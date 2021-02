Rantamökit viedään käsistä – katso hittikunnat ja hinnat

Uusi tilasto paljastaa, missä kesämökkibuumi näkyi kovimmin.

Koronan takia suomalaiset pysyivät kotimaassa, mikä siivitti erityisesti rantamökkien ja -tonttien kaupan poikkeuksellisen kovaan kasvuun viime vuonna.

Lahden keskustassa asuvat Saila Lempiäinen ja Ismo Manninen ostivat loppuvuodesta vapaa-ajan asunnon Mikkolanniemestä Savonlinnasta, jossa mökkimyynti kaksinkertaistui.

Talvinen Saimaa.­

Manninen jäi hiljattain eläkkeelle. Vaimo on töissä, mutta tekee etätöitä mökillä.

Idea vapaa-ajan paikasta ei tullut koronasta vaan eläköitymisestä. Talo Saimaan rannalta oli ollut jo pidempiaikainen haave.

Tänä talvena he ovat viettäneet noin 75 prosenttia ajasta syksyllä ostamallaan mökillä.

Yli 5 000 rantamökkiä vaihtoi omistajaa

Kiinteistökauppojen määrä kasvoi kokonaisuudessaan merkittävästi. Viime vuonna tehtiin 70 500 kauppaa eli 9,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Tiedot käyvät ilmi Maanmittauslaitoksen uusista kauppahintatilastoista viime vuodelta.

Katso jutun lopusta oman mökkikuntasi rantamökkien toteutuneet kauppamäärät ja mediaanihinnat.

Rantamökkikauppojen määrä kasvoi 41 prosenttia 5 200:aan ja rantatonttien 71 prosenttia 1 400:aan.

Näillä paikkakunnilla rantamökkien myyntimäärät lisääntyivät selvästi:

Mikkeli 157 (+68) Savonlinna 138 (+66) Parainen 110 (+49) Kuopio 127 (+38) Pori 54 (+26) Orivesi 47 (+26) Kangasala 52 (+22) Porvoo 45 (+22) Jämsä 49 (+21) Parkano 34 (+21)

Näillä paikkakunnilla kaupat vähentyivät:

Kustavi 35 (-16) Vöyri 23 (-2) Rovaniemi 26 (-2) Siilinjärvi 12 (-1) Rääkkylä 14 (-1) Taipalsaari 31 (-1)

Kauppamäärissä eniten rantamökkikauppa vilkastui Mikkelissä ja Savonlinnassa, jossa myytävääkin on paljon.

– Myyntiä oli selkeästi enemmän, varsinkin tonttien, joiden lähtötaso oli toisaalta olematon. Tonttikauppa on ollut todella huonossa hapessa. Myynnin kasvun pistän täysin koronan piikkiin. Kiinteistömaailma Savonlinnan yrittäjä Seppo Kairikko sanoo.

– Järvenrantapaikkahan se pitää olla. Sähköt ja mieluiten ympärivuotisesti käytettävä paikka. Ei mitään prameilua. Keskihintaiset tai jopa hieman alle käyvät meidän alueellamme parhaiten kaupaksi.

Oma ilmiönsä ovat saksalaiset ostajat, joita on Saimaan suunnalla liikkeellä.

– Saksankielisistä maista on ostettu tai ollaan ostamassa vapaa-ajan asuntoja heti kun mahdollista. Enemmän kuin koskaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kairikko arvelee, että Saimaan seudun markkinointikampanjat voivat selittää heidän ostointoaan.

Kairikko kertoo, että moni ostaja on myös puhunut etätyömahdollisuuksista vapaa-ajan asuntoa etsiessään.

– Aikaa ja rahaa on laittaa johonkin muuhun. On tullut jonkinlainen asenteellinen muutos, vaikka toki matkailu tästä elpyy.

Mökkikauppa on ollut kasvussa jo vuosia, mutta samaan aikaan hinnat ovat pitkään laskeneet.

– Suuret ikäluokat poistuvat kuviosta, ja tarjontaa riittää. Aina ei kuntokaan ole hyvä, ja se laskee hintoja, kiinteistöjen kauppahintarekisteristä vastaava rekisteripäällikkö Taisto Toppinen kertoo.

Koronavuosi katkaisi hintojen laskutrendin.

Myös kuivan maan lomakiinteistöjen hinta nousi kahdeksan prosenttia noin 70 000 euroon kaava-alueilla ja haja-asutusalueilla neljä prosenttia reiluun 39 000 euroon.

