Johanna ja Reijo Oraksen rahat olivat heti alusta yhteiset – ymmärrystä ei riitä kauppalaskun tasaajille

Johanna ja Reijo Oras laittoivat alusta asti rahansa yhteen.

Kun taidemaalari Johanna Oras tapasi tulevan miehensä, taidekauppias Reijo Oraksen, hän oli 22-vuotias taiteen­opiskelija ja Reijo 47-vuotias taidekauppias.

Moni ulkopuolinen saattoi ajatella, että nuori, kaunis nainen hyppää habitukseltaan miljonääriltä näyttävän miehen siivelle elämään.

Todellisuus oli toisenlainen. Reijo oli kokenut konkurssin ja vasta nousemassa taloudellisesti jaloilleen. Johannalla taas ei ollut aikomustakaan elää toisen rahoilla.

Pariskunta neuvotteli tulevaisuudestaan 10 kuukautta. Reijo varoitteli, että älä tyttö hyvä lähde vanhan miehen matkaan.

Syvästi rakastunut pari päätyi kuitenkin yhteiseen tulevaisuuteen ja samalla laitettiin yhteen myös rahat.

Käytännössä se tarkoitti alussa sitä, että molemmat elivät pitkälti Reijon tilipussilla, sillä menneistä taloudellisista vaikeuksista huolimatta hänellä oli enemmän rahaa kuin Johannalla.

– Se ei haitannut minua, sillä tiesin tilanteen olevan hetkellinen. Suunnitelmissani oli alusta asti alkaa ansaita myös itse, Johanna kertoo.

” Me olemme alusta saakka päättäneet lähteä vetämään yhtä köyttä.

Nyt pari on ollut yhdessä lähes 30 vuotta. Ulkopuolisten suhtautuminen on kääntynyt päälaelleen. Nykyään jotkut taitavat ajatella, että ikääntyvä Reijo nautiskelee elämästä menestyvän vaimon siivellä. Ajatus naurattaa molempia.

– Me olemme alusta saakka päättäneet lähteä vetämään yhtä köyttä. Olen aina vierastanut sitä, että parisuhteessa puhuttaisiin minä-muodossa. Kyse on meistä. Saman pöydän alla on yhteiset jalat, Reijo sanoo.

Käytännössä pariskunnan talous on hoitunut niin, että Reijo maksaa laskut.

Omiin henkilökohtaisiin hankintoihin ei kysellä toiselta lupaa, vaikka rahat yhteisistä varoista menevätkin. Isoista yhteisistä hankinnoista, kuten huonekaluista ja kodinkoneista, keskustellaan yhdessä.

Johannalle ja Reijolle ei tule erimielisyyksiä rahasta, mutta he suhtautuvat siihen eri tavalla. Kerran kaiken menettäneenä Reijo murehtii enemmän siitä, kuinka epävarmalla alalla työskentelevälle pariskunnalle tulevaisuudessa käy. Johanna on huolettomampi.

– Uskon, että keksisimme Reijon kanssa uusia tulonhankkimiskeinoja, jos emme pärjäisi näin. Olemassaolomme ja identiteettimme ei perustu siihen, että taloudellista hyvinvointia olisi koko ajan.

Reijo ja Johanna Oras herättivät suhteensa alussa huomiota myös ikäeronsa vuoksi.­

Molemmat kokevat, että yhteiset rahat on ollut hyvä valinta heidän parisuhteensa kannalta. Johanna kertoo nähneensä lähipiiristä, että omat rahat ja menot -periaate voi toimia joillain toisilla. Henkilökohtaisesti hänen on kuitenkin vaikea ymmärtää sitä, että parisuhteessa tasataan kauppalaskukin.

– Jos suhtautuminen rahaan menee hiusten halkomiseksi, se saattaa pidemmän päälle rasittaa suhdetta.

Oraksen pariskunnasta kuulostaa myös epäreilulta, että toinen lähtisi reissuun yksin, koska toisella ei ole varaa.

– En näe, että se on tasapainoisessa suhteessa kovin reilua. Itse ainakin lähtisin sellaisesta yhteiselosta, Johanna nauraa.