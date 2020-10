Paljonko sinulle jää palkasta käteen kuukaudessa? Katso oman ikäistesi keskitulot ja vertaa

Näin tulot laskettiin

Tulot ovat keskimääräisiä (mediaani) käytettävissä olevia rahatuloja kuukaudessa. Niihin on laskettu palkat ja tuet, työsuhteeseen liittyvät luontoisedut sekä mahdolliset yrittäjätulot. Tuet ja esimerkiksi lapsilisät on laskettu sen henkilön tuloksi, jolle se on maksettu. Tuloista on sen jälkeen vähennetty tulonsiirrot, eli käytännössä välittömät verot ja sosiaaliturva­maksut. Kuukausitulo on laskettu jakamalla vuositulo 12:lla.

Lähde: Tilastokeskus 2018