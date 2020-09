Kommentti: Koronakriisi syö sinun tulevaisuuttasi, nuori – älä pahenna tilannetta omilla toimillasi

Jos koronakriisi jatkuu pitkään, kaikkein eniten siitä kärsivät nuorimmat sukupolvet. Siksi heidän pitäisi nyt olla terveesti itsekkäitä, vaikka se tarkoittaa vähempää juhlimista, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Koronatapauksista noin puolet on todettu nyt alle 30-vuotiailla, kertoivat THL ja STM torstaina. Yliopistot ja muut jatko-opintopaikat ovat auenneet. Opiskelijat kerääntyvät yhteen, juhlivat ja meno on sellaista kuin se nuorena on.

Takaraivossa on kyllä tieto koronasta, mutta viikolla A-studiossa kuultiin opiskelijajoukon mielipide: on juhlittava nyt, ennen kuin kaikki paikat ovat taas kiinni.

Uskallan väittää, että siinä kiteytyi aika monen nuoren ajatus.

Samalla unohtuu, että paikat menevät kiinni juuri siksi, että nyt juhlitaan ohjeista välittämättä.

En koe olevani vielä tätinainen iässä, mutta varoitan silti. Älkää juhliko nyt niin paljon, että se kiihdyttää koronan täyteen roihuun. Sillä kovimman hinnan siitä maksatte te itse.

Taloussanomat kertoi tänään, että pitkittyessään koronakriisi uhkaa kahden nuorimman sukupolven tulokehitystä. Tässä toteutuu ihan sama kaava kuin aikaisemmissa kriiseissä. Kun talous on murroskohdassa, erityisesti juuri silloin työmarkkinoille tulevat tuntevat vaikutuksen pitkään.

Nuoret, tässä on kyse teidän tulevaisuudestanne. Älkää vaikeuttako sitä omalla käytöksellänne.

Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Wilska sanoo tuossa samassa jutussa, että kaikki ainekset seuraavaan menetettyyn vuosikymmeneen ovat nuorten osalta olemassa. Paljon on nyt kiinni siitä, miten kauan kriisi jatkuu ja millaiseksi se muuttuu.

Niin mukavaa kuin juhliminen onkin, pitää ajatella myös heitä, joiden työpaikkoja baarit, ravintolat ja yökerhot ovat. Monet heistä olivat keväällä pitkiä aikoja lomautettuna. Jos juhliminen menee nyt överiksi ja rajoitukset tiukentuvat, nämä ihmiset lomautetaan taas. Se on heille kohtuutonta.

Korona on muutenkin siitä ikävä seuralainen, että siinä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Terveys ja talous kulkevat käsi kädessä. Moniko meistä vähän vanhemmistakaan haluaa enää istua vain kotona koronaa turvassa? Jos kaikki teemme niin, palvelualat ovat pian taas vaikeuksissa. Jos taas moni jää ilman töitä, sekin alkaa käydä terveyden päälle. Kuten näette, kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Itse olin yliopisto- ja juhlimisiässä 1990-luvun laman synkimpinä vuosina. Kaikki tunsivat tai ainakin tiesivät lähipiiristään jonkun, joka oli irtisanottu tai tehnyt konkurssin tai jossa perhe oli hajonnut taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Taloudellisen turvattomuuden uhka oli hyvin konkreettinen, koska oli tullut niin lähelle.

Näin siitä huolimatta, että lukuisat opettajat yliopistossa hokivat meille: ”Teillä ei ole mitään hätää pidemmän päälle. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle, ihan kaikille on töitä.”.

Lopputuloksesta voidaan olla montaa mieltä. Mutta taloudellista riskiä monet meistä vieläkin kaihtavat. Selkäytimessä on tieto, että kaikki voi kadota silmänräpäyksessä. Sen lamavuodet opettivat.

Joten vielä kerran. Nuoret, kun juhlitte, olkaa itsekkäitä ja miettikää ennen kaikkea omaa tulevaisuuttanne. Ja toimikaa niin, ettei korona ainakaan kiihdy. Teiltä se vie kaikkein eniten. Ikävä kyllä.