Suurimmat nousijat ja laskijat

Näillä paikkakunnilla haja-asutusalueiden rantamökkien hinnat ovat nousseet vuodessa eniten:

Hämeenlinna +74 % Taipalsaari +50 % Ylöjärvi +40 % Jämsä +39 % Pudasjärvi +30 %

…ja täällä laskeneet eniten:

Inari -29 % Pori -20 % Heinola -16 % Kuopio -14 % Raasepori -11 %

Täällä kaava-alueiden rantamökkien hinnat ovat nousseet vuodessa eniten:

Pudasjärvi +95 % Kustavi +90 % Kristiinankaupunki +82 % Mustasaari +73 % Tuusniemi +72 %

…ja täällä laskeneet eniten:

Konnevesi -50 % Sastamala -37 % Loviisa -32 % Puolanka -30 % Pori -29 %

Lähde: Maanmittauslaitos (Mediaanihintojen muutos. Kunnat, joissa vähintään 10 kauppaa molempina vuosina)

Mökkien keskihinta nousi kuusi prosenttia eli 85 000 eurosta 90 000 euroon kaavoitetuilla alueilla.

– Mökeissä on valtavasti tunnetta mukana. Niitä tupataan hinnoitella liian kalliisti. Kun ajan myötä ne eivät käy kaupaksi, hintaa lasketaan, ja nyt ne ovat tulleet tasoille, joilla kauppa käy, Toppinen selvittää.

Jämsässä kesämökkien hinnat nousivat reippaasti. Vanhaa hoidettua pihapiiriä, omaa rantaa, hirsitalo on tyydyttävässä kunnossa: Hintapyyntö 185000 euroa.­

– Uskon, että vilkas mökkikauppa tulee jatkumaan tästä eteenpäinkin. Nyt jos jollakulla on tarpeeton mökki myynnissä, se kannattaa laittaa myyntiin, koska ostajia on liikkeellä. Saataisi näille vähän ränsistyneillekin mökeille oikeita emäntiä ja isäntiä.

Lumimassat vaikeuttavat näyttöjä

Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, jossa kaava-alueilla sijaitsevat rantamökit maksoivat viime vuonna keskimäärin 173 000 euroa. Hinnat ovat kallistuneet viime vuodesta kaksi prosenttia.

Kehitys oli samansuuntaista Varsinais-Suomessa, jossa kesämökistä sai pulittaa 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Keskihinta oli 140 000 euroa.

Hämeenlinnassa kysyntä on ollut erittäin kovaa. Kiinteistönvälittäjä Katariina Ahlbäck Bo LKV:sta myy Teurolla rantamökkiä, joka vähälumisempana talvena olisi varmaankin mennyt jo kaupaksi.

Hämeenlinnan lähellä sijaitsevan remontoidun 58 neliön rantamökin hintapyyntö on 149000 euroa.­

– Kaikki tarvitsevat joko lisätilaa tai paikan jonne paeta aina välillä. Paikkoja, jonne on suhteellisen nopea ajaa ja vesistön äärellä. Ja se, että paikka on valmis. Sinne on helppo mennä.

Ostajat etsivät Ahlbäckin mukaan joko todella halpoja täyspommeja tai sitten hyväkuntoisia valmiita mökkejä. Haastavimpia ovat paikat, joissa jotakin kunnostuksia on tehty, mutta jotka kaipaavat isompaa remonttia.

Norppaa odottaen

Savonlinnan vapaa-ajan asunto oli ollut jo yli vuoden myynnissä ja sen hinta laskenut.

– Tilaa on riittävästi, niin että voimme kutsua lapsia, sukua ja kavereita käymään. Kiva ranta ja oma saunamökki päälle, Manninen kertoo.

Saila Lempiäinen ja Ismo Manninen iloitsevat siitä, että vapaa-ajan asunnossa on noin 200 neliötä eli hyvin tilaa majoittaa lapsia ja muita vieraita.­

Pariskunta kävi uimassa niin pitkään kuin jäätilanne salli. Avanto on vielä tekemättä.

– Kesältä odotamme vesillä oloa, marjastamista ja sienestämistä ja tietysti norppaa. Pihan laittaminen lienee myös ohjelmassa. Emme ole sitä juuri ehtineet kesäkunnossa nähdä.