Elina, 38, paiskii kolmivuorotöitä alalla, jolla on kova työvoimapula – entinen lähihoitaja kertoo, millaista työ on

Elina Juppi, 38, on tehnyt kolmivuorotyötä turvalaboratoriossa viime keväästä lähtien. Koronaviruspandemia toi bioanalyytikon työn aiempaa enemmän esille, ja alan ammattilaisista on pulaa.

Elina Juppi on tehnyt keväästä asti töitä pääasiassa koronavirusdiagnostiikan parissa.­

Bioanalyytikko Elina Jupin, 38, työpäivät muuttuivat keväällä myös työ-öiksi, kun koronakriisi iski täysillä päälle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) työskentelevä Juppi siirtyi joukkoon, joka tekee koronavirusdiagnostiikkaa kolmessa vuorossa.

– On tullut paljon uutta. On vaatinut perheeltäkin sopeutumista ja itseltäni totuttelua, kun olen siirtynyt kolmivuorotyöhön. Mutta olen päässyt mukaan uusien toimintatapojen kehittämiseen, vaikka moni asia koronapandemiaan liittyen onkin ollut vaihtuvaa ja epävarmaa.

Jupille uutta on ollut myös työskentely turvalaboratoriossa, joka on huolellisuutta ja tarkkuutta vaativaa työtä kuumissa suojavarusteissa. Päällä on suojahattu ja -takki, kengänsuojat, maski, visiiri ja kahdet hanskat.

Uuden viruksen parissa työskentely ei ole Juppia pelottanut, mutta läheisten puolesta epidemia on aiheuttanut jonkin verran huolta.

Bioanalyytikko on yksi niistä ammattiryhmistä, joista on työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen ammattibarometrin mukaan nyt eniten pulaa.

Lue lisää: Näille aloille pääsee töihin juuri nyt ja tällaista palkkaa töistä saa

Koronaviruspandemian aikana tekijöistä on ollut pulaa varsinkin näytteenotossa.

Juppi kertoo työskennelleensä alalla jo 13 vuotta. Hän oli alun perin opiskellut lähihoitajaksi.

– Laboratoriotyö alkoi kiinnostaa, kun otin selvää jatko-opiskelumahdollisuuksista.

Bioanalyytikon ammattikorkeakouluopinnot kestivät 3,5 vuotta, ja niihin sisältyi teorian lisäksi paljon työharjoittelua ja käytäntöä.

Valmistuttuaan Juppi päätyi HUSiin töihin, ja on viihtynyt siellä tähänastisen uransa. Jupin mukaan HUSissa on mahdollista saada kokemusta monista erilaisista bioanalyytikon tehtävistä.

– Olen aloittanut geenimonistustutkimuksissa ja työskennellyt muun muassa virusviljelyssä. Viime vuodet olen ollut työskennellyt työpisteessä, jossa tehdään virusserologisia tutkimuksia sekä erilaisten autoimmuunisairauksien diagnostiikkaa.

Hän on itse tehnyt enimmäkseen analyysityötä, mutta monet alalle kouluttautuneet tekevät myös asiakastyötä esimerkiksi näytteenotossa ja terveysasemilla.

Jupin mukaan motivoivaa on myös se, että ala muuttuu koko ajan, koska esimerkiksi analysoinnissa käytettävät menetelmät ja analysaattorit kehittyvät koko ajan.

Valmistuttuaan Elina Juppi päätyi HUSiin töihin, ja on viihtynyt siellä tähänastisen uransa. Jupin mukaan HUSissa on pystynyt kiertämään erilaisissa tehtävissä.­

Jos jotakuta kiinnostaa nyt bioanalyytikon työ, millaisia ominaisuuksia alalle haluavalla olisi hyvä olla?

– Työ vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta, kädentaidoista ei ole haittaa. Biologiasta on hyvä olla kiinnostunut, ja pitää olla hyvät asiakaspalvelu- ja tiimityötaidot, Juppi sanoo.

Bioanalyytikolle on Jupin mukaan myös eduksi rauhallisuus ja kyky työskennellä kiireisissä oloissa.

Oletko tyytyväinen palkkaukseen?

– Tiesin mihin lähdin, kun lähdin tälle alalle, Juppi naurahtaa viitaten hoitoalan palkkatasoon.

Kuten monissa muissakin hoitoalan töissä, myös bioanalyytikon tehtävissä vuorotöiden tekeminen on merkittävä palkanlisä.

Juppi myöntää, että se on ollut yhtenä motivaattorina viime kuukausien vuorotöihin.

Bioanalyytikkoliiton puheenjohtajan Jenni Kalliomäen mukaan työvoimapula alalla korostui koronan iskettyä, mutta sitä on ollut aiemminkin.

Erityisen hankalaa työvoimaa on ollut saada alueilla, joilla ei ole alan koulutusta eli esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Keväällä työvoimaa saatiin siirrettyä koronanäytteenottoon perusterveydenhuollosta.

– Kun kesän myötä terveydenhuolto alkoi toimia normaalisti ja syksyllä ihmiset ryntäsivät koronatesteihin, ammattitaitoista työvoimaa ei vain ole ollut saatavilla. Katselin kesän aikana, että työttömiä bioanalyytikoita on alle sata.

Kalliomäen mukaan nykyinen koulutusmäärä riittää nippa nappa korvaamaan eläkkeelle siirtymiset. Vuosittain valmistuu noin 200–250 bioanalyytikkoa. Valtioneuvosto myönsi rahat 35 lisäkoulutuspaikalle vuosiksi 2021–2022.

Alueelliseen työvoimapulaan on pyritty vastaamaan niin sanotuilla satelliittikoulutuksilla useilla sellaisilla paikkakunnilla, joilla ei muuten bioanalyytikkokoulutusta ole.

Bioanalyytikoiden palkkataso vastaa Kalliomäen mukaan sairaanhoitajien palkkaa, eivätkä työnantajat ole lähteneet kilpailemaan osaajista palkoilla.

Peruspalkka on noin 2 500 euroa ja kokonaisansiot noin 3 000 euroa.

– Osassa työpaikoista maksetaan koronalisiä koronanäytteenotossa.

Bioanalyytikoita on jonkin verran muuttanut työn perässä Ruotsiin ja Norjaan, koska siellä koulutus on samantyyppinen. Suurta osaajavuotoa ei ole kuitenkaan Kalliomäen mukaan nähty.