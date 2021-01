Yli 100 vuotta vanha pykälä voi viedä omistusasunnon alta

Joidenkin taloyhtiöiden osakkaat voivat edelleen käyttää 1800-luvulta peräisin olevaa lunastusoikeutta, jos se vain on mainittu yhtiöjärjestyksessä.

Joidenkin taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksestä voi löytyä sellainen kohta kuin lunastuslauseke. Sen viesti asunnonostajalle on, että taloksi kannata ei asettua, vaikka avaimet olisivat jo kädessä.

Lunastuslauseke nimittäin tarkoittaa, että yhtiöllä tai jollakin sen osakkaista on oikeus lunastaa asunto itselleen vielä kauppojen jälkeenkin. Lunastusoikeus on tavallisesti voimassa muutaman viikon tai kuukauden siitä, kun asunto on myyty.

Joillekin asunnonostajille lunastuslauseke on tullut ikävänä yllätyksenä, ja he ovat voineet jopa menettää uuden kotinsa, kun osakas on päättänyt lunastaa asunnon itselleen. Jotkut puolestaan ovat turvautuneet menettelyyn, jolla lausekkeen pystyy kiertämään.

Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Brotherus kertoo törmänneensä kuluneen vuoden aikana aiempaa useammin tapauksiin, joissa asunnonostajan on onnistunut kiertää lunastuslauseke.

– Ensin ostaja on tehnyt asunnosta pitkäkestoisen vuokrasopimuksen, ja vasta sitten hän on ostanut sen. Vuokrasopimus toimii takuuna, että vaikka osakas lunastaisi asunnon, ostaja voi silti jäädä sinne vuokralle, Brotherus selittää.

Tämä saa osakkaan useimmiten perääntymään aikeistaan.

– Hänen täytyisi viedä asia oikeuteen ja maksaa käsittelystä. Sekään ei vielä takaisi, että hän saisi asunnon käyttöönsä ennen vuokrasopimuksen päättymistä, Brotherus sanoo.

Juhana Brotherus on kuullut useammasta tapauksesta, jossa on kikkailtu lunastuslausekkeen kiertämiseksi.­

Brotheruksen mukaan lunastuslausekkeita löytyy lähinnä enää vanhojen arvotalojen yhtiöjärjestyksistä. Uudiskohteiden yhtiöjärjestyksissä harvemmin lauseketta mainitaan.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen ei tiedä tarkasti, miten monen taloyhtiön yhtiöjärjestys sisältää lunastuslausekkeen. Hän arvioi, että määrä on joka tapauksessa vähenemään päin.

– Yhtä lailla lunastusoikeuden käyttö on nykyisin melko harvinaista. Yli 10-vuotisen työurani aikana olen tainnut kuulla kahdesta tai kolmesta tapauksesta, jossa sitä on käytetty.

Niin harvinainen kuin lunastuslauseke alkaakin olla, yhtiöjärjestys on kannattaa silti lukea. Jos lauseke löytyy, asunnonostajan ei parane tehdä huoneistossa mitään ennen lunastusajan umpeutumista.

Pynnönen tietää, miten erään asunnonostajan kävi, kun tämä ryhtyi ensitöikseen remontoimaan asuntoa. Yhtiöjärjestyksessä sattui olemaan lunastuslauseke, jota eräs osakas päätti sitten käyttää.

– Osakas pääsi valmiiksi laitettuun asuntoon. Asunnonostajalle hänen ei tarvinnut maksaa remontista mitään, sillä lunastajalta ei voi vaatia maksua lunastusaikana tehdystä remontista.

Lunastuslauseke on 1800-luvun peruja. Se luotiin, jotta taloyhtiöiden asukkaat pystyivät kontrolloimaan sitä, minkälaista väkeä taloon päästettiin ja keiden haltuun osakkeet päätyivät.

Tuohon aikaan ihmisistä ei ollut saatavilla sellaisia tietoja, joiden perusteella pystyttiin arvioimaan, kykenikö uusi asukas maksamaan vastiketta tai osasiko hän elää sovussa muiden kanssa.

Lunastuslauseketta saatettiin myös käyttää rasistisiin tarkoituksin, niin että tietyt ihmisryhmät rajattiin sen avulla kokonaan joidenkin asuinalueiden ulkopuolelle.

Nykyisin ihmiset voivat käyttää lunastuslauseketta esimerkiksi siten, että he lunastavat naapuriasunnon, yhdistävät sitten huoneistot ja laajentavat näin asuntoaan. Lausekkeella saatetaan myös suojella taloyhtiön autopaikkoja ja kellarivarastoja, jotta ne pysyisivät pelkästään yhtiön osakkaiden omistuksessa.

Pynnösen mukaan lunastuslausekkeen takaperoisuus nousee keskusteluun joka kerta, kun Suomessa on päivitetty asunto-osakeyhtiölakia tai pohdittu sen uudistamisesta.

– Onhan lunastuslausekkeen ajatus aika vanhentunut. Ei sellainen oikein ole nykyaikaa, että vanhemmat osakkaat saavat ikään kuin valita, ketkä hyväksytään uusiksi asukkaiksi. On ollut puhetta siitä, pitäisikö ihan laissa todeta, ettei lausekkeella ole merkitystä.