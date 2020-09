”Olen se luuseri, joka ei ymmärtänyt asioita” Asiantuntijoiden vinkit nuorille: näin pääset alkuun sijoittamisessa

Sijoittaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Sijoittaminen on monelle itsestäänselvä osa omaa taloutta. Sillä voi onnistuessaan tuoda lisätienestejä varsin pienellä työmäärällä ja olla hyvä vaihtoehto pelkälle säästämiselle.

LähiTapiolan elokuisen Arjen katsaus –kyselyn mukaan koronakriisi on vauhdittanut etenkin nuorten säästöintoa. Säästämistä piti entistä tärkeämpänä peräti 40 prosenttia kyselyyn vastanneista 15–24 –vuotiaista.

Säästämisellä tarkoitettiin kyselyssä tilille säästämisen lisäksi myös rahastoihin ja osakkeisiin sijoittamista. Nuoret kokevat taloudenhallinnan entistä tärkeämmäksi.

Onko sijoittaminen toisaalta realistista myös kädestä suuhun –periaatteella arkea pyörittävälle opiskelijalle? Onko tilille säästäminen järkevämpää? Mitä sijoittamisesta tulisi tietää ennen sen aloittamista?

Aloita mahdollisimman aikaisin – pienikin summa riittää

Nordnetin talousasiantuntijan Martin Paasin mukaan sijoittamista ei voi aloittaa liian aikaisin. Aika on sijoittajan ystävä, sillä vaurastuminen pitkäaikaisilla sijoituksilla kiihtyy loppua kohti eksponentiaalisesti.

– Jos kaksikymppinen säästää 200 euroa kuukaudessa kymmenen vuotta, ja antaa sitten näiden rahojen olla eläkepäiviin asti, ja nämä rahat on kanavoitu osakemarkkinoille kustannustehokkaasti, tämä kaksikymppinen saa keskimäärin 7 prosentin vuosittaisella reaalituotolla ylimääräisen suomalaisen keskivertoeläkkeen verran eli 350 000 euroa. Kolmekymppisenä aloittava, joka jatkaa 200 euron kuukausisäästöllä eläkeikään asti, ei saa tätä kaksikymppistä enää kiinni, vaikka säästää kymmenen vuoden sijaan 35 vuotta, hän jatkaa.

Paasi itse aloitti sijoittamisen vasta kolmekymppisenä.

– Olen se luuseri, joka ei ymmärtänyt asioita, ja puran harmitustani siten, että yritän nyt toitottaa kaikille sijoittamisen aikaisen aloittamisen hyötyjä. En ollut sisäistänyt pitkäjänteisyyttä ja korkoa korolle –ilmiön voimaa.

Myös Nuoret osakesäästäjät ry:n perustajajäsen Jamilla Heiskanen korostaa sijoittamisen aloittamisen tärkeyttä. Hän itse aloitti itsenäisen sijoittamisen kesätyörahoilla kahdeksantoista vuotta täytettyään. Opiskelijana hän sijoitti pienimmillään muutamia kymmeniä euroja kuukaudessa sekä ylimääräiseksi jäänyttä opintolainaa. Heiskasen mukaan sijoittaminen on pysynyt aina tärkeänä osana omaa taloutta, elämäntilanteiden muutoksista huolimatta.

– Suurin riski sijoittamisessa on olla aloittamatta lainkaan. Sijoittaminen on pitkällä aikavälillä lähes poikkeuksetta tuottoisaa ja aikaisin aloittava opiskelija kiittää itseään kymmenen vuoden kuluttua. Lisäksi sijoittaminen opettaa myös taloudenhallintaa laajemmin, josta on hyötyä kokonaisvaltaisen taloudellisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Sijoittaminen kannattaa aloittaa, vaikka säästöjä ei olisi vielä kertynytkään.

– Esimerkiksi kuukausittaisen sijoituksen aloittaminen vaatii alhaisimmillaan ainoastaan muutaman kymmenen euroa. Tällaisestakin kuukausisijoituksesta kertyy pitkällä aikavälillä merkittävä summa. Peukalosääntönä on kuitenkin hyvä muistaa, että kannattaa sijoittaa vain sellainen summa, jonka on valmis pitämään sijoituksissa pitkän aikaa, Heiskanen kertoo.

