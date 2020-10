Kommentti: Hynttyyt yhteen ja tulet varmemmin rikkaaksi, yksin asuminen näkyy karusti varallisuudessa

Yhteen muuttaminen kannattaa, ainakin jos katsoo varallisuustilastoja, Taloussanomien tuottaja Katja Okkonen kirjoittaa.

Parisuhteessa ja yhdessä asumisessa on paljon hyvää, ja yksi merkittävä etu on taloudellinen. Yhdessä asuminen yksinkertaisesti kannattaa.

Ei tarvitse olla talouden nobelisti ymmärtääkseen hyödyn tulevan siitä, että yhteistaloudessa menot useimmiten tavalla tai toisella jaetaan: asumismenot, ruokakulut, auton kulut, nettiliittymät, Netflix-tilaukset, pesukoneet, jääkaapit, huonekalut...

Kahden tulonsaajan taloudessa rahaa jää siis keskimäärin enemmän säästöön. Se näkyy karusti myös nettovarallisuustilastoissa. Nettovarallisuus tarkoittaa kotitalouden jäljelle jäävää varallisuutta, kun siitä on vähennetty velat. Se voi olla esimerkiksi asuntovarallisuutta, talletuksia ja sijoituksia.

Tilastokeskuksen tuoreimman varallisuustutkimuksen tiedot perustuvat vuoden 2016 tietoihin, joten ne ovat jo vanhentuneet, mutta antavat osviittaa siitä, millaisista eroista puhutaan.

Sen mukaan yhden hengen talouksien nettovarallisuuden mediaani eli keskimmäinen luku oli runsaat 50 000 euroa. Lapsettomilla pareilla summa oli runsaat 180 000 euroa eli 3,6-kertainen yksin asuvien mediaaniin verrattuna.

Lapsettomat parit eli ”dinkut” (double income, no kids) ovatkin varallisuuden kunkkuja.

Varallisuuslukujen valossa lapset köyhdyttävät. Pareilla, joilla oli lapsia mediaanivarallisuus oli noin 128 000 euroa.

Yksin asuvia on Suomessa Tilastokeskuksen mukaan jo yli 1,2 miljoonaa eli liki 45 prosenttia kaikista asuntokunnista. Se on paljon.

Kymmenessä vuodessa eniten ovat kasvaneet yli 65-vuotiaiden ja alle 30-vuotiaiden yksinasujien määrät. Vanhemmassa päässä kasvua selittää osittain suurten ikäluokkien vanheneminen, nuoremmissa ikäluokissa yksi selitys on opiskelijoiden asumistukien uudistus, mikä suosii yksin asumista kimppa-asumisen kustannuksella.

Yli 70-vuotiaiden yksinasumista selittää usein leskeytyminen.

Silti on paljon myös niitä ihmisiä, joiden yksin asumista ei selitä elämänvaihe.

Yksin asujia on toki moneen lähtöön: on köyhiä työttömiä, on hyvätuloisia ja varakkaita sinkkuja – ja paljon siltä väliltä. On eronneita, jotka saattavat löytää seuraavan asuinkumppanin piankin. On niitä, jotka ovat parisuhteessa, mutta eivät asu saman katon alla kumppaninsa kanssa.

Yksinhuoltajat eivät asu yksin, mutta heidän taloustilanteensa voi olla hyvin kireä.

Yksin asumisen huonot puolet eivät rajoitu vain varallisuuden nihkeämpään kertymiseen.

Yksin asuva voi olla nopeasti pahassa pulassa, jos hän joutuu työttömäksi. Jos taloudessa asuu toinen, joka käy töissä, taloustilanne ei ajaudu yhtä helposti katastrofiin.

Yksin asuva joutuu usein pohtimaan uravaihtoehtojaankin enemmän taloudellisilla mittareilla kuin kahden tulonsaajan taloudessa asuva. Etenkin pääkaupunkiseudulla asuminen on niin kallista, että pienempipalkkainen työ jää helposti valitsematta, vaikka se voisi olla sisällöllisesti motivoivampi ja merkityksellisempi kuin parempipalkkainen.

Järkevä ihminen pohtii myös omaa eläkettään. Pienestä palkasta on luvassa pieni eläke, ja riittääkö se yhtään mihinkään etenkään yhden hengen taloudessa?

Jostain syystä yksin asuvat ovat varsin näkymätön joukko, jonka puolustajia ei juuri koskaan näe eikä kuule julkisuudessa. Joka vaaleissa poliitikot ilmoittautuvat kyllä kilvan lapsiperheiden tueksi.

Joukko on kuitenkin niin suuri, että olisi jo syytä pitää yhden hengen talouksia aiempaa enemmän esillä. Yksin asuvat ovat monella tapaa haavoittuvaisemmassa asemassa kuin muut, varsinkin taloudellisesti.

Asutko yksin tai oletko asunut yksin? Millaisia kokemuksia sinulla on siitä, miten yksin asuva pärjää taloudellisesti? Ota kantaa kommentoimalla jutun alla kommenttikentässä tai ota yhteyttä toimitukseen: katja.okkonen@sanoma.fi. Käsittelemme yhteydenotot luottamuksellisesti.