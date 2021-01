Kommentti: 111 prosenttia kasvua – Helsingin nuorisotyöttömyys on karu, mutta yllätys se ei ikävä kyllä ole

Nyt alamme nähdä, millaisia ongelmia joudumme koronan jälkeen ratkomaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Korona on kurittanut aloja, jotka työllistävät paljon nuoria.­

Maanantaina Helsingin kaupungin sivuille ilmestyi tiedote, jonka sisältö oli karu. Korona sai nuorisotyöttömyyden kaupungissa hurjaan kasvuun. Pahin luku on alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä: kasvua 111 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 25–29-vuotiassa kasvua oli 96 prosenttia.

Luvut ovat tyrmääviä.

Mutta yllätys ne eivät ole, ikävä kyllä. Korona on kurittanut kovasti palvelualoja. Matkailu-, ravintola- ja majoituspalvelut ovat olleet koronarajoituksen vuoksi vaikeuksissa. Näiltä aloilta moni nuori saa ensimmäisen työpaikkansa. Nyt jäi saamatta.

Ilmiö ei ole uusi. Tutkimukset näyttävät, että talouden murroskohdissa työmarkkinoille on vaikea siirtyä. Tämä nähtiin 1990-luvun lamassa, joka oli vaikea kyllä muillekin kuin työmarkkinoille siirtyville. Ja tämä nähtiin finanssikriisin jälkeen.

Osa tutkijoista pitää jo mahdollisena, että korona synnyttää koronasukupolven.

Helsingin luvut olisivat vielä hurjempia, jos niissä näkyisivät opiskelijat, jotka ovat jääneet ilman normaalisti opintojensa ohessa tekemiään töitä. Nyt näitäkään töitä ei ole entiseen tapaan tarjolla. Se on sääli, sillä opiskeluaikana luoduilla kytköksillä työpaikkoihin on merkitystä siinä vaiheessa, kun on aika siirtyä työelämään. Lisäksi moni tarvitsisi lisätuloja, joilla elättää itsensä opiskeluaikana.

Ikävä kyllä myöskään opiskelijat eivät voi nyt kovin hyvin. Helsingin yliopisto julkaisi juuri joulun alla tutkimuksen, joka näytti, että jopa 60 prosenttia opiskelijoista tuntee olevansa joko täysin uupunut tai uupumisriskissä.

– Tämä on valtava luku, joka on nyt otettava vakavasti. Tällaisia lukuja ei koskaan ennen ole tunnistettu yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa, sanoo tutkimusta tehnyt professori Katariina Salmela-Aro tiedotteessa.

Tiedossa oli, että korona aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Nyt alamme nähdä merkkejä siitä, millaisia asioita joudumme jälkikäteen ratkomaan.