Muista tarkistaa tämä tärkeä paperi, kun ostat asuntoa

Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen laki, joka kannattaa lukea tarkkaan ennen ostopäätöstä.

Hätiköinti asuntokaupoilla saattaa johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, joita joutuu myöhemmin katumaan.

Houkutus toimia nopeasti voi olla suuri, jos myynnissä oleva asunto vastaa omia unelmia ja näytöllä on samaan aikaan muita kiinnostuneita. Maltti on kuitenkin valttia.

Ennen kuin asunnosta jättää ostotarjouksen, ostajan kannattaa tutustua huolella taloyhtiön papereihin.

Isännöitsijäntodistuksen, kunnossapitotarveselvityksen ja tilinpäätöksen ohella yhtiöjärjestys on asuntokaupan tärkeimpiä asiakirjoja: taloyhtiön sisäinen laki, joka määrää monista asumiseen vaikuttavista asioista.

Jos yhtiöjärjestyksen sivuuttaa, lopputuloksena on pahimmassa tapauksessa paha mieli ja taloudelliset menetykset, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Pettymyksen riski on olemassa erityisesti silloin, jos yhtiöjärjestys sisältää niin sanotun lunastuslausekkeen.

Lauseke on ostajan pahin painajainen. Se nimittäin antaa taloyhtiölle tai muille osakkaille mahdollisuuden lunastaa asunto itselleen sovittuun kauppahintaan ostajan nenän edestä.

Kaupat voivat kaatua, vaikka myyjä ja ostaja olisivat jo allekirjoittaneet kauppakirjan, pankki olisi myöntänyt ostajalle asuntolainan ja raha olisi vaihtanut omistajaa.

– Onhan se ihan katastrofaalinen tilanne ostajan kannalta, Pynnönen sanoo.

Lunastuslauseke on asuntojen osalta harvinainen uudiskohteissa, mutta vanhoissa arvotaloissa se ei ole mitenkään poikkeuksellinen.

Käytännössä asuntoon ei kannata muuttaa, ennen kuin lunastusaika on umpeutunut. Aika on enintään kuukausi.

Jos ostaja on tehnyt asunnossa remontin ja joku lunastaa asunnon tämän jälkeen, lunastajalla ei ole velvollisuutta maksaa ostajalle senttiäkään tehdyistä parannuksista, Pynnönen sanoo.

Sen sijaan on mahdollista, että lunastaja jopa vaatii ostajalta vahingonkorvausta, jos remontin takia asunnossa on tehty vaikkapa purkutöitä eikä remontti ole ehtinyt valmistua.

Saako pihalla tehdä muutoksia ilman lupaa?

Toiseksi Pynnönen suosittaa selvittämään yhtiöjärjestyksestä, mitä tiloja ostettavat osakkeet antavat oikeuden hallita.

Siitä huolimatta, että yleisesti puhutaan asunnon ostamisesta, todellisuudessa ostaja ei osta fyysistä huoneistoa, vaan osakkeita taloyhtiöstä.

Esimerkiksi huoneistoon kuuluva piha on joko taloyhtiön tai osakkaan hallinnassa. Tämä vaikuttaa siihen, mitä pihalla saa tehdä.

Taloyhtiön hallinnassa olevalla pihalla osakas ei saa tehdä periaatteessa mitään muutoksia ilman lupaa. Pynnösen mukaan taloyhtiö saattaa sallia vain pienet kausi-istutukset muttei välttämättä pensaita tai puita.

– Tiedän, että osakkaan pihalle istuttamia tuijia taloyhtiö on vaatinut poistettavaksi.

Jos piha puolestaan kuuluu osakkaan hallintaan, osakas saa tehdä siellä isompiakin muutoksia.

Mistä kaikesta peritään vastiketta?

Kolmantena ostajan kannattaa varmistaa, mistä kaikesta taloyhtiö veloittaa vastiketta ja kuinka paljon. Tämä vaikuttaa suoraan asumisen kustannuksiin.

– Mitään ei kannata olettaa, Pynnönen sanoo.

Yhtiöjärjestyksestä selviää myös kunnossapitovastuun jakautuminen eli se, mistä vastaa taloyhtiö ja mistä osakas.

Laki asettaa kunnossapidolle perustan, mutta joidenkin taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksessä on poikettu laista ja siinä on määrätty, että osakkailla on tavallista laajempi vastuu.

– Se voi koskea vaikka hanoja, jotka ovat normaalisti taloyhtiön vastuulla, Pynnönen sanoo.

Lisäksi yhtiöjärjestyksessä on voitu määrätä poikkeuksista, jotka koskevat vain yksittäisiä huoneistoja – esimerkiksi sellaisia, joihin on asennettu parvekelasit tai ilmalämpöpumppu tai rakennettu oma sauna.

Tupakointikielto voi yllättää sauhuttelijan

Viime vuosina taloyhtiöissä ovat yleistyneet tupakointikiellot. Ne tulevat järkytyksenä joillekin sauhuttelijoille, kun muuttokuormaa purkaessa parvekkeella ei saakaan sytyttää savuketta.

Taloyhtiön määräämä tupakointikielto käy ilmi yhtiöjärjestyksestä.

Samoin asunnon vuokraaminen lyhytaikaiseen Airbnb-tyyppiseen majoituskäyttöön saattaa olla kiellettyä yhtiöjärjestyksessä ja romuttaa aikeet lisätulojen kerryttämiseen.

Yhtiöjärjestykset eivät saa kuitenkaan liikaa rajoittaa asumista. Pynnösen mielestä esimerkiksi kaikkia lemmikkejä ei tulisi kategorisesti kieltää edes allergiataloissa, sillä kaikki eläimet eivät aiheuta allergiaoireita.

Yhtiöjärjestyksissä voi siis olla mitä erikoisimpia kieltoja. Ne selviävät vain, jos taloyhtiön omaan lakiin jaksaa tutustua.