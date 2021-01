Mihin sijoittaisit ylimääräiset 1 000 euroa juuri nyt? Näin sijoittajat vastasivat

Kolmelta erilaiselta sijoittajalta löytyy luottoa varsinkin teknologiayrityksiin ja vastuullisen sijoittamisen rahastoihin.

Taloussanomat kysyi kolmelta sijoittajalta, millaista vuotta he odottavat pörssiä heilutelleen koronavuoden jälkeen ja aikovatko he muuttaa sijoitusstrategiaansa. Heiltä kysyttiin myös, mihin he sijoittaisivat vuoden alussa 1 000 euroa.

Essi Sarkakari-Kosamo: Uusi lasku on mahdollinen, stay at home -osakkeisiin sijoittaminen kannattaa

Osakepoimintaan keskittyvä Essi Sarkakari-Kosamo odottaa tälle vuodelle pientä voimakasta heiluntaa, sillä koronan vaikutus vielä ole kadonnut mihinkään.

– Minun järkeen kävisi, että nähtäisiin vielä uusi lasku, sillä kaikki talousvaikutukset eivät ole selvillä vielä. Osa yrityksistä on lomauttanut työntekijöitään vasta nyt. Toisaalta keskuspankkien rahapolitiikka vaikuttaa todella paljon, eli maltillinen nousu on myös mahdollista, hän pohtii.

Kävi miten kävi, Sarkakari-Kosamo aikoo noudattaa myös tänä vuonna omaa pitkäjänteistä sijoitusstrategiaansa, sillä pörssi ja reaalitalous eivät aina mene samaa tahtia.

– En hirveästi muuta strategiaani, enkä esimerkiksi ryhdy treidaamaan, sillä se ei tunnu omalta. Aion siis jatkaa säännöllistä osakkeisiin sijoittamista ja säästämistä, tuli nousuja tai laskuja.

Pitkäjänteisen sijoittamisen hedelmät näkyvät pitkällä aikavälillä.

Essi Sarkakari-Kosamo voisi sijoittaa tuhat euroa Stay at home -osakkeisiin tai johonkin megatrendiin.­

Jos Sarkakari-Kosamo saisi vuoden alussa 1 000 euroa sijoitettavaksi, sijoittaisi hän sen todennäköisesti yhteen osakkeeseen. Summaa hän ei itse lähtisi ajallisestikaan hajauttamaan.

– Stay at home -osakkeisiin tai johonkin megatrendiin voisin sijoittaa tuhat euroa. Tulevia megatrendejä on vaikeaa tunnistaa, mutta niitä on mielekästä spekuloida.

Stay at home -osakkeisiin Sarkakari-Kosamo laskee osakkeet, jotka hyötyvät etätyöskentelystä ja siitä, että ihmiset viettävät aikaa kotonaan. Tällaisia ovat muun muassa monet teknologia-alan osakkeet, kuten Microsoft, ruokakaupat, kuten Kesko ja suoratoistopalveluihin sidoksissa olevat osakkeet, kuten Netflix ja Disney.

– Ehkä näistä sijoittaisin tuhat euroa ensimmäisenä Microsoftiin, vaikka se onkin aika kallis tällä hetkellä.

Laura Linkoneva: Megatrendeihin kannattaa luottaa

Sijoitusbloggaajana tunnettu Laura Linkoneva haluaa keskittyä vuonna 2021 näkyvissä oleviin megatrendeihin.

Näiksi hän luettelee muun muassa vastuullisuuden ja automatiikan sekä robotiikan.

– Indeksisijoittajana en tykkää ennustaa, mutta pyrkimyksenä on säästää kuukausittain näihin jo omistamiini ETF:iin. Yritän pitäytyä ETF-sijoittamisessa, sillä se on minun juttuni ja mielestäni järkevää, Linkoneva sanoo.

Linkoneva omistaa muun muassa automatiikan ja robotiikan rahastoa, kannabisteollisuusrahastoa ja useampaa vastuullisen sijoittamisen rahastoa.

