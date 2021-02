Elon Musk kysyy jokaisessa työhaastattelussa saman kysymyksen – suomalaisrekrytoijat paljastavat nyt omat suosikkinsa

Elon Musk pyrkii karsimaan vakiokysymyksellään valehtelijat, mutta mitä kysymyksiä suomalaiset huippurekrytoijat suosivat työhaastatteluissa? Kaksi erilaisen yrityksen rekrytoijaa paljastaa omat suosikkinsa.

Teslan ja SpaceXin perustaja Elon Musk on kertonut kysyvänsä jokaisessa työhaastattelussa yhden vakiokysymyksen: ”Kerro minulle vaikeimmista kohtaamistasi ongelmista ja kuinka ratkaisit ne”. Musk on perustellut kysymystä sillä, että kysymys paljastaa, onko hakija puhunut totta osaamisestaan.

Teslan ja SpaceXin perustaja Elon Musk on kertonut kysyvänsä jokaisessa työhaastattelussa yhden vakiokysymyksen, joka paljastaa, onko hakija puhunut totta osaamisestaan.­

Myös suomalaisilla rekrytoijilla on vakiokysymyksiä, jotka toistuvat useimmissa työhaastatteluissa.

Teknologiayhtiö Vincitin henkilöstön menestymisestä vastaava johtaja Saana Rossi kertoo, että työhaastattelukysymykset riippuvat haettavasta roolista ja tehtävästä. Hänellä on kuitenkin neljä vakiokysymystä, jotka toistuvat lähes useimmissa haastattelussa:

1. Minkä asian haluat elämäsi aikana joskus päästä kokemaan tai tekemään?

2. Mitkä asiat saavat sinut öisin hereille?

3. Minkä yhden asian muuttaisit itsessäsi, jos voisit?

4. Mitä pitäisi tapahtua, että et olisi tyytyväinen meillä ja miettisit työpaikan vaihtamista?

Rossin mukaan ensimmäinen kysymys on tarkoituksella avoin, ja vastaus voi liittyä työhön tai johonkin muuhun.

Vincitillä osa haastattelukysymyksistä lähetetään hakijoille jo etukäteen, jotta nämä voivat valmistautua haastatteluun, Saana Rossi kertoo.­

– Siitä saa yleisen mielikuvan ihmisestä. On hyvin mielenkiintoista, että jollain voi olla vaikka halu päästä käymään Afrikassa ja jollain toisella halu kehittyä myynnin ammattilaisena. Siihen ei ole oikeaa tai väärää vastausta, ja siitä voi lähteä ohjaamaan keskustelua.

Öisin valvottavista asioista Rossi kysyy etenkin heiltä, jotka hakevat johtajatason tehtävään. Kysymyksellä testataan asioita, joista työnhakija stressaa.

– Usein reaktio on, että olipa vaikea kysymys. Vastaus voi olla, että ei esimerkiksi ole päästy tulostavoitteisiin tai että on ollut niin massiivinen ongelma, ettei ole osannut sitä ratkaista. En kysy tätä alkuvaiheessa haastattelua. Jos henkilö kokee kysymyksen vaikeaksi, voin kääntää sen positiiviseksi ja kysyä, mitkä asiat saavat aamuisin nousemaan innostuneena sängystä.

Mitä paineisempi työrooli, sitä tiukempia kysymyksiä haastattelussa voidaan esittää. Rossin mukaan esimerkiksi ohjelmistokehittäjiä haettaessa on turha paineistaa liikaa haastattelutilannetta, koska paineet eivät ole samanlaiset kuin vaikkapa lääkärin tai lentäjän työssä, jossa kyse voi olla ihmishengistä.

Eri töissä myös erilaisilla persoonallisuuden piirteillä on erilainen merkitys. Tietotekniikkapainotteisessa työssä esimerkiksi sosiaalinen lahjakkuus ei ole kaikissa tehtävissä samalla tavalla keskeistä kuin vaikkapa kiinteistönvälittäjän tai myyjän työssä.

Vincitillä osa haastattelukysymyksistä lähetetään hakijoille jo etukäteen, jotta nämä voivat valmistautua haastatteluun. Rossin mukaan näin saadaan helpommin oikeanlaista tietoa hakijoista.

Rossi valittiin pari vuotta sitten vuoden rekrytoijaksi, ja viime vuonna saman tittelin sai Pemamekin henkilöstöjohtaja Niina Nurmi.

Nurmi aloittaa usein työhaastattelun kysymällä: ”Voitko kertoa itsestäsi?”.

– Varmaan se on jonkun mielestä kulunut kysymys, mutta se on toisaalta erittäin hyvä kysymys. Sillä saadaan keskusteluyhteyttä auki ja saadaan ehdokkaan näkökulma esille koskien hänen omaa urapolkuaan. Vastauksesta voi jopa päätellä, vastaako hakija roolia, johon olemme työntekijää hakemassa, Nurmi kertoo.

Parhaimmillaan hakijat kertovat omasta ammatillisesta historiastaan, nykyisestä työnkuvastaan ja tulevaisuuden toiveistaan. Jos hakija ei oma-aloitteisesti kerro nykyisestä roolistaan tai vastuistaan, Nurmi kysyy niistä.

– Usein analysoin päässäni, miten hänen nykyinen tehtävänsä vertautuu meidän tarjoamaan mahdollisuuteen.

Elon Muskin vakiokysymyksen tapainen, joskin toiselta kantilta, on Nurmen tapa kysyä hakijalta tämän suuresta saavutuksesta.

– Siitä saadaan käytännön konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä nykyisessä tai edellisessä tehtävässä hakija on tehnyt onnistuneesti ja mikä on se lisäarvo, jonka hän on tuonut aiemmalle työnantajalleen.

Loimaalainen Pemamek tekee hitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisuja, ja se on kasvanut viime vuodet kovaa, mikä on tarkoittanut myös runsaasti rekrytointeja. Nurmi on ollut mukana rekrytoimassa ammattilaisia laidasta laitaan: erityisasiantuntijoita ohjelmistosuunnitteluun, päällikkötason paikkoja, myynnin osaajia ja tuotannon työntekijöitä yhtiön omaan valmistukseen ja asennukseen.

Vakiokysymykset eivät ole joka haastattelussa samat, vaan riippuvat työtehtävistä. Esimerkiksi hitsaajilta ei kysellä uran suurimpia saavutuksia.

Nurmen mukaan molemmat osapuolet hyötyvät rehellisistä vastauksista.

Nykyisestä palkkatasosta tai palkkatoiveesta kysyminen tuntuu olevan monelle hakijalle arka asia, Nurmi kertoo. Vastauksella saatetaan pahimmillaan johtaa työnantajaa harhaan.

Joskus hakija on saattanut kertoa nykyisen palkkansa, mutta painottanut voivansa tulla pienemmälläkin, koska työtehtävä on niin mielenkiintoinen. Nurmen mielestä tällainen vastaus herättää epäilyksen, että onkohan hakija jotenkin epätoivoinen tai onko riski siitä, että hakija lähtee heti saatuaan paremman palkkatarjouksen.

Nurmen mukaan korona-ajan uutuutena työnhakijat ovat alkaneet kysellä aiempaa enemmän etätyömahdollisuuksista.

– Aika tärkeä kysymys on nykyisin se, mitkä ovat hakijan odotukset työpaikan sijaintia kohtaan. Meillä on mahdollista tehdä etätöitä, mutta moni työtehtävä on sellainen, että jonkin verran pitäisi olla paikan päällä.