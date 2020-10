Heikki, 32, mokaili sijoituksissaan ja menetti yli 10 000 euroa – kertoo nyt tärkeimmät oppinsa

Heikki Keskiväli on avoin virheistään. Tärkeää on, kuinka niihin suhtautuu ja miten niistä ottaa opikseen.

Sijoituskirjailija, sijoittaja ja diplomi-insinööri Heikki Keskiväli, 32, on mokaillut. Paljon.

Yksittäiset virheet ovat vieneet häneltä pahimmillaan yli 10 000 euroa kertarysäyksellä, mutta harvoja kompastelujaan hän kuitenkaan katuu.

Sen sijaan Keskiväli kokee, että sijoittajien tulisi puhua virheistään enemmän.

– Epäonnistumisista pitäisi puhua enemmän, sillä niistä oppii. Kun otin lapsena isoveljeltä turpaani shakissa ja yliopistossa hävisin kämppikselleni toistuvasti lukkopainissa, opin jatkuvasti, Keskiväli sanoo ja kertoo saman toimivan sijoittamisessa.

Hän avaa kirjansa Tähtäimessä osakkeet? epäonnistumisen cv:llä, jossa hän kertaa sijoitusuransa epäonnistumisia. Keskiväli myöntää, että kyseessä on tietoinen päätös ajassa, jossa valtaosa sijoittajista vaikenee virheistään.

Vaikeneminen on kuitenkin virhe, sillä virheistä – niin omista kuin muidenkin sijoittajien – voi oppia. Keskeistä on, kuinka virheisiin suhtautuu eli koetaanko ne kasvattavina vai lannistavina.

Keskiväli kertoo olevansa ensimmäistä koulukuntaa. Vaikka reilun 10 000 euron virhe kirpaisee, hän pitää niitä oppirahoina, josta seuraa paljon hyvää.

– Kyseessä oli yritys, jossa yksi asiakas vastasi yli 90 prosentista liikevaihdosta. En osannut kiinnittää seikkaan lainkaan huomiota, enkä osannut reagoida, kun viitteitä ongelmista ilmeni. En vähentänyt omistusta, vaan lisäsin, ja koin euromääräisesti suurimmat tappioni.

Sen sijaan saman virheen toistaminen kaduttaa Keskiväliä, sillä se on osoitus siitä, ettei henkilö ole ottanut opikseen.

– Jos toistaa samoja virheitä, se ei vie minnekään. Tai viehän se sijoittajana tuhoon.

Keskivälin oma sijoittajanuran alku 22-vuotiaana alkoi heikosti. 20 000 euron alkupääomasta noin puolet suli pois nopeasti, sillä ensimmäisenä vuonnaan hän keskittyi sijoittamaan vain nimen ja viimeisen kuukauden kurssiheilahtelujen perusteella. Samat virheet seurasivat toinen toisiaan ja mies saapui tienristeykseen.

Tuolla hetkellä Keskivälin oli pohdittava, lopettaako sijoittaminen kokonaan vai muuttaako strategiaansa. Päätös osui jälkimmäiseen, virheistä oli otettava opiksi.

Otaniemessä opiskeleva tuleva diplomi-insinööri ryhtyi tankkaamaan sijoituskirjallisuutta. Nyt luettuja sijoitusaiheisia kirjoja on jo noin sata, mikä on paljon henkilölle, joka ei tunnustaudu lukutoukaksi.

Jokaisesta kirjasta Keskiväli kertoo oppineensa jotain uutta, joskus vähemmän, joskus enemmän. Hän ei kuitenkaan oleta, että jokainen jaksaisi tutustua yhtä moneen kirjaan.

Vasta-alkajille hän suosittelee Joel Greenblattin helppolukuista The Little Book That Still Beats the Market -kirjaa.

Lukiessaan Keskiväli muutti sijoitusstrategiaansa. Aiemmin hän oli kokenut tarpeelliseksi tehdä mahdollisimman paljon: ostaa ja myydä, käydä jatkuvasti kauppaa ja vaihdella osakkeita.

Touhukkuutta Keskiväli vertaa siivoamiseen: olemme tottuneet saamaan enemmän siivotuksi vain siivoamalla enemmän, mutta sijoittamisessa lopputulosta ei määritä tekemisen määrä vaan sen taustalla oleva ajatustyö.