Laura Linkonevan mukaan megatrendejä ovat ainakin vastuullisuus ja automatiikka sekä robotiikka.­

Kuukausittaisen rahastoihin sijoittamisen ohella Linkoneva aikoo tänä vuonna poimia yksittäisiä osakkeita silloin, kun siltä tuntuu. Sijoitusstrategian pohja on rahastoissa, joten osakeostoissa Linkoneva noudattaa intuitiotaan – tai perstuntumaa, kuten sijoittaja asian itse ilmaisee.

– Ihminen syö pääasiassa terveellisesti ja herkuttelee välillä. Minulle ETF-sijoittaminen on tätä terveellisesti syömistä ja yksittäiset osakeostot herkkupäiviä, jotka välillä osuvat ja välillä eivät.

Niihin yksittäisiin osakkeisiin joihin Linkoneva sijoittaa, on olemassa aina jokin yhteys. Hän on saattanut työskennellä kyseisessä yhtiössä tai se on muuten iso osa hänen elämäänsä, kuten Disney. Tuntemattomiin yhtiöihin Linkoneva ei aio jatkossakaan sijoittaa.

Kuukausittain sijoitettavien summien hän uskoo kasvavan, sillä säästöön jää aiempaa enemmän rahaa.

– Muutin väliaikaisesti vanhemmilleni asumaan, eli vuokraan ei mene rahaa. Säästösummien toivon nousevan tämän vuoden aikana.

Jos Linkonevalla olisi sijoitettavissa tuhat euroa vuoden alussa, hän sijoittaisi sen luultavasti vastuullisen sijoittamisen rahastoihin.

– Laittaisin ne vastuullisuusskriinattuihin ETF:iin.

Sami Kukka: Pohjoismaisilla pienyhtiöillä voi voittaa indeksin

15 vuotta sijoittanut Sami Kukka uskoo, että vuonna 2021 koronapohjan jälkeen alkanut nousukiito voi ainakin hidastua ellei jopa pysähtyä. Toisaalta hän muistuttaa, että elvyttävä talouspolitiikka voi yhä pitää kasvun kovana. Odotuksissa kuitenkin on, ettei vuodesta 2021 tule yhtä hyvää kuin koronavuodesta.

Osakesijoittamiselle on Kukan mukaan myös vaikeaa löytää yhtä tuottoisaa sijoittamisvaihtoehtoa.

Itse Kukka aikoo jatkaa pitkäjänteistä sijoitusstrategiaa, sillä osakehuippujen ja -pohjien ennustaminen on edelleen yhä vaikeaa, ellei mahdotonta.

– Ensi vuonna aion nostaa vihreän energian osuutta salkussani, sillä pidän sitä yhtenä tärkeimmistä tulevaisuuden megatrendeistä. Vihreää energiaa olenkin jo hankkinut ETF:n ja osakepoimintojen muodossa.

Sami Kukka sijoittaisi 500 euroa uusiutuvan teknologian ETF:ään ja toiset 500 euroa potentiaaliseen pienyhtiöön, kuten Kamuxiin­

Ensi vuonna Kukka aikoo luottaa pohjoismaisiin pienyhtiöihin, kuten Zaptec, Kahoot, Smart Eye. Näillä hän hakee pörssin yleisindeksiä ylittävää tuottoa.

Siitä huolimatta yli puolet Kukan suorista osakesijoituksista kohdistuu perinteisiin osinkoyhtiöihin, kuten Neste tai Sampo.

Jos hän saisi vuoden alussa tuhat euroa, sijoittaisi hän siitä 500 euroa uusiutuvan teknologian ETF:ään ja toiset 500 euroa potentiaaliseen pienyhtiöön, kuten Kamuxiin.

Sen sijaan hän ei vieläkään uskaltaisi sijoittaa matkailu- ja ravintola-alan osakkeisiin, sillä koronatilanne on rokoteuutisoinnista huolimatta epävarma.

– Toisaalta niissä voidaan nähdä äkillinen nousu sitten, kun tilanne helpottaa ja osaltaan nousua on jo nähtykin. Keskittyisin nyt kuitenkin ketterämpiin toimijoihin markkinoilla ja jäisin odottavalle kannalle matkailu- ja ravintola-alan osakkeiden suhteen.