Kommentti: Korona-aikaan lähdettiin kovin eri tilanteista – miten mahtaa mennä pelivelkojaan lyhentävällä Ronjalla?

Kaikki alkavat olla väsyneitä ja kyllästyneitä koronaan. Helposti unohtuu, että korona tuli itse kunkin elämään hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Vaikeudet eivät aina näy päällepäin, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Hallituksen päätös hiljentää kauppakeskukset, koska julkisia tiloja suljetaan. Se on hyvä, koska koronalta pitää leikata nyt terä.­

Olen viime aikoina miettinyt paljon Ronjaa. Tapasin hänet kaksi vuotta sitten syksyllä, ja tein jutun hänen tilanteestaan. Elämänhallinta oli hetkeksi pettänyt, kun parisuhde ahdisti, ja hän pelasi itselleen lyhyessä ajassa huimat velat.

Ronjan tapaaminen oli hyvä herätys siihen, miten erilaisia ihmisten tilanteet ovat – ja miten vähän se näkyy päällepäin. Itselläni oli ennakkokuva siitä, millaisen ihmisten tapaan. Se romuttui täydellisesti. Ronja oli fiksu, skarppi, hyvin analyyttinen omasta tilanteestaan ja äärimmäisen mukava. Hänellä oli tarkka suunnitelma siitä, miten tilanteesta selviää. En ole Ronjasta sen koommin kuullut, mutta toivon, että asiat ovat kunnossa.

Itselleni paras opetus tapaamisesta oli, miten vähän ihmisten vaikeudet näkyvät päällepäin. Havahduin myös siihen, miten Ronja meni täydellisesti ”kunnialliseen” selviytymisen malliin. Sitä olen miettinyt korona-aikana.

On turha kieltää, etteikö korona jaottelee ihmisiä sen perusteella, kenellä on esimerkiksi mahdollisuus tehdä etätöitä. Siten pysyy paremmin turvassa. Miten minun on mahdollista samaistua ihmiseen, joka viitenä päivänä viikossa lähtee töihin, koska muuta vaihtoehtoa ei ole? Kulkee liikennevälineissä, palvelee tai auttaa töissään ihmisiä, ja asettaa itsensä alttiiksi koronalle.

Ei mitenkään. Arvostan heitä valtavasti, mutta omassa arjessani olen maaliskuusta asti istunut kotona turvassa kirjoittamassa juttuja. Omassa keskiluokkaisessa elämässäni. Olen ilman muuta etuoikeutettu.

Kun katselen ympärilleni ja kuuntelen ihmisiä, selväksi käy, miten eri tavalla tilanteeseen suhtaudutaan. Jos ihmisellä on lähipiiriä hoivakodissa tai sairaalassa, tilanne näyttää olennaisesti erilaiselta. Jokaista menoa pitää miettiä siltä kantilta, vaarantako se käynnit läheisen luona. Samalla pitää stressata, miten muiden hoivakodissa olevien henkilöiden vieraat käyttäytyvät. Jos korona pääsee hoivakotiin tai osastolle, ovet sulkeutuvat kaikilta.

Osa ihmisistä odottaa hoitojonoissa, että heidän ei-kiireellinen vaivansa saisi hoitoa. Ja pelkää, että se ehtii odotusaikana muuttua kiireelliseksi. Toivottavasti ihmiset tiedostavat, että mitä enemmän korona sitoo hoitohenkilökuntaa, se on muualta pois.

Sekin on selvinnyt, että monilla on pokkaa. Kun Uudenmaan rajat keväällä sulkeutuivat, osa ulkomailta palanneista otti suoraan lentokentältä taksin, jolla painettiin maakunnan ulkopuolelle koronakaranteeniin. Veronmaksajien rahalla. Taksin sai ottaa, jos muuten ei kotiin päässyt. On näkökulmasta kiinni, onko kyse röyhkeästä käytöksestä vai luovasta järjestelmän hyödyntämisestä.

Kun on seurannut viime päivien keskustelua ja reaktiota eri toimintojen sulkemiseen, syntyy vaikutelma, että sulkemiset ovat järkeviä, kunhan ne eivät vaikuta liikaa omaan elämään. Miksi lapset eivät voi pelata urheiluseurassaan jalkapalloa? Voinko käydä lounaalla? Miksi juuri minun pitäisi käyttää maskia, vaikka tuntuu epämukavalta? Siis todella – ”tuntuu epämukavalta”.

Osa ihmisistä tuntuu uhmaavan kieltoja lähinnä siksi, että kiukuttaa. Tästä vuodesta tulikin ikävä, eikä voi tehdä asioita, jotka ovat itselle tärkeitä. Samalla unohtuu, niin klisee kuin onkin, että olemme samassa veneessä. Välillä tekisi mieli sanoa maskinkäyttöä uhmaaville, että heidän käytöksensä on kuin pikkulapsilla. Osa ei voi käyttää terveyssyistä ja osalla ei ole rahaa, se on selvä. Mutta kun katson kaupassa ympärilleni, niin aika rajusti on astmaatikkojen määrä kasvanut.

Jotenkin meidän on tästä ajasta rämmittävä läpi. Maailmalla ihastellaan Suomen tapaa hoitaa kriisiä. Eurooppalaisittain meillä on valtavasti enemmän vapautta kuin monessa muussa maassa.

Kun oikein ärsyttää, kannattaa muistaa, että monella on nyt hankalaa. Muistakaa alun Ronjaa, mitään ei näkynyt päällepäin. Pieni armollisuus itseä ja muita kohtaa ei ole pahitteeksi. Oma lukunsa ovat he, jotka eivät yhtään ajattele muita.

Jos jotain saa toivoa, yritetään pelastaa joulu. Että silloin voisi tavata edes muutaman ihmisen tai käydä turvallisesti hoivakodissa tapaamassa itselle tärkeitä läheisiä.