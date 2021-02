30-vuotias nainen pystyi ostamaan ensiasunnon, 65-vuotias hankki uuden auton käteisellä – moni on säästänyt korona-aikana reippaasti rahaa

Koronavuosi ei kohdellut tasapuolisesti suomalaisia kotitalouksia. Osa menetti työnsä ja heidän taloutensa romahti, mutta isolle osalle kulutusmahdollisuuksien väheneminen on tarkoittanut rahan jäämistä säästöön.

Koronapandemia on tarkoittanut monelle työnsä säilyttäneelle sitä, että rahaa on jäänyt kuin huomaamatta sukanvarteen, kun kulutus­mahdollisuudet ovat olleet vähissä.

Ilmiö näkyi myös Taloussanomien verkkokyselyssä, johon tuli viime viikonlopun aikana yli 7 000 vastausta.

– Säästöön jäi ennätyspaljon rahaa. Asumme vaimon kanssa vuokralla, ja kun muut menot tippuivat käytännössä nollaan, säästöön jäi jopa naurettavan paljon rahaa, 28-vuotias mies kertoo.

Rahaa on säästynyt esimerkiksi ulkomaan­matkoista, ravintolakäynneistä ja muusta huvittelusta sekä kulttuuri­tilaisuuksista. Etätöiden tekeminen on tarkoittanut säästöjä työmatkakuluissa ja lounasruokailuissa.

Jotkut kertovat, että ostosten teosta on tullut harkitumpaa.

– Olen pystynyt säästämään jopa kolminkertaisen summan kuussa verrattuna ”normaaliin”, kun kaikki ex tempore -shoppailu on jäänyt pois, 47-vuotias nainen sanoo.

– Normaalisti en juurikaan matkustele. Nyt koronan vuoksi työmatkatkin ovat jääneet väliin, kiitos etätyön. Lippujen verran jää rahaa siis sivuun. Lisää säästöä tulee siitä, kun ei pääse kaupoille ihmettelemään. Jää paljon heräteostoksia pois, 44-vuotias mies kertoo.

Matkailusta on säästynyt monella runsaasti rahaa. 65-vuotias nainen kertoo tehneensä ennen pandemiaa 5–7 ulkomaanmatkaa vuosittain.

– Vuoden 2020 aikana tehtiin yksi ainoa laivaristeily ja kaksi Lapin-matkaa Utsjoelle ja Leville viikoksi. Viime vuoden aikana sain säästöön rahat uuteen autoon, jonka maksoin käteisellä. Yleensä en ole mitenkään säästeliäs.

Myös 30-vuotias nainen kertoo matkustelleensa ennen koronaa paljon ja käyttäneensä siihen kaiken ylimääräisen rahan.

– Kaikki muukin tekeminen on jäänyt vähemmälle, joten olen saanut rahaa tosi hyvin säästöön, ja olen ostamassa ensiasuntoani ensi viikolla. Ilman koronaa tuskin olisin, hän kertoo.

Koska kotona on nyt pakostakin vietetty paljon aikaa, kodin laittamiseen on käytetty rahaa. On hankittu ulkoporealtaita, rakennettu terasseja, sisustettu ja laitettu pihaa.

33-vuotias nainen kertoo, että hän on ollut korona-ajan puolisonsa kanssa vuorotellen perhevapailla, joten perheen tulot eivät ole olleet normaalit.

– Mutta kiitos koronan, saimme maksettua koko 50 000 euron remontin säästöillämme ja tuloillamme. Olemme meneviä, matkustavia ja sosiaalisia kaupunkilaisia, ja pandemiarajoitusten ansiosta menomme kutistuivat todella pieniksi. Ilman koronaa vauva-aika ja remontointi olisivat edellyttäneet lainanottoa.

Jotkut vastaajista kertovat säästyneiden rahojen odottavan sitä, että reissuun pääsee taas.

– Rahaa jää säästöön valtavat määrät, kymmeniä­tuhansia varattu matkailuun, kunhan sinne vain pääsisi. Sitä ennen en kuluta niitä mihinkään, 37-vuotias mies kertoo.

Ennätykselliset säästöt ovat kolikon toinen puoli. Toisella puolella ovat työnsä ja tulonsa menettäneet, joiden talous on romahtanut.

Esimerkiksi matkailu-, ravintola- ja kulttuurialoilla rajoitukset ovat johtaneet töiden loppumiseen tai konkursseihin.

Eläkkeellä oleva säästäväiseksi itseään kuvaileva nainen kertoo tukevansa nyt eläkeläis­puolisonsa kanssa kahta aikuista muusikkolastaan.

– Se, mikä meille on aiheuttanut suurta huolta on omien aikuisten ja perheellisten lastemme täydellinen yhtäkkinen ja yllättävä työttömyys.

– Tämä on vaikuttanut suuresti meidän rahankäyttöömme. Olemme joutuneet auttamaan lastemme perheitä, maksamaan laskuja ja antamaan ruokarahaa, nainen kertoo.

23-vuotias mies kertoo tulojensa pudonneen noin 70 prosenttia:

– Ei tunnu ketään kiinnostavan, mistään ei saa latin latia. Kalenteri oli täynnä töitä, kaikki peruuntuivat yhdellä sähköpostiviestillä.

Viime vuonna moni joutui lomautetuksi, ja työttömyyskassojen ruuhkien takia päivärahoja saattoi joutua odottamaan pitkään. Tämä herätti monet puskurirahan tarpeellisuuteen.

– Pieni lomautusjakso sai minut laittamaan rahankäyttöni uusiksi, en osta kuin tarpeelliset, sillä vaikka uutta lomautusta ei ole tullut, sen uhka kasvaa koko ajan taas. Aion varautua siten, etten tuhlaa mihinkään ylimääräiseen, vaan elän tarpeen tullen säästöillä, 52-vuotias nainen kertoo.

Taloussanomat selvitti ihmisten talousasioita verkkokyselyllä. Kyselyyn tuli 7 305 vastausta. Kysely tehtiin 12.–15. helmikuuta 2021.