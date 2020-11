Korkojen uusi normaali: näin se vaikuttaa eläkkeisiin, lainoihin, säästämiseen ja asuntoihin

Maailmassa, jossa korot ovat jopa pysyvästi alhaalla, ei velka tunnu enää samalta. Riskejä siinä on silti yhä.

Yhdysvaltain keskuspankki kirjoitti keväällä tutkimusartikkelin, jossa se käsitteli historiallisten pandemioiden vaikutusta. Niiden jälkeen reaalinen korkotaso laski voimakkaasti ja vaikutukset kestivät vuosikymmeniä.

Ilman koronaakin korot kääntyivät trendinomaiseen laskuun jo lähes 40 vuotta sitten. Nyt eletään ”riskittömän koron sukupuuton” aikaa, Varman strategia- ja allokaatioryhmän sijoitusjohtajana Jarkko Soikkeli kuvasi tilannetta Eläketurvakeskuksen tilaisuudessa viime keskiviikkona.

Yleinen tapa ennustaa korkojen suuntaa on katsoa inflaatio- ja talouskasvunäkymiä sekä keskuspankkien korkopolitiikkaa. Niiden perusteella näytti jo ennen koronaa siltä, ettei merkkiä noususta ole tällä hetkellä horisontissa.

Lyhyet korot pysyvät poikkeuksellisen matalina riippumatta koronasta. EKP:n talletuskorko on nyt -0,5 prosentissa, kymmenen vuoden päästä 0,2 prosenttia ja 20 vuoden 0,04 prosenttia.

– Käyrä menee hassusti siten, että huippu on vajaan 15 vuoden päässä ja reilun 20 vuoden päästä ollaan taas miinuksella, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoo.

Nollatasoa tukee vielä yksi pitkän aikavälin muutostekijä.

– Periaatteessa korko määräytyy tasapainopisteessä, jossa säästäjät ja investoijat kohtaavat. Viime vuosienkymmenien aikana säästämishalukkuus on noussut huomattavasti, ja se on painanut korkoja alaspäin.

Mitä nollakorot merkitsevät yksityisille ihmisille?

1. Eläkkeet

Kun vielä vuosina 2010–2015 eläkeyhtiöiden kokonaistuotoista noin viidennes kertyi erilaisista korkosijoituksista, viiden viime vuoden aikana osuus on enää joitakin prosenttiyksiköiden kymmenyksiä.

Soikkelin mukaan korkotilanne merkitsee isoa muutosta eläkkeiden sijoittamisessa.

– Joudumme hakemaan tuottoja jostain muualta, käytännössä korkeariskisemmistä kohteista. Jos tulee turbulentimpia aikoja, koko salkun arvo heiluu enemmän. Näin siksi, että matalariskisten länsimaiden valtionlainojen osuus salkusta on aiempaa pienempi ja niiden kyky pehmentää osakkeiden laskua vähäisempi.

Korot ovat matalia, mutta osakkeiden arvostustasot taas historiallisen korkeita. On todennäköistä, että seuraavan 10–15 vuoden aikana ei aiempia tuottotasoja enää saavuteta. Näin arvioi sijoitusammattilainen Mikko Niskanen eläketilaisuudessa.

Hän esittää, että työeläkesijoittajat hyödyntäisivät korkosyistä velkavipua nykyistä rohkeammin tuottojen parantamiseen. Kohteina voisivat silloin olla esimerkiksi osakkeita vähäriskisemmät kiinteistö- ja infrastruktuuri.

2. Asuntomarkkinat

Suomalaisten suosituin asuntolainojen viitekorko eli kahdentoista kuukauden euribor on miinuslukemissa, ja myös pankkien marginaalit matalia. Kun koronnousu ei nyt ole huolena, riski liittyy ennen kaikkea työn jatkuvuuteen, terveyteen tai perhetilanteen muutoksiin.

Kun riskittömät korkotuotot on unohdettu, kiinteistöjen painoarvo on kasvanut kaikenlaisten sijoittajien keskuudessa. Jos pankkien arvion perusteella lainanhoitokuluista näyttää selviävän hyvin, velkavivun käyttö esimerkiksi sijoitusasunnon hankkimiseen voi olla perusteltua, Soikkeli katsoo.

Matalat korot ovat mahdollistaneet asuntosijoituksissa velkavivun käytön joko suoraan tai asuntoyhtiön kanssa, Soikkeli sanoo.

Eläkeyhtiöiden sijoitustuottojen etsintä näkyy myös asuntomarkkinoilla, sillä sijoittajien kiinnostus yksiöihin ja haluttuihin uudiskohteisiin näkyy hinnoissa. Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna jo yli puolet myydyistä yksiöistä meni sijoittajille.

– Tämä on maailma, jossa nyt elämme, mutta yllätyksiä voi aina tulla. Varoittaisin ajattelemasta, että vaikka markkinat hinnoittelisivat korot nollaan ihmisiän verran tulevaisuuteen, oma lainanottokyky mitoitettaisiin sille, ettei mitään nousua tapahdu, von Gerich sanoo.

3. Kuluttaminen

Matalat viitekorot eivät heijastu kulutusluottoihin tai pikavippeihin. Ne elävät omaa elämäänsä, sillä marginaalit ovat vakuudettomissa lainoissa isoja, vaikka koronan takia korkokattoa jatkettiin.

Ne ovat yhä kallista rahaa ja ylivelkaannuttavat monia suomalaisia vakavassa määrin.

