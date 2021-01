Teslan hurja kurssinousu sai suomalaisetkin liikkeelle – ”Ei se ilmainen lounas ole”

Asiantuntijat löytävät monta syytä Teslan viime vuoden noin 800 prosentin kurssinousulle – mutta nousua on silti vaikea perustella.

Elon Muskin johtaman autoyhtiö Teslan huimaa kurssinousua on osakestrategien mukaan vaikea perustella perinteisillä tavoilla.­

Yhdysvaltalaisen sähköautovalmistaja Teslan osakekurssi on vuoden aikana kohonnut noin 800 prosenttia. Yhtiön kurssi päätyi Yhdysvalloissa viime perjantaina 880 dollariin, kun osakkeen hinta vuotta aiemmin oli ollut noin 70 dollaria.

Tesla on kiinnostanut myös suomalaisia sijoittajia.

– Se on ollut meillä selvästi vaihdetuin ulkomaalainen osake viime vuonna, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Myös Nordnet Pankin osakestrategi Jukka Oksaharju on pannut merkille suomalaissijoittajien kiinnostuksen Teslaan.

– Sen osakkeella on käyty kasvavassa määrin kauppaa. Kun yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk on noussut maailman rikkaimmaksi ihmiseksi ainakin paperilla, moni on toki kiinnostunut ottamaan selvää yrityksestä, Oksaharju sanoo.

Musk nousi viime viikolla maailman rikkaimmaksi ihmiseksi 188,5 miljardin Yhdysvaltojen dollarin (153,6 miljardia euroa) kokonaisomaisuudella.

Markkina-arvo on huikea verrattuna yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Myyntiluvuilla mitattuna Tesla on pieni autovalmistaja, silti se on markkina-arvoltaan monta kertaa kalliimpi kuin esimerkiksi Toyota, Volkswagen, Daimler, General Motors, BMW ja Volvo.

– Nousuun on vaikea löytää perusteita ainakaan millään sellaisilla mittareilla, millä osakkeiden arvoa normaalisti arvioidaan, Kemppainen arvioi.

Esimerkiksi Teslan osakkeen P/E-luku on yli 1 600, eli yhtiön nykyisellä tulostahdilla menisi 1 600 vuotta, että osake maksaisi itsensä takaisin.

– Se, että yhtiön arvonmääritystä joudutaan perustelemaan muilla kuin perinteisillä tunnusluvuilla, kuulostaa paluulta 90-luvun lopun it-huumaan, sanoo Oksaharju.

Hänen mukaansa Tesla kuuluu yhtiöihin, joiden arvosta suuri osa perustuu jo sisään leivottuihin ja kauas tulevaisuuteen yltäviin kasvuodotuksiin.

– Se on matemaattisestikin ajateltuna selvästi kohonneen riskin osake verrattuna perinteisempiin, vaikka kotimaisin suuryhtiöihin, joiden arvosta niiden nykyinen omaisuus ja tuloksentekokyky perustelevat valtaosan.

Kemppaisen ja Oksaharjun mukaan Teslan osakekurssin nousuun ovat vaikuttaneet muun muassa nykyinen matala korkotaso.

– Mitä matalampi on korkotaso, sitä arvokkaampia nykyhetkessä ovat kaukanakin olevat tuloseurot, Oksaharju sanoo.

– Matalien korkojen maailmassa teknologiaosakkeita hinnoitellaan tuloksen sijaan odotettuun myynnin kasvuun nähden.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi logistiikan ja kaupan menestyjänä pidetty Amazon.com on tuottanut varsinaisesti voittoa vasta viime vuosina.

– Yhtiö on aiemmin pannut paukkuja palvelun kehitykseen ja kasvuun. Mutta viime vuoden osavuosilukujen perusteella Amazon.com tekee vuosineljänneksessä suunnilleen yhtä paljon voittoa kuin kaikki Helsingin pörssin yhtiöt yhteensä.

Tesla on ollut nyt viiden vuosineljänneksen ajan voitollinen. Teslan viime vuoden kurssinousu saattaa Oksaharjun mukaan johtua siitä, että sijoittajien huomio on kiinnittynyt yleisesti teknologiayrityksiin, joiden liiketoiminta on kasvanut koronavuonna.

– Digitaalisessa arvonmuodostuksessa voittaja vie leijonanosan. On nähty, miten on käynyt Amazonille, Facebookille ja Googlelle.

– Myös sähköautojen arvellaan murtavan perinteisesti vahvojen toimijoiden asemaa.

Teslan kurssiin ovat saattaneet vaikuttaa viime aikoina demokraattien vaalivoitot Yhdysvalloissa, sillä ne saattavat ennakoida suuria tukia ympäristöystävälliselle teknologialle. Lisäksi Tesla liitettiin joulukuussa mukaan S&P 500 -indeksiin, minkä takia useiden indeksirahastojen oli ostettava yhtiön osakkeita.

Kemppaisen mukaan Danske Bankin kautta Teslalla käytiin vilkkaimmin kauppaa viime syyskuussa.

– Vaikuttaa siltä, että se on sopinut aktiivisille kaupankävijöille. Luonnollisesti, kun osake on heilunut aika paljon, hän arvioi.

Danske Bankin asiakkaina olevista suomalaissijoittajista suurin osa myi päivien tai joidenkin viikkojen kuluttua osakkeensa osakekurssin noustua. Sijoittajat siis tavoittelivat kurssinoususta nopeampia voittoja, eivätkä jääneet odottamaan yhtiön mahdollisia tulevia tuottoja.

Osakestrategit eivät kuitenkaan voi kutsua Teslan hurjaa osakenousua kuplaksi – ainakaan vielä.

– Sehän nähdään vasta jälkikäteen, sanoo Kemppainen.

– Jotta sitä voisi sanoa kuplaksi, pitää olla myös romahdus.

Eikö romahduksen vaara kuitenkin ole, jos nopeita voittoja tavoittelevat sijoittajat epäilevät nousun pian loppuvan?

– No, jokainen osake voi laskea sata prosenttia, mutta nousta rajattomasti, naurahtaa Oksaharju.

– Teslassa lyhyen aikavälin tuotto näyttää tulevan siitä, että muut sijoittajat kiinnostuvat osakkeesta sinun jälkeesi sinua enemmän, eikä siitä, että yritys itse maksaisi sinulle tuottoa.

Oksaharju muistuttaa, että myös Teslaa koskevat osakesijoittamiseen liittyvät pääoman menettämisen riskit.

– On tärkeää, että kaikki ymmärtävät, että kyseessä on kohonneen riskin kohde, hän sanoo.

– Ei se ilmainen lounas ole, vaikka peruutuspeilissä näyttääkin hyvin kirkkaalta.