Miljoonan suomalaisen kannattaa olla nyt tarkkana – näin varmistat veroedun itsellesi

Miljoona suomalaista teki etätöitä viime vuonna. Verohallinto neuvoo nyt, miten etätyökuluja voi vähentää verotuksessa.

Viime vuonna ennätysmäärä suomalaisia siirtyi toimistoista kotiin etätöihin. Etätyötä tekevät ovat oikeutettuja verovähennyksiin, koska etätyöhön liittyviä kuluja voi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina.

Verohallinto tekee kaikille palkansaajille automaattisesti 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen. Jos yhteenlasketut tulonhankkimismenot jäävät alle 750 euron, niitä ei tarvitse ilmoittaa erikseen.

Tulonhankkimiskuluja ovat esimerkiksi etätyöhön liittyvä työhuonevähennys, tietoliikennekulut ja työvälineistä aiheutuvat kulut.

Apua veroilmoituksen täyttämiseen saa Verohallinnosta.­

Korjauksia ja täydennyksiä ennätysmääräVerohallinto arvioi, että tänä vuonna veroilmoituksiin tehdään enemmän korjauksia ja täydennyksiä kuin vuosiin. Vuonna 2019 tulonhankkimismenoja vähensi verotuksessa 176 000 palkansaajaa. Viime vuonna arviolta miljoona suomalaista siirtyi etätöihin.

Palkansaajat ja eläkeläiset alkavat saada esitäytettyjä veroilmoituksia Verohallinnon OmaVero-palveluun 18. maaliskuuta alkaen.

Verohallinto on koonnut tietopaketin etätyöhön liittyvistä vähennyksistä. Apua veroilmoituksen täyttämiseen saa Verohallinnon puhelinpalvelusta, chatistä ja Verohallinnon somekanavista. Koronatilanteen vuoksi Verohallinto pyytää välttämään toimistossa asiointia.

Tulonhankkimiskulut vähentävät verotettavan tulon määrää

– Esimerkiksi jos hakee kaavamaista 900 euron työhuonevähennystä, oma verotettava tulo vähenee 150 euroa enemmän verrattuna siihen, että saisi vain automaattisen 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, johtava veroasiantuntija Minna Palomäki kertoo Verohallinnon tiedotteessa.

Palkansaajan tuloista on kiinni, kuinka paljon vähemmän veroja jää palkansaajan maksettavaksi.

– Joka tapauksessa kyse on pienistä summista. Keskituloisella puhutaan muutamista kymmenistä euroista.

Verovähennystä voi saada esimerkiksi etätyöhön hankituista laitteista.­

Työtilavähennyksen saa, vaikka erillistä työtilaa ei olisi

Verohallinto kertoo, että helpoin tapa tehdä työhuonevähennys on niin sanottu kaavamainen vähennys, joka määräytyy tehtyjen etätyöpäivien mukaan. Sen saa vaikka erillistä työtilaa ei olisi. Kuluista ei tarvitse esittää selvitystä.

Kaavamainen vähennys kattaa muun muassa työtilan vuokran, sähkön ja lämmön.

– Jotta vähennyksen saa, OmaVerossa pitää ruksia, kuinka paljon on tehnyt etätöitä viime vuonna: yli vai alle puolet koko vuoden työpäivistä vai satunnaisesti Palomäki kertoo.

Jos etäpäiviä on tehnyt yli puolet kaikista viime vuoden työpäivistä, työhuonevähennys on 900 euroa. Jos etätyöpäiviä on alle puolet, vähennyksen suuruus on 450 euroa. Jos etätöitä on tehnyt vain satunnaisesti, vähennys 225 euroa.

Jos molemmat puolisot ovat tehneet viime vuonna etätöitä, kumpikin voi tehdä kaavamaisen työtilavähennyksen tehtyjen etätyöpäivien mukaan.

Työtilan kuluja voi vähentää myös todellisten kulujen mukaan, mutta silloin hankinnoista pitää olla tositteet.

– Satunnaisesti etätöitä tehneet eivät voi vähentää kalustehankintoja todellisten kulujen mukaan, vaan etätyötä pitää olla tehnyt huomattavissa määrin, Palomäki kertoo.

Verohallinnosta huomautetaan, että mikäli hankinnat ja työtilakustannukset eivät ylitä kaavamaisen vähennyksen summaa, kustannuksia ei kannata ilmoittaa todellisten kulujen mukaan.

Myös työvälineet ja nettiyhteys ovat vähennyskelpoisia

Työtilan lisäksi verotuksessa voi vähentää kuluja itse maksetuista työvälinehankinnoista. Hankinnat voivat olla esimerkiksi tietokoneen näyttö tai näppäimistö. Hankittujen laitteiden pitää olla pääasiassa työkäytössä.

Myös nettiyhteydestä koituvia kuluja voi vähentää verotuksessa. Kulut voi vähentää kokonaan, jos netti pääasiassa työkäytössä. Jos se on vain osittain työkäytössä, kuluista voi vähentää puolet.

Jos puolisot käyttävät samaa nettiyhteyttä, molemmat voivat vähentää 25–50 prosenttia kulujen kokonaismäärästä.

Esitäytetyt veroilmoitukset keväällä 2021

Verohallinto lähettää keväällä 4,9 miljoonaa esitäytettyä veroilmoitusta.

2,1 miljoonaa palkansaajaa ja 1,2 miljoonaa eläkeläistä saa esitäytetyn veroilmoituksensa OmaVeroon 3. huhtikuuta mennessä. Postitse esitäytetyt veroilmoitukset ovat perillä myöhemmin.

Toiminimiyrittäjät, maa- ja metsätaloudenharjoittajat ja heidän puolisonsa ovat jo saaneet esitäytetyn veroilmoituksen. Heidän pitää tarkistaa ja tarvittaessa täydentää ilmoitusta viimeistään 1.4.

Palkansaajien ja eläkeläisten täydentämisen määräpäivät ovat 4.5., 11.5. ja 18.5. Oma määräpäivä näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella ja OmaVerossa.

Koronatilanteen takia Verohallinto suosittelee tekemään täydennykset OmaVerossa. Apua saa puhelinpalvelusta, chatistä ja Verohallinnon somekanavista. Tautitilanteen takia vältä toimistossa asiointia.

Erityisen tarkasti kannattaa käydä läpi esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvät kodin ja työpaikan väliset matkakulut. Monella on ollut näitä matkoja 2020 aiempia vuosia vähemmän.

