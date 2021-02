Luottovertailuyhtiö: Luottokorttivelat pienenivät, muut lyhytaikaiset lainat kasvussa

Luottovertailualusta Sortterin tilastoista selviää, että keskimäärin luottokorttivelka pieneni noin 560 euroa kuluttajaa kohden. Osittain lasku selittyy sillä, että ihmiset ovat kuluttaneet vähemmän rahaa.

Suomalaisten luottokorttivelkojen määrä kääntyi laskuun viime vuonna, selviää luottovertailualusta Sortterin tilastoista.

Suurinta luottokorttivelkojen pudotus on pienituloisten kuluttajien joukossa. Samanaikaisesti muiden lyhytaikaisten lainatuotteiden määrä kasvoi tasaisesti varsinkin loppuvuonna.

Keskimääräinen velka muissa vakuudettomissa lainoissa ja luotoissa oli vielä elokuussa 7 762 euroa, kun suurimmillaan se nousi marraskuussa 11 125 euroon.

Sortterin aineiston mukaan suomalaisten luottokorttivelat vähenivät viime vuoden aikana noin 11 prosenttia. Keskimäärin velka pieneni noin 560 euroa kuluttajaa kohti.

Sortterin aineisto koostuu 85 000:n sellaisen asiakkaan tiedoista, jotka ovat ilmoittaneet luottokorttivelkojensa yhteismäärän.

Viime huhtikuussa keskimääräinen luottokorttivelka oli suurimmillaan: 5 388 euroa. Pienimmillään se oli lokakuussa, 3 931 euroa. Sen jälkeen luottokorttivelat kääntyivät jälleen pieneen nousuun.

– Luottokorttivelkojen supistuminen on tapahtunut kaikissa tuloluokissa tasaisesti kesästä alkaen. Osittain lasku selittyy sillä, että ihmiset ovat pysyneet kotona ja kuluttaneet vähemmän, Sortterin toimitusjohtaja Markus Huhdanpää kertoo tiedotteessa.

Suurin, lähes 20 prosentin pudotus oli alle 2 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien kuluttajien luottokorttiveloissa. Koko väestön luottokorttivelat vähenivät keskimäärin 8 prosenttia.

Samaan aikaan, kun luottokorttivelkojen määrä on laskenut, on muiden lainatuotteiden kysyntä kasvanut tasaisesti syksystä alkaen. Huhdanpään mukaan kehitystä selittää osaltaan väliaikainen korkokatto, joka rajoittaa kulutusluottojen nimelliskoron kymmeneen prosenttiin syyskuun 2021 loppuun saakka. Luottokorttien korot asettuvat myöntäjästä riippuen noin 8–19,95 prosentin välille, eikä huomattavia muutoksia luottokorttien koroissa ole tapahtunut, Sortterin tiedotteessa kerrotaan.

Velkaantumisen kasvu on kuitenkin riski, joka on tunnistettu Takuusäätiössä. Neuvonnan vastaava asiantuntija Henri Hölttä sanoi Taloussanomille aiemmin, että korona on lisännyt velkaongelmia ja odotettavissa on, että ongelmat jatkavat kasvuaan myös vuonna 2021. Hölttä sanoi, etteivät ongelmat vielä näy maksuhäiriömerkinnöissä, mutta Takuusäätiöön kohdistetut yhteydenotot ovat kasvaneet.

Uhkana on muun muassa lainasummien kasvu. Hölttä muistutti, että suurissa lainoissa pieneltäkin vaikuttava korko voi aiheuttaa huomattavan isot kustannukset ja koron nousu iskee suuriin lainasummiin kipeämmin.