). Nelikymppinen Sari kertoo, miten hän laskee rahojaan, ja puoliso voi ostaa tonnilla elektroniikkaa ”tuosta vain”. Mies on sitä mieltä, että hän saa ansaita työnsä hedelmistä, ja Sari on ammattinsa ja samalla tulotasonsa valinnut.

Tämän voin vielä ymmärtää.

Mutta sitten. Perheessä on lapsia eikä perhe käy lomalla etelässä, koska Sarilla ei ole siihen varaa. Lapset kommentoivat tilannetta niin, että miksi heidän pitää elää vähemmän tienaavan tulotason mukaan kun muunkinlainen elämä olisi mahdollista.

Luin kohdan useampaan kertaa, koska ajattelin ensin ymmärtäneeni väärin. Kun olin vakuuttunut luetun ymmärtämisestä, lähetin viestin tutulle, joka on tehnyt pitkän uran pankissa ja nähnyt monenlaisia perheitä ja rahatilanteita.

Kysyin, mitä hän jutusta ajatteli. ”Ei tuossa ole kyse tuloluokasta, vaan siitä, kuka perheessä on ...”. Ei voi kirjoittaa viimeistä sanaa, sillä se ei ole painokelpoinen. Tässä nyt kuitenkin arvioidaan jonkun parisuhdetta. Lapset eivät siis pääse perhelomalle, koska Sarilla ei ole varaa, vaikka miehellä olisi. Siinäpä perhe-elämää kerrakseen.

Rahaan liittyy aina valtaa.

Löin oman kantani rahasta lukkoon noin 15 tai 16 vuoden iässä. Olin nähnyt lähipiirissä aika monta avioeroa ja sen, mitä siitä voi seurata. Tulin vakuuttuneeksi, että naisella pitää olla omat rahat. Elää niin, ettei koskaan ole toisen tulojen varassa. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän onnittelen nuorta itseäni.

Tämä ei tarkoita, ettenkö ymmärtäisi, miten paljon helpompaa on, kun käytettävissä on kahden tulot. Totta kai ymmärrän. Arjen kulut voi jakaa, ja yli jää usein enemmän kuin yksin elävillä. Kahden tulot myös mahdollistavat kaikenlaista. Mutta että olisi toisen tulojen varassa, ei käy.

Rahasta puhumiseen liittyy aina tunteita, vaikka kaikki eivät halua sitä myöntää. Mukana tulee myös omasta lapsuudenkodista opittuja malleja.

Siksi pariskuntien pitäisi puhua rahasta.

Ajoissa.

Siitä, millaista elämää he tavoittelevat, millaisesta asunnosta he haaveilevat. Jos perheeseen syntyy lapsia, miten tilanne hoidetaan? Jos toinen jää työttömäksi, miten sitten pärjätään ja kulut jaetaan?

Nyt itsestäni näyttää siltä, että liian usein näihin tilanteisiin ajaudutaan. Jotain on saatettu sopia ennen lasten syntymää, ja samalla linjalla jatketaan kuin vanhasta muistista.

Olin 25–30 vuoden iässä se, joka toitotti ystäväpiirissä, että jos aikoo olla lasten kanssa kotona, pitää miettiä vaikutusta eläkkeeseen. Sanotaanko, ettei vastaanotto ollut aina kovin lämmin. Silti sitä pitää miettiä. Älkääkä nyt tulko sanomaan, ettei hyvätuloisemmalla ole varaa olla kotona. Se ei nimittäin pidä paikkaansa: aiheesta on vaikka miten laskelmia, mutta se on oman kommenttinsa aihe.

Rahasta puhuminen tuntuu vieläkin olevan tabu. Nykyään, kun keskustelen nuorten kanssa eri ammateista, sanon aina: miettikää, mikä työ tuntuu kiinnostavalta, ja sitten miettikää, tuleeko siitä saatavalla palkalla toimeen.

Sitä ei varmaan tarvitse arvailla, millainen neuvon annan nuorille naisille omien rahojen tärkeydestä.

Ja lopuksi, todellinen epäyllätys: minun parisuhteessani puhutaan rahasta.

On puhuttu alusta asti.