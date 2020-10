Johanna, 28, tuhlasi ja velkaantui, mutta teki sitten täyskäännöksen – ”Pienenä sanoin, että musta tulee rikas”

Johanna Pöysti, 28, kuvailee itseään impulsiiviseksi optimistiksi. Se johti nuorempana yli varojen elämiseen, mutta on auttanut sittemmin rohkeiden päätösten tekemisessä.

Hyvinkääläistä Johanna Pöystiä, 28, on raha kiinnostanut aina.

– Pienenä sanoin, että musta tulee isona rikas, Pöysti nauraa.

Häntä ei ole kiinnostanut niinkään rahan kasaaminen itsessään, vaan se, mitä kaikkea rahalla saa eli esimerkiksi matkustaminen tai kiva koti.

– Sain lapsena kaiken, minkä halusin. Siitä tuli tunne, että rahaa aina on. Kotona ei painotettu, että olisi hyvä laittaa rahaa sivuun. Kaikki rahat sai tuhlata, mihin halusi, kun pakolliset asiat sai vanhemmilta.

Kun Pöysti oli 17-vuotias, hänen isänsä kuoli. Pöysti uskoo, että hän olisi voinut saada isältään hyviä oppeja rahankäyttöön, mutta niistä ei ehditty puhua.

– Isä oli yrittäjä, ja hän oli sijoittanut asuntoihin. Hän oli ostanut osakkeita siskolle ja minulle, mutta myin kaikki tietysti heti, kun täytin 18.

Pöysti eli yli varojensa ja ajautui lopulta tilanteeseen, jossa hänellä oli 4 000 euroa luottokorttivelkaa.

– Jotain kautta tuli luottokortti. Jotenkin se hämärästi eksyi lompakkoon, vaikka aina olin ihmetellyt, kuka käyttää luottokorttia.

Pöysti optimistisesti ajatteli, että saisi aina kuitattua luottokorttivelkansa parin seuraavan kuukauden palkasta. Mutta usein tuli yllättäviä menoja.

– Jouduin esimerkiksi viemään koiran lopetettavaksi, ja siitä taisi tulla tonnin lasku.

24-vuotiaana Pöysti harmitteli ystävälleen sitä, että vaikka hän oli tehnyt aina paljon töitä, mitään ei jäänyt ikinä säästöön.

Ystävä suositteli varallisuusvalmennusta, josta lähti kipinä oman talouden kuntoon panemiseen ja sijoittamiseen.

– Sain tehtyä korvien välissä ajattelutavan muutoksen, että haluan mieluummin sijoittaa kuin lyhentää luottokorttivelkoja. Se motivoi pääsemään eroon siitä menoerästä. Aloitin budjetoinnin ja muun muassa järjestin asuntolainaan pidemmän maksuajan, jotta jäi enemmän rahaa lyhentää velkaa ja sen jälkeen sijoittamiseen.

– Kun on tottunut käyttämään luottokorttia, tottuu myös maksamaan minimierää kuukausittain. Ihmisille on liian normaalia se, että on luottokorttivelkaa, Pöysti pohtii.

Asuntosijoittaja hänestä tuli neljä vuotta sitten, ja puoli vuotta sen jälkeen hän alkoi sijoittaa rahastoihin. Ensimmäiset suorat osakeostot hän teki vuosi sitten syntymäpäivälahjaksi itselleen.

Sijoitusasuntoja on nyt kaksi, joista toisen hän omistaa yhdessä puolisonsa kanssa.

Asuntosijoittamisesta hän aloitti siksi, että omassa asunnossa oli vapaata vakuutta, jonka avulla sijoitusasunnon ostaminen onnistui. Silloin Pöystillä ei vielä ollut säästöjä, koska luottokorttivelkojen maksu oli kesken.

Sijoittaminen kiinnostaa Pöystiä siksi, että siinä voi tehdä rahalla lisää rahaa.

– Säästäminen niin, että hillotaan rahaa pahan päivän varalle ei ole minulle motivoivaa.

– Viimeksi viikonloppuna pyörittelin korkoa korolle -laskelmia ja totesin, että minulla voisi olla kasassa miljoona euroa 58-vuotiaana, Pöysti nauraa.

Hänen tavoitteensa sijoittajana ovat pitkäjänteiset.

– Ei minulla ole mitään hirveää paloa siihen, että pihistäisin kaikesta, että saisin kasaan mahdollisimman paljon. ”Firettäjien” elämäntyyli ei kiehdo.

Firettäjällä (financial independence, retire early) tarkoitetaan taloudelliseen riippumattomuuteen pyrkimistä niin, että voi jättäytyä pois työelämästä nuorena.

– En ole edes laskenut, mitä vaadittaisiin, että olisin taloudellisesti riippumaton.

Pöystin päivätyö on henkilöstöhallinnon tehtävissä, ja vapaa-ajallaan hän pyörittää sijoittamiseen ja raha-asioihin keskittyneitä Rahamedia-sivustoa ja -Instagram-tiliä.

Omalla sijoitusurallaan hän pitää suurimpana onnistumisenaan sitä, että ylipäätään aloitti. Hän on tehnyt töitä 13-vuotiaasta asti, joten periaatteessa kymmenen vuotta meni ”hukkaan”, mikä Pöystiä vähän harmittaa.

Isoja epäonnistumisia ei ole tullut, mutta ensimmäinen sijoitusasunto ”ei ole salkun timantti”.

– Kassavirta menee liikaa negatiiviselle, varsinkin kun tulee putkiremontti. Mutta pitkällä tähtäimellä se on hyvä kohde, koska se on hyvä taloyhtiö, hyvällä paikalla, ja olen aina saanut siihen hyvät vuokralaiset.

Impulsiivisuus ja optimismi kuuluvat Pöystin mielestä hänen persoonallisuuteensa. Ne toisaalta johtivat hänet tuhlaamaan nuorena rahansa, mutta ovat myös auttaneet tekemään rohkeita päätöksiä.

– Ensin tehdään ja sitten ihmetellään. Muuten käy niin, että vain ihmetellään, Pöysti kiteyttää.

– Viime viikonloppuna tuli taas tosi hyvä fiilis siitä, että ennen oli saman verran luottokorttivelkaa kuin nyt sijoituksissa.