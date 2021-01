Keskustan Saarikko korottaisi osakesäästötilin sijoituskattoa – Asiantuntija: ”Lainsäädännöllisesti helppoa”

Annika Saarikko (kesk) sanoo keskustan tavoittelevan osakesäästötilin kehittämistä. Pörssisäätiön Sari Lounasmeri pitää viestiä myönteisenä, mutta ei lähtisi tekemään nopeasti rajuja muutoksia.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoi torstaina puheessaan, että runsaan vuoden käytössä ollutta osakesäästötiliä pitäisi kehittää.

– Laajennetaan mahdollisia sijoituskohteita ja nostetaan sijoitettavan summan kattoa. Tämä on keskustan tavoite, Saarikko sanoi.

Hän ei puheessaan täsmentänyt, mitä nämä käytännössä voisivat tarkoittaa.

Arvopaperisäästämistä edistävän Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ilahtui Saarikon kannanotosta, koska hänen mielestään se antaa myönteisen signaalin ja luo tulevaisuudenuskoa.

– On tosi hienoa, että osakesäästötili on saanut niin hienon alun ja että varsinkin nuoret ovat ottaneet sen käyttöön, juuri niin kuin toivottiinkin.

Osakesäästötilin oli vuodenvaihteessa ottanut käyttöön jo yli 150 000 suomalaista, ja pörssiosakkeita omistavien suomalaisten määrä kasvoi vuodessa noin 100 000:lla.

Viime vuoden lopussa yli 40 prosenttia osakesäästötilin avanneista on alle 30-vuotiaita. Keskimäärin tilillä on noin 4 900 euroa.

Osakesäästötili poikkeaa arvo-osuustilistä siinä, että sille voi sijoittaa korkeintaan 50 000 euroa, ja sijoituskohteiksi on rajattu pörssiosakkeet. Lisäksi osakesäästötilin tuottoa verotetaan vasta, kun siltä nostetaan rahaa ulos eli sen sisällä voi käydä kauppaa verottomasti.

Lounasmeri uskoo, että sijoitettavan summan katon nostaminen voisi houkutella osakesäästötilin käyttäjiksi myös kokeneempaa väkeä. Tämä puolestaan voisi hyödyttää valtiontaloutta, jos arvo-osuustileiltä myytäisiin osakkeita ja rahoja siirrettäisiin osakesäästötilille.

Vahvan kurssinousun jälkeen olisi todennäköistä, että osakkeista saataisiin nyt myyntivoittoa ja valtio saisi samalla verotuloja, Lounasmeri perustelee.

– Katon nostaminen olisi lainsäädännöllisesti helppo. Se olisi aika tekninen muutos.

Lounasmeri pitäisi katon nostamista esimerkiksi 100 000 euroon loogisena, koska sitä summaa pyöriteltiin jo tiliä suunnitellessa. Summa olisi korkea tavoite jo monelle.

– Olisi loogista, että tietyin askelein edettäisiin, mutta mitään kovin pientä viritystä ei kannata tehdä, koska se aiheuttaisi vain sekavuutta.

Muussa kehittämisessä olisi Lounasmeren mukaan järkevintä, että tehtäisiin aluksi pieniä viilauksia, joilla korjattaisiin ilmeisiä puutteita.

Näitä ovat esimerkiksi se, milloin myyntitappiot voi vähentää verotuksessa. Nyt tappiot voi vähentää verotuksessa vasta sinä vuonna, kun lopettaa osakesäästötilin eikä silloin, kun varoja nostetaan tililtä.

Toinen sijoittajia kaihertanut asia on ollut hankintameno-olettama, joka on arvo-osuustilillä, mutta ei osakesäästötilillä.

Myös erilaisia erikoistilanteita, kuten merkintäoikeudet osakeantien yhteydessä, olisi hyvä saada osakesäästötilille mukaan, Lounasmeri sanoo.

Hän ei lähtisi kuitenkaan rukkaamaan osakesäästötiliä heti rajusti uusiksi, vaan toivoo ennustettavuutta.

– Yleisesti ottaen olisi hyvä, ettei lähdetä liian isosti avaamaan, koska ihmiset ovat vasta tutustuneet malliin.

Hänen mukaansa monet pelkäävät myös sitä, että tapahtuu samantapaisia isoja muutoksia, joita tehtiin takavuosina esimerkiksi eläkesäästämisen yhteydessä.

Pidemmällä aikavälillä olisi Lounasmeren mielestä hyvä, jos sijoituskohteiden valikoimaa laajennettaisiin pörssiosakkeiden ulkopuolellekin. Moni sijoittaja on toivonut esimerkiksi pörssinoteerattujen rahastojen eli etf:ien saamista osakesäästötileille.

– Ruotsissa osakesäästötilillä on hyvinkin laaja sijoitustuotteiden valikoima, on rahastoja ja johdannaisia. Norjassa on pörssiosakkeiden lisäksi etf:t. Jos korkotilanne muuttuu erilaiseksi, erilaiset korkoinstrumentitkin olisivat mahdollisia.