Nyttemmin Keskivälin sijoitusstrategia on rauhallisempi. Hän harkitsee ostoja pidempään, ostaa vain hinnan ollessa oikeasti houkutteleva ja pitää osakkeitaan pitkäjänteisemmin. Kun ennen yksi osake pysyi salkussa keskimäärin noin 38 päivää, nyt se pysyy siellä lähemmäs 600 päivää.

Suurimpia pikavoittoja Keskiväli ei edes tavoittele. Pörssi-indeksien voittaminen yksittäisillä prosenttiyksiköillä on hänelle riittävä. Siitäkin huolimatta suurimmat onnistumiset, sijoittaminen Ruohonjuureen ja Revenio Groupiin, kattavat kaikki sijoittajan lukuisista mokista.

– Futiksessa yksi maali on vain yksi maali, oli se kuinka hieno hyvänsä. Sijoittamisessa yksi onnistuminen voi vastata tuhatta maalia, sillä voitot vain kasvavat, mitä pidempään menestyvän yhtiön osaketta itsellään pitää.

Keskiväli lenkkeilee paljon. Hän sanoo, ettei varsinaisesti nauti juoksemisesta, mutta nauttii siitä, kuinka juostessa voi samalla kuunnella esimerkiksi podcastia tai tulosjulkistusta.­

Rikastuminen on Keskivälin mukaan kuitenkin huonoin syy aloittaa sijoittaminen.

– Huonoin mahdollinen syy sijoittaa on rikastuminen. Se on tosi pinnallinen motiivi ja silloin keskittyy usein vääriin asioihin. Parhaimmillaan sijoittaja kiinnostuu taloudesta itsessään, ja se johtaa rikastumiseen.

Keskiväli korostaa siis sisäisen motivaation tärkeyttä ulkoisen motivaation sijaan. Sisäinen motivaatio auttaa jaksamaan sijoittamisen heikkoina hetkinä ja panostamaan itsensä kehittämiseen.

Keskiväli kertoo kiinnostuneensa sijoittamisesta siksi, että siinä oppii jatkuvasti lisää muun muassa psykologiasta, johtamisesta, politiikasta ja historiasta osakemarkkinoiden kautta. Hän painottaakin, että pääoman kasvattamisen lisäksi sijoittaminen hyödyttää ammatillisesti ja yleissivistyksellisesti. Esimerkiksi Keskivälin se edesauttoi Fortumin edellisen toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin avustajaksi ja siitä puolestaan muihin tehtäviin energiayhtiön sisällä.

Ilman sisäistä kiinnostusta on vaikea menestyä ja tienata. Keskiväli vinkkaa sijoittamaan asioihin, joista on kiinnostunut. Esimerkiksi jos saunominen on intohimo, Harvian kiuasbisnes voi olla hyvä sijoituskohde.

” Kannattaa kyseenalaistaa kaikki, mitä tässäkin lehtijutussa sanon.

Keskiväli varoittaa kuitenkin ”yleishyödyllisistä” sijoitusvinkeistä. Toiselle toimiva sijoitusvinkki on jollekin toiselle hyödytön.

Ainoana vinkkinä Keskiväli kehottaakin kehittämään itseään ja omaa ymmärrystään taloudesta, esimerkiksi lukemalla jo aiemmin mainittua sijoituskirjallisuutta. Kriittisyys tulee muistaa silloinkin.

– Kannattaa kyseenalaistaa kaikki, mitä tässäkin lehtijutussa sanon. Jokaisen tulee ajatella itse ja tehdä päätös siitä, mistä vinkeistä ottaa kopin ja mistä ei.

Myös tunnepohjaisia päätöksiä hän kehottaa välttämään, sillä tunnekontrollin menettämällä päätökset ovat usein huonoja.

Keskiväli sanoo kirjoittaneensa oman kirjansa siten, että hänen oma lapsensa pystyisi sitä kautta oppimaan sijoittamisesta.

Muutenkin Keskiväli kannattaa talouslukutaitoa oppiaineeksi kouluun. Jos sijoittamista olisi opetettu järjestelmällisesti jo koulussa, hän uskoo, että olisi aloittanut sijoittamisen jo aiemmin.

Toisaalta sijoittaminen olisi voinut jäädä kokonaan aloittamatta, jos muutama ystävä Keskivälin lähipiiristä ei olisi finanssikriisin jälkitohinoissa saanut voittoja sijoituksillaan.

Kaikkiaan ympäristö vaikuttaa hänen mukaansa liikaa siihen, uskaltaako yksilö sijoittaa vai ei.