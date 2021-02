Johannalta, 30, jäi usein palkankorotus saamatta – sitten hän sai ahaa-elämyksen ja antaa nyt tärkeän neuvon

Johanna Farin oletti aiemmin, että oma esimies tietää, miten hän on suoriutunut töistään. Nykyisessä työpaikassaan hän oivalsi, mitä kannattaa tehdä, jotta palkankorotukseen olisi paremmat mahdollisuudet.

Johanna Farin, 30, on ehtinyt tehdä monenlaisia töitä ja työskennellä asiantuntijatehtävissä 23-vuotiaasta asti. Kauppatieteen maisteriksi valmistunut Farin on aiemmin tehnyt töitä muun muassa it-yhtiöissä, asiakaspalvelussa, taloushallinnossa ja startup-yhtiössä.

Palkkakeskustelut tuntuivat aina vaikeilta, ja lopputulos oli usein pettymys.

Hän kertoo aiemmin ajatelleensa, että kun vain keskittyy tekemään parhaansa, esimies panee merkille hänen työpanoksensa ja määrittää ponnisteluja vastaavan palkan.

– Tiesin tehneeni hyvää työtä, ja menin kehityskeskusteluihin sillä mentaliteetilla, että kyllä esimies sen tietää varmasti. Näinhän se ei ole. Organisaatiosta riippuen lähiesimiehet eivät välttämättä ole tekemisissä päivittäisen suoriutumisen kanssa. He eivät ehkä oikeasti tiedä, miten suoriudut.

Farin on työskennellyt nyt pari vuotta myynnin ja asiakasvastaavan tehtävissä it-konsultointiyhtiö Qvikissä, jossa hän lopulta oivalsi, miten palkkakeskusteluun kannattaa valmistautua.

Siinä auttoi yhtiön henkilöstö- ja johtamiskulttuuri. Farinin mukaan työntekijöiden kanssa keskustellaan alusta asti yksilöllisestä ammatillisesta kehittymisestä. Silloin määritetään yhdessä, miten tavoitteeseen päästään. Matkan varrella kehittymistä seurataan systemaattisesti.

– Palkka- ja kehityskeskusteluihin valmistautuminen tuli sivuhuomiona. Kulttuuri ohjasi keräämään dataa omasta kehittymisestä: miten myyntini kehittyvät, miten projektit menestyvät, missä kaikessa olen mukana. Kirjasin näitä asioita systemaattisesti ylös. Lisäksi pyysin suullista ja kirjallista palautetta kollegoilta ja asiakkailta.

Palautepyynnöissä hän kertoo kysyneensä, miten kollegat ja asiakkaat ovat kokeneet hänen kanssaan työskentelemisen ja missä asioissa hän voisi vielä kehittyä.

– Kun tietyt asiat toistuivat palautteissa, sain vahvistusta siitä, missä asioissa olen hyvä.

Farin ymmärtää, ettei tällainen toimi kaikissa organisaatioissa ja töissä.

– Mutta jos menisin mihin tahansa uuteen työpaikkaan, selvittäisin, miten suoritustani mitataan. Mistä tiedän, että olen onnistunut? Milloin olen kehittynyt tehtävässäni?

Farin huomauttaa, että asiaa kannattaa ajatella työantajan näkökulmasta: työnantaja maksaa työsuorituksista, ei esimerkiksi työpaikalla oleskelusta tai ikävuosista. Puhumattakaan siitä, että palkankorotuksen perusteena olisivat työntekijän omat taloudelliset tarpeet.

– On työntekijän tehtävä osoittaa, että tämä on työsuoritukseni tällä hetkellä. Ja jos haluaa palkkakehitystä, työsuorituksen paraneminen on osoitettava konkreettisin esimerkein.

Farin toivoo, että palkkaneuvotteluissa onnistumista opetettaisiin samalla tavalla kuin vaikkapa työnhakua tai muista työelämätaitoja.

– Lukiosta ja Aalto-yliopistosta asti työnhakuun on saanut tukea: esimerkiksi siihen, miten tehdä hyvä cv. Oman palkan neuvotteleminen kuuluu kuitenkin samalla tavalla työelämätaitoihin.

Työnantajaansa Farin kiittelee siitä, että ihmisiä kohdellaan reilusti.

– Tulin taloon tiimini nuorimpana, ja sovimme alusta asti, että kehittymistäni seurataan ja että palkka seuraa kehityksen perässä. On tärkeää, että itse on valmistautunut hyvin näihin keskusteluihin. Ei työnantajalle ole mikään ongelma maksaa enemmän palkkaa, jos tuloksia syntyy.

Farin on jäämässä keväällä äitiyslomalle. Raskaudestaan kertomisen jälkeenkin työnantaja piti kiinni aiemmin sovitusta palkkakeskustelusta, eikä ehdottanut lykkäämistä äitiysloman jälkeiseen aikaan. Tästä Farin kertoo olevansa kiitollinen.

– Qvikissä on perhemyönteinen kulttuuri, mikä on mahtavaa. Olemme pystyneet valmistautumaan seuraaja-asioihinkin hyvissä ajoin. Olisi ihan eri asia, jos raskautta olisi pitänyt salailla esimerkiksi jännittäessään seuraavaa nurkan takana olevaa palkkakeskustelua. Luottamus ja mahdollisuus puhua näistä asioista avoimesti on molempien osapuolten etu.

