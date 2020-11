IS:n verkon jättikyselyyn vastanneet ovat pääosin välttyneet suurilta taloudellisilta ongelmilta.

Koronasta johtuvat lomautukset ja jopa irtisanomiset ovat olleet arkipäivää jo kuukausia monella alalla. Silti Taloussanomien kyselyyn vastanneista ihmisistä vain 15 prosenttia kertoi taloudellisen tilanteensa menneen korona-aikana huonommaksi.

IS:n nettisivuilla olleeseen kyselyyn vastasi yli 23 000 ihmistä. Kysely tehtiin 17.–18. marraskuuta.

Monen kyselyyn vastanneen talous on pysynyt ennallaan tai jopa parantunut siksi, että menot ovat pienentyneet merkittävästi. Kaupoissa ja ravintoloissa käynti on monella vähentynyt niin paljon, että edes lomautus tai muunlainen tulojen pieneneminen ei ole aiheuttanut taloudellista kuoppaa.

Ylivoimaisesti useimmin vastaajat mainitsivat matkustamiseen kuluvien menojen vähenemisen. Ennen rahaa meni matkoihin, nyt rahaa jää jopa säästöön.

Matkustuskolikon toinen puoli näkyi matkailualan työntekijöiden vastauksissa. Moni on ollut jo kuukausia lomautettuna, eikä loppua näy. Heillä tilanne on usein todella kurja.

Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan ruoka-apua tarvitsevien perheiden määrä on kuitenkin lisääntynyt tänä vuonna. Tarvitsijoissa lapsiperheiden määrä on niiden mukaan lisääntynyt suhteessa muita ryhmiä enemmän.

Etätyön taloudelliset edut mainitsi moni. Liikkuminen töihin on vienyt aiemmin paljon rahaa, nyt etätyöaikana se kaikki on ollut säästöä.

Moni vastaaja mainitsi myös sen, etteivät ole voineet tai saaneet tehdä etätöitä, vaikka olisivat halunneet.

Alla 17 tarinaa erilaisista taloudellisista muutoksista, mitä korona-aika on tuonut tullessaan.

Heillä talous on mennyt huonompaan suuntaan:

Olin lomautettuna viisi kuukautta. Mies, 43

Keikkatyö vähentyi kokonaan ja on nytkin vähäistä. Nainen, 68

Ruoan tilaaminen kotiinkuljetuksella, keikkatöiden väheneminen ja pidemmät poissaolot kesätöistä syövät tulojani. Nainen, 24

Työpaikallani tehtiin koronaan vedoten lomautuksia ja puolen vuoden ajan tein lyhennettyä työviikkoa. Tästä syystä vuosiansioihin tuli noin 10 prosentin pudotus. Mies, 33

Olen ollut toistaiseksi lomautettuna maaliskuun loppupuolelta lähtien. Ja todennäköisesti lomautus jatkuu maaliskuun loppuun 2021 saakka ainakin tai kunnes lentoliikenne alkaa palautua ja matkustusrajoitukset purkaantua. Tosin pari viikkoa sain hyviä uutisia työpaikaltani, että saimme uuden ison asiakkuuden, mikä luo toivoa takaisin paluusta lentokentälle maaliskuun jälkeen. Mies, 45

Heillä taloudellinen tilanne on jopa parantunut:

Ravintolaillat ovat vähentyneet, säästöt siis lisääntyneet. Mies, 57

Rahaa on säästynyt etätöissä ja käytän sitä asuntolainan ylimääräiseen lyhennykseen. Mies, 66

Etätyön aikaan sain olla kotona neljä kuukautta ja säästin polttoaineessa noin 600 euroa. Pitkä työmatka, iso säästö. Nainen, 41

Kaupoissa shoppailu ja heräteostokset jäivät aluksi kokonaan. Vuoden mittaan verkkokaupat ovat alkaneet kiinnostaa, kun on tullut enempi varmuus siitä, että virus ei tartu esimerkiksi postin ja pakettien välityksellä. Nainen, 54

Vaikutus talouteeni on ollut kaksijakoinen: oman alani töihin tilanne on vaikuttanut negatiivisesti. Toisaalta kulutukseni supistuessa minulle on jäänyt enemmän varallisuutta sijoitettavaksi, mikä on ollut näin kriisiaikana hyödyllistä – sijoitin kevään laskusuhdanteen aikana, ja olen jo roimasti voitolla, huolimatta siitä, että ansiotuloni ovat laskeneet. Mies, 21

Heillä talous on pysynyt jotakuinkin ennallaan:

Myyjänä isossa marketissa. Töitä ollut koko ajan. Nainen, 36

Puolison lyhyt lomautus keväällä, muuten ei vaikutusta. Nainen, 27

Eläkeläisen tulot pysyvät ennallaan, joskin matkustelu on jäänyt pois. Nainen, 66

Tulot ja menot ovat olleet poikkeuksellisen pieniä, joten talous ei ole kaatunut. Mies, 26

Olin jonkin aikaa lomautettuna, mutta se peruttiin. Muuten ollut kiitettävästi töitä. Mies, 60

Olen kuukausipalkalla toimiva yliopisto-opettaja, ja opetan verkossa kaikki kurssini kotoa käsin. Nainen, 36

Työnantaja ei joutunut lomauttamaan ketään. Sen sijaan minutkin siirrettiin osittain toiseen työpisteeseen. Nainen, 53