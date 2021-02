Hesburgerin Heikki ja Kirsti Salmelalle raha-asiat ovat selkeitä: ”Mies on perheenpää, joka kantaa taloudellisen vastuun”

Heikki ja Kirsti Salmelalla on omat tilit, mutta kaikki rahat ovat ehdottomasti yhteisiä.

Viime viikolla heräsi keskustelu suurten tuloerojen vaikutuksesta parisuhteeseen, kun Danny kertoi Me Naisten haastattelussa avioliitostaan Liisa Lipsasen kanssa.

Dannyn kokemuksen mukaan yksi suuri syy eroon oli raha, jota hänen vaimonsa sai onnistuneesta yrityskaupasta toistasataa miljoonaa.

– Kun Liisa 80-luvun lopulla myi Seppälän, hän sai yhtäkkiä valtavasti rahaa, ja sitä piti alkaa käyttää, Danny kertoi.

– Suhteeseemme vaikutti loppuvaiheessa se, että toisella oli rahaa toistasataa miljoonaa. Minulla ei ollut.

Lipsanen hankki Ruotsista vanhan linnan tiluksineen ja siirtyi emännöimään sitä. Dannysta rooli linnanherrana tuntui vieraalta. Dannyn mukaan hänellä ei olisi ollut muuta vaihtoehtoa kuin elää varakkaan vaimonsa tuloilla, eikä se tullut kysymykseen. Parille tuli lopulta ero.

Kysyimme muilta pariskunnilta, miten huomattava tuloero on vaikuttanut suhteeseen.

Heikki ja Kirsti Salmela tapasivat yli 55 vuotta sitten ravintolassa, jossa molemmat olivat töissä. Kaksi täysin varatonta ihmistä rakastui.

Yhdessä he perustivat alle parikymppisinä yrityksen, josta vuosikymmenien kuluessa kehittyi Hesburger-ravintoloita pyörittävä Burger-In Oy.

Vuonna 2019 kotimaisten ja ulkomaisten Hesburger-ravintoloiden myynti oli 347 miljoonaa euroa. Heikki Salmelasta yritys on tehnyt miljonäärin.

Vaikka Salmeloiden varakkuus on kasvanut ja osin eriytynyt heidän suhteensa alusta, on keskinäinen rahajärjestely pysynyt koko ajan samana. Molemmilla on omat tilit, mutta kaikki rahat ovat ehdottomasti yhteisiä.

Kirsti Salmela hoiti perheen pojat pieninä kotona, mutta oli työuransa ajan perheyrityksessä töissä. Hän on saanut omalle tililleen palkan ja osingot ja elänyt niillä.

– Jos joskus on sitten mennyt vaikka jokin iltapuku yli varojen, niin Heikki on käynyt hakemassa ja maksanut.

Heikki on huolehtinut laskuista, isommista hankinnoista ja siitä, että molempien tileillä on varmasti rahaa. Molemmista on itsestään selvää, että niin on.

– Minusta mies on perheenpää, joka kantaa myös taloudellisen vastuun koko perheestä, Kirsti sanoo.

Heikki huomauttaa, ettei hän ole luonut Hesburgeria ja vaurautta yksin.

– Tämä ei olisi ollut koskaan mahdollista ilman Kirstiä.

Salmelat eivät ole yli 55-vuotisen suhteensa aikana koskaan erityisesti sopineet tai riidelleet rahasta. Asia on ollut helppo, koska molempien suhtautuminen on ollut sama. Tärkeintä on ollut tehdä töitä. Yrityksen etu on tullut ennen henkilökohtaista etua.

Ja vaikka Kirsti on joskus ostanut tarpeeseen arvokkaan iltapuvun, molemmat ovat niukan taustan takia edelleen tarkkoja rahankäytöstä.

– Nuorena piti miettiä, onko varaa nyt ostaa tätä munkkia ja todeta usein, että ei. Nyt nautin siitä, että voin ostaa ruokakaupasta mitä haluan, Kirsti sanoo.

Ruokakaupassa käyminen huoletta on arjen kohokohta erityisesti viikonlopun ruokaostokset hoitavalle Heikille. Yhdessä pari nauttii rahan suomasta viihtyisästä kodista ja sen mahdollistamasta hyväntekeväisyydestä. Salmeloiden perhe kustantaa yli 450 lapsen koulua Bangladeshissa.

Heikki on huomannut paitsi nuorempien myös joidenkin omanikäistensä pariskuntien pitävän nykyään rahat usein erillään ja ihmettelee, miten yhdessäolo silloin toimii.

– Minulla on sellainen käsitys, että jos rahat ovat erillään ja toinen tienaa selvästi enemmän, se voisi tuoda suhteeseen vallankäyttöä. Se ei ainakaan paranna parisuhdetta.