Kommentti: Jouluostoksilta mukaan tarttuva korona olisi lahjoista karmein

Koko vuosi on tasapainoteltu, ja sitten pitää muuttaa vielä jouluperinteitäkin. Aika varmasti moni kauppias nyt suuttuu, mutta jouluostoksille lähtemistä kannattaa tänä vuonna miettiä erityisen tarkasti, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Olen esittänyt läheisilleni yhden joululahjatoiveen. Ettei kukaan lähtisi jouluostoksille siksi, että lahjoja on muka ”pakko” olla ja pahimmillaan ruuhkassa kierrellessään hankkisi itselleen koronaa.

Se olisi lahjoista karmein.

Korona jyllää eri voimalla maan eri osissa. Leviämisvaiheessa olevissa maakunnissa joululahjaostoksille lähtemistä pitää miettiä erityisen tarkasti. On myös paikkoja, joissa elämä jatkuu suhteellisen normaalisti.

En siis toivo hysteriaa, vaan erityisen voimakasta harkinnan käyttöä.

Kauppiaille tilanne on hankala. Tai osalle heistä. Isot nimittäin ovat tänä vuonna pärjänneet eriomaisesti.

Kauppajätti Kesko teki kolmannella vuosineljänneksellä historiansa parhaan tuloksen. Myynti kasvoi kaikilla toimialoilla.

S-ryhmässä marketkauppa sujuu loistavasti, mutta ravintolapuolella on hankalaa. Ymmärrettävistä syistä.

Erikoiskaupassa liikkeiden tilanne on vaikea, ja itseäni surettaa kivijalkamyymälöiden tilanne. Pahimmilla korona-alueille myynti loppui keväällä kuin seinään. Loppuvuodesta toivottiin pelastajaa. Nyt joulukaupan pitäisi käydä kuumana, mutta ihmisiä on kehotettu välttämään kontakteja – siis pysymään kotona. Toisaalta pienen kivijalkaliikkeen on helppo säännöstellä sitä, montako asiakasta se ottaa kerralla sisään. Tai jos liike ei tähän lähde, asiakkaan on helppo ihan itse todeta tilanne ovelta.

Oma lukunsa ovat kauppahallit. Niiden tunnelma on omissa jouluvalmisteluissani keskeinen. Tätä en ole saanut vielä ratkaistua. Turvavälit, maskit ja käsidesi, ehdottomasti, mutta jos meno on entisen kaltainen, helpommin sanottu kuin tehty. Turvallisuuden takia toivon, että ei ole. Kauppiaiden puolesta toivon, että väkeä riittää.

Verkkokauppa tulee kaiken järjen mukaan jouluna tekemään uusia ennätyksiä. Se on kaikkein turvallisin tapa toimia näin korona-aikaan.

Ja sitten se kaikkein kurjin asia, minkä vuoksi lopullisesti jouluostosten ruuhkaan havahduin. Helsinki kieltää tästä päivästä asti vierailut sairaaloihin. Kielto on voimassa 20 joulukuuta asti.

Koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella vierailua sairaaloihin on rajoitettu merkittävästi. Käytännössä kaikki vierailut on kielletty, muutamia poikkeuksia on. Tämäkin rajoitus on voimassa 20. joulukuuta asti.

Voitte sanoa pessimistiksi, mutta ajatus jouluostoksilta tulleesta koronasta, joka vie läheisen sairaalaan – jonne ei pääse vierailulle – on liikaa. Se olisi karmea lopetus tälle vuodelle.