– Indeksirahasto on hyvä sijoituskohde melkeinpä kenelle tahansa, sillä pienellä summalla pääsee hajautetusti pörssiin kiinni. Ja ainakin passiiviselle opiskelijasijoittajalle tällainen vaihtoehto voi olla sopiva.

Kaikkea ei tarvitse osata heti, ja tietoa aiheesta on Heiskasen mukaan tarjolla valtavasti.

– Ensin kannattaa tehdä oma sijoitussuunnitelma ja kokeilla vaikkapa korkoa korolle –laskurin avulla mitä sijoittaminen tekisi omille säästöille pitkällä aikavälillä – se on hyvin herättävää! Sijoittamisesta ei tarvitse ymmärtää kaikkea voidakseen aloittaa, kuten urheillakseen ei tarvitse olla huippu-urheilija. Perusteita voi opetella lukuisten maksuttomien sijoituskoulujen, kuten Pörssisäätiön Youtube-kanavan, kautta. Voi myös lukea sijoittamista käsitteleviä blogeja ja kuunnella podcasteja.

Pitkäjänteisyys kannattaa – hätäiset päätökset eivät

Paasi korostaa sijoittamisessa pitkäjänteisyyttä. Sijoittaminen on hyvä aloittaa sijoitusrahastoista, ja yksittäisten osakkeiden kauppaa tulee ainakin aluksi välttää.

– Menestyksekäs sijoittaminen on itse asiassa äärimmäisen tylsää. Mahdollisimman pienen vaivan osta ja unohda –sijoitustyylin kannalta paras on kustannustehokkaat sijoitusrahastot. Tässä maailmantilanteessa hyviä ovat myös megatrendirahastot, jotka sijoittavat sellaisiin yrityksiin, jotka hyötyvät vallalla olevista ilmiöistä kuten digitalisaatiosta tai tekoälystä.

Paasi muistuttaa, että markkinatilanne muuttuu jatkuvasti, ja sen kehityksen ennustaminen on vaikeaa. Tämän vuoksi lyhyen aikavälin tuotto-odotukset kannattaa pitää kurissa, eikä osakkeita tule myydä hätäisesti kurssivaihtelun mukaan.

– Ensimmäinen virhe on se, että luulee tämän olevan nopea vaurastumisautomaatti. Siihen liittyy spekulatiivinen sijoittaminen, jossa pyritään ostamaan halvalla ja myymään osakkeen hinnan noustessa. Väsymättömien tutkimusten pohjalta voin sanoa, että tällainen markkinoiden ajoittaminen ei onnistu keskivertosijoittajalta pitkällä tähtäimellä.

Myös Heiskanen kehottaa pitämään pään kylmänä.

– Kun sijoittamisessa pääsee alkuun on tärkeää pitää kiinni omasta sijoitussuunnitelmasta, eikä esimerkiksi tunnemyllerryksessä tehdä hätiköityjä päätöksiä. Heilahdukset ovat osa pörssin normaalia toimintaa, joten ”jäitä hattuun”, on hyvä ohje.

Opiskelijan täytyy huomioida myös se, kuinka Kela käsittelee sijoituksia esimerkiksi osinkojen, myyntivoittojen tai -tappioiden osalta.

– Käytännössä opiskelijan kannattaa kyllä sijoittaa, mutta välttää myyntejä. Tämä on toki myös pitkäjänteisen sijoittamisen näkökulmasta järkevää, Heiskanen kertoo.

Yksi hyvä kohde on Heiskasen mukaan osakesäästötili. Osakesäästötilistä tulee Kelan mukaan opintotuessa huomioitavaa tuloa vain, jos tililtä nostaa rahaa ja tili on voitolla.

Paasi suosittelee kuukausisäästösopimusta, jonka puitteissa voi sijoittaa valitsemiinsa rahastoihin.

– Se ei velvoita mihinkään, ja sinne voi laittaa rahaa silloin kun haluaa.