Bitcoinilla hurja ralli – asiantuntija vertaa virtuaalivaluuttoja uhkapeliin: ”Osa jää välttämättä tappiolle”

Aleksi Grymin mukaan bitcoin-sijoittamisesta ei ole tullut kansanhupia, mutta osaa mahdolliset pikavoitot houkuttelevat.

Yhden bitcoinin arvo nousi viikonloppuna huippuunsa eli lähes 34 000 dollariin eli runsaaseen 28 000 euroon. Maanantaina bitcoinin kurssi otti korjausliikkeen ja laski noin 23 000 euroon.

Maailman suurimman kryptovaluutan kurssikehitys on ollut viime aikoina hurjaa.

Bitcoinin kurssi puhkaisi vasta joulukuun puolivälissä ensi kertaa 20 000 dollarin rajan, kun viime maaliskuussa bitcoinin arvo oli vain noin 5 000 dollaria. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman bitcoin-analyytikon Timo Emdenin mukaan nousu todennäköisesti jatkuu yhä, sillä sijoittajien riskinottohalu ei näytä horjuvan.

Toisaalta bitcoin on tunnettu myös jyrkistä pudotuksista. Vuoden 2018 alussa arvo putosi vuodessa reilusti yli 10 000 dollaria.

Tämä onkin bitcoinille ja muille kryptovaluutoille tyypillistä, kertoo Suomen Pankin neuvonantaja Aleksi Grym. Hän on seurannut kryptovaluuttoja vuosia, joskin viime aikoina Suomen Pankin kiinnostus on laskenut.

Grymin mukaan bitcoiniin on sisäänrakennettuna suuret hintavaihtelut ja ne ovat myös osa kryptovaluuttojen viehätystä. Sijoituksena Grym vertaa bitcoineja uhkapelaamiseen paristakin syystä: niiden hinnanmuodostus ei ole läpinäkyvää ja toiseksi yhtä voittajaa kohden on aina oltava useampi rahansa menettävä sijoittaja.

Kyse onkin nollasummapelistä.

Suomen Pankin neuvonantaja Aleksi Grym on seurannut kryptovaluuttoja vuosia.­

– Bitcoiniin sijoittajan tulee aina pohtia, miten hän päätyisi voittajien puolelle. Osakesijoittamisessa kaikki hyötyvät tasavertaisesti osakkeen tuotoista, kun taas bitcoineissa osa jää välttämättä tappiolle toisten jäädessä voitolle, Grym sanoo.

Hän painottaa, että bitcoinin arvo pohjaa täysin kahden väliseen kauppaan, käytännössä luovutusvoittoon. Bitcoineilla ei ole reaaliarvoa eikä pääsääntöisesti muuta käyttöfunktiota kuin toimia ostettavina ja myytävinä välineinä, eli ne eivät tuota itsessään mitään.

Kullasta bitcoin eroaa siten, ettei sitä fyysisesti ole olemassa. Tietokoneelle talletettu bitcoin voi siis hävitä bittiavaruuteen, mikäli tietokoneen kovalevy hajoaa.

Osakkeisiin verrattuna bitcoin taas on täysin erilainen sijoitusmuoto, Grym painottaa. Osakesijoittamisessa rahan vastineeksi saa aina omistuksen yrityksestä, jonka tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen.

– Omistus antaa oikeuden yrityksen pääomaan, tuotot jaetaan osakkaille osinkoina. Toiseksi osakemarkkinat ovat valvottuja ja läpinäkyviä.

” Bitcoin-markkinat eivät ole läpinäkyviä, mikä on suurin yksittäinen ongelma.

Grym ei haluaisikaan puhua bitcoineihin sijoittamisesta perinteisenä sijoittamisen muotona, vaikka ymmärtääkin osan viehtymyksen kryptovaluuttoihin.

– Bitcoin-markkinat eivät ole läpinäkyviä, mikä on suurin yksittäinen ongelma. Markkinat ovat toimivia ja kauppapaikkoja on paljon, mutta hinnanmuodostus ei ole läpinäkyvää. Toisin sanoen emme voi tietää, kuinka paljon kursseja manipuloidaan muun muassa bottien avulla. Vuosien saatossa on tullut ilmi, että markkinoilla on ollut tekaistuja kauppoja, eli myöskään kysynnän määrä ei pidä välttämättä täysin paikkaansa.

Bitcoin-sijoituksen todellinen arvo selviää vasta silloin, kun omistuksensa pyrkii myymään ja vaihtamaan esimerkiksi euroiksi.­

Grymin mukaan bitcoin-sijoituksen todellinen arvo selviääkin vasta silloin, kun omistuksensa pyrkii myymään ja vaihtamaan esimerkiksi euroiksi. Kirjanpidollinen tuotto muuttuu todeksi vasta kauppahetkellä.

– Se, että tilillä näyttää olevan jokin luku, ei kerro vielä mitään. Toisinaan myynneissä on ilmennyt ongelmia.

Grym ei osaa spekuloida sitä, mistä bitcoinin viimeaikainen valtava arvonnousu johtuu, mutta hän painottaa arvonvaihteluiden kuuluvan olennaisena osana kryptovaluuttamarkkinoihin.

” Bitcoin-sijoittamisesta ei ole tullut kansanhupia.

Ilman suuria arvonvaihteluita kryptovaluutat, kuten bitcoin, olisivat huomattavasti vähemmän houkutteleva sijoitusvaihtoehto, sillä mahdollisuuksia suuriin voittoihin ei olisi.

– Jännitys ja pikavoittojen mahdollisuus ovat joillekin tapa käyttää rahaa. Se on kuitenkin enemmän viihteen muoto, eikä sillä ole mitään kansantaloudellista funktiota.

Suomen Pankin mukaan bitcoiniin sijoittavien suomalaisten määrä ei ole juuri noussut viimeisestä pankin tekemästä katsauksesta.­

Grymin mukaan kryptovaluutat eivät ole saavuttaneet kovin suurta suosiota suomalaisten sijoittajien keskuudessa. Esimerkiksi bitcoiniin sijoittavien määrä ei ole juuri noussut Suomen Pankin edellisestä katsauksesta. Näin ollen bitcoin-sijoittajia on arviolta Suomessa tuhansista muutamiin kymmeniin tuhansiin, riippuen siitä, lasketaanko pienimpiä omistuksia sijoituksiksi.

Grym kutsuu joukkoa pieneksi, mutta äänekkääksi.

– Bitcoin-sijoittamisesta ei ole tullut kansanhupia.

Toisinaan on esitetty, että bitcoin voisi toimia kullan kaltaisena turvasatamana sijoituksille. Väitettä perustellaan sillä, ettei bitcoinin arvo ole sidoksissa pankkeihin ja reaalitalouteen, eli se voisi toimia talouskriiseissä turvasatamana.

Grym tyrmää väitteen.

– Se on kaikkea muuta kuin turvasatama, väite on täysin absurdi. Bitcoin on turvasataman vastakohta, sillä sen arvo heilahtelee hirmuisesti. Bitcoiniin voi sijoittaa silloin, kun haluaa ottaa lisäriskiä.

– Myös se, ettei bitcoin olisi kytköksissä pankkeihin, on sananhelinää. Eihän bitcoiniin sijoittava voi realisoida tuottojaan ilman olemassa olevaa pankkijärjestelmää.