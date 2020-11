Tällaista tavaraa suomalaiset vaihtavat nyt panttilainaamossa käteiseen – ”Kaikilla sitä kultaa ei ole”

Panttilainaamoissa kultaesineiden tarjonta on lisääntynyt vaihtelevasti. Lainan tarpeessa olevat panttaavat nyt muutakin.

IS uutisoi aiemmin suomalaisten kauppaavan nyt huutokaupoissa poikkeuksellisen paljon koruja ja muita kultaesineitä.

Huutokaupan asiantuntijoiden mukaan ilmiö johtuu koronan aiheuttamasta heikosta taloustilanteesta. Moni suomalainen on tällä hetkellä lomautettuna tai työttömänä, ja arjen rahoittamiseen haetaan apua kaikin keinoin.

Tiukka rahatilanne on huomattu myös panttilainaamoissa. Kultaesineiden panttaaminen ei ole kaikkialla tästä syystä yleistynyt, mutta pikaisen lainan tarpeeseen tarjotaan nyt muutakin.

Hakaniemen Pantin konttoripäällikön Hanna-Riikka Westerholmin mukaan kultaesineitä tarjotaan hieman tavallista enemmän, mutta lähinnä kullan hinnannousun takia.

– Meillä kultaesineet on aika perustuote, niitä meille enimmäkseen tulee. Tietenkin aina kun kullan hinta on korkealla, ihmiset tuovat enemmän kultaa, mutta en sen kummempaa muutosta ole huomannut.

Westerholmin mukaan panttilainaamon asiakkaat tulevat yhä useammin tarjoamaan muutakin kuin kultaa.

– Kaikilla sitä kultaa ei ole, ja rahaa kuitenkin tarvitaan, joten muitakin esineitä ehdotellaan kuin jalometallisia. Esimerkiksi kamerat, elektroniikka, tabletit, tietokoneet ja kännykät ovat tällä hetkellä aika yleisiä. Lasiesineitä, design-lasia, taidetta, tauluja ja muuta on käyty kyselemässä paljon, että otetaanko.

Hän uskoo tämän johtuvan koronatilanteesta.

Kullan hinnan nousu ja heikko taloustilanne ovat vilkastuttaneet kultaesineiden panttaamista.­

– Ihmiset ovat tulleet kertomaan, että ovat työttömänä tai lomautettuna, minkä takia rahatilanne on heikentynyt ja he tarvitsevat lainaa. Joko halutaan luopua kullasta, kun kullan hinta on hyvä tai sitten tarvitaan lainaa elämiseen. Ne ovat yleisimmät syyt, miksi meille tavaraa tuodaan.

Rahaa arjen tarpeisiin

Tampereen Arvopantin lainaneuvoja Tapio Selin on huomannut kullan tarjonnan kasvaneen. Panttilainaamo vastaanottaa asiakkailtaan nyt myös paljon soittimia.

– Kesän jälkeen on havaittavissa, että lainan tarve on varmasti kasvanut ihmisten keskuudessa, ja kultaa tuodaan enemmän kuin kesällä tai keväällä. Kullan hinta on myös noussut tänä vuonna merkittävästi, joten sekä korona että kullan hinta vaikuttavat.

– Pöytähopeita tarjotaan, mutta niiden hinta ei ole noussut. Soittimia, erityisesti kitaroita eri muodoissaan tarjotaan meille. Tämä johtuu myös siitä, että ymmärrämme soittimista ehkä enemmän kuin muut panttilainaamot, hän jatkaa.

Yleensä tavaran panttaamisen syy on Selinin mukaan rahan tarve äkilliseen menoon.

– Normaalivuotena se voisi olla vaikka halpa etelänmatka. Se voisi olla rikkoutunut auto tai auton osto, pesukoneet, takuuvuokra, kaikkia tällaisia arkisia yllättäviä menoja. On aistittavissa sitä, että työmaailmassa on tällä hetkellä vaikeuksia ja kiristynyt ilmapiiri. Kaikki eivät suoraan asiasta puhu, pitää vähän rivien välistä tulkita asioita.

Hän arvioi panttilainaamossa asioimisen lisääntyneen syksyn aikana jonkin verran.

– Silloin kun korona lähti liikkeelle, joka paikassa oli hiljaista. Myös meillä näkyi se, että ihmiset pelkäsivät liikkua. Sen jälkeen meno on jatkunut suhteellisen normaalina meillä. Ehkä pieni lisäys on tosiaan uusien asiakkaiden ja uusien lainojen myötä tullut syksyllä.