Luottojen suhteen tilanne on hyvin polarisoitunut. On kalliita vakuudettomia vippejä, ja niissä osassa heikon maksukyvyn lainanottajia. Sitten on hyvin toimeentulevaa joukkoa, joka saa lainaa ja osamaksusopimuksia helposti.

Kaikkiaan suomalaiset kuluttavat paljon. Matala korkotaso on vaikuttanut osaltaan kansalaisten säästämishalukkuuteen. Ennen koronakriisiä suomalaisten kotitalouksien säästämisaste painui useana vuotena negatiiviseksi.

4. Sijoittaminen

Pitkän aikavälin sijoittajille yleinen ohje sijoituspalveluyhtiöillä on silti sama: minimoi kuluja ja painota osakkeita. Erityisesti niitä yhtiöitä, jotka toimivat megatrendien, pitkän aikavälin kasvualoilla.

– Korkosijoitukset voi käytännössä unohtaa. Jos jotain riskitöntä tuottoa haluaa, ainoa vaihtoehto on talletus sellaiselle pankille, joka maksaa jotain korkoa. Mieluiten sellaiselle, jolla on myös talletussuoja, osakevälittäjä Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi sanoo.

– Kun korkorahastoilla on ollut yhä vaikeampi saada aikaiseksi tuottoja, salkunhoitajilla on ollut kiusausta nostaa niiden riskiä niin paljon kuin säännöt ikinä sallivat, että rahastoon saadaan edes jotain tuottoa

– Sekin on muistettava, että jos ja kun korot jossain vaiheessa nousevat, viiden vuoden tai kymmenen päästä, korkorahastojen arvo käytännössä laskee. Kun maailma joskus normalisoituu, ensin tulee kunnolla niin sanotusti neniin.

Yhdistelmärahastot ovat suosittuja säästämismuotoja. Yhdistelmärahastossa on osake- ja korkorahastoja, joten säästäjä saa yhdellä sijoituksella hajautuksen. Yhdistelmärahastojen kuluja on arvosteltu suuriksi suhteessa tuottoihin.

Paasi ei säästele sanojaan yhdistelmärahastoista.

– Ne ovat pahinta myrkkyä. Hallinnointipalkkio on tyypillisesti aika korkea, ja näitä rahastoja on helppo myydä. Näiden myyminen tässä markkinatilanteessa on kyseenalaista, koska kun korkotaso on nolla, puolet salkun tuotosta on heti kättelyssä lähtökohtaisesti negatiivinen palkkiot huomioiden.

Paasi sanoo, että myös yksityissijoittaja voi hyötyä velkavivun käytöstä tietyin ehdoin. Pankit myöntävät mielellään sijoituslainaa, koska niistä saa tällä hetkellä parempaa tuottoa kuin vaikka asuntolainoista.

– Laina on hyvä, jos sen ottajalla on vakuuksia omasta takaa. Että pankki ei vihellä äkisti peliä poikki ja ala vaatia vakuuksiaan [osakkeita] saman tien myytäväksi, jos osakemarkkina alkaa rytistä kunnolla. Olisin hyvin konservatiivinen lainanotossa, korkeintaan 15–20 prosenttia sijoituspääomasta.

Perinteinen säästämisajatus on nojannut korkoa korolle -efektille. Se kasvattaa tuottoja kiihtyvään tahtiin ajassa. Ilmiö ei enää pelaa, ellei sijoituskohteessa ole aitoa tuottoa. Jos sellaista haluaa, säästövarallisuutta pitäisi siirtää selvästi riskisempiin kohteisiin.

Jokaista säästäjää ja sijoittaa pitäisi kiinnostaa rahan ostovoiman säilyminen, von Gerich huomauttaa. Nollakoron talletuksissa häviää koko ajan rahaa pienenkin inflaation takia.

Von Gerichin mukaan ihmisten säästämiskäyttäytymisessä näkyy harhaa. Moni kammoksuisi pientäkin miinusmerkkiä talletustilinsä korossa, mutta sietää silti isompaakin inflaatioprosenttia, jos tili vain tarjoaa kohtuullista nimelliskorkoa.

5. Talouspolitiikka

Valtion budjettipolitiikka heijastuu verotuksen ja julkisiin palveluihin.

– 1990-luvulla talouskriisi johti voimakkaisiin säästötoimiin. Nyt kun korkotaso on näin matala ja jatkuu pitkään, se ostaa aikaa hoitaa koronatuhoja. Veroja ei ole vielä tarvinnut nostaa, eikä sosiaaliturvaan tarvinnut tehdä niin kovia leikkauksia kuin 1990-luvulla, Soikkeli sanoo.

Valtion kiihtyvä velkaantuminen koronan takia huolettaa laajalti. Entinen pitkäaikainen kansanedustaja Eero Lehti (kok) valoi öljyä keskusteluun ehdottamalla Kauppalehdessä, että Suomen valtio hyödyntäisi matalaa korkotasoa ja ottaisi reippaasti lisälainaa osakkeisiin.

– Minusta tämä on hyvä idea. Tätähän toteuttaa jo nyt esimerkiksi Sveitsin keskuspankki, Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius kommentoi ideaa Taloussanomille.

Niskanen ei kannata kuviota sellaiseen, mutta velanoton suhteen ideassa on ”totuuden jyvä”, jos ostokohteena ovat osakkeita vähäriskisemmät kohteet.

Sekä Niskanen että Soikkeli pitävät järkevänä hallituksen velanottoa halvan velan oloissa, kunhan raha tuottaa uutta veropohjaa eikä sillä vain rahoiteta juoksevia menoja budjetissa.