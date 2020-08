Tällaisia taloja saa nyt Suomesta pilkkahinnalla – ostajan kannattaa olla tarkkana

Omakotitalon saa omakseen edulliseen hintaan, mutta sen jälkeen maksaminen vasta alkaa.

Yhä useampi suomalainen haluaa kauemmaksi kaupungista tai ainakin pois keskustasta. Ilta-Sanomien Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan lisäksi kasvava ja etupäässä nuorista koostuva joukko haaveilee asumisesta kokonaan kaupungin ulkopuolella.

Etsiessä alle 20 000 euron omakotitaloja Oikotie- ja Etuovi-verkkopalveluista tulee väistämättä mieleen vanha neuvo: jos jokin näyttää liian halvalta ollakseen totta, niin se tuskin on.

Oikotie-verkkopalvelusta löytyy yli 500 ja Etuovesta yli 800 alle 20 000 euron hintaista asuntoa ja kiinteistöä.

Joukossa on paljon asuntoja ja talojakin, jotka näyttäisi saavan omakseen yhdellä eurolla tai jopa ilmaiseksi. Ilmoituksia lukemalla selviää, että kohde myydään tarjouskaupalla, ja myyjä voi kieltäytyä hyväksymästä korkeintakaan tarjousta. Lisäksi osa edullisilta vaikuttavat asunnot ovat itse asiassa asumisoikeusasuntoja, joissa ilmoitettu hinta onkin vain asumisoikeusmaksu.

Mutta jokin syy nollahintoihin kuitenkin on. Etuovessa nollasta eurosta alkavat ovat yleensä ulosottovirastojen järjestämiä huutokauppoja.

Salossa on myynnissä eurolla 85-neliöinen neljän huoneen paritalohuoneisto. Kyseessä ei ole kuitenkaan pakkohuutokauppa, vaan tarjouskauppa.

Salon Paukkulassa sijaitseva asunto on päältä kaunis, mutta sisäkuvat paljastavat syyn matalaan lähtöhintaan.

– Tällä alueella vastaavien talojen hinnat ovat yleensä sadan tuhannen euron luokkaa, kertoo kiinteistövälittäjä Ari Pyysalo.

– Uskon, että tämänkin hinta on lopulta kymmeniä tuhansia, mutta vaikea sanoa, kun tällaisia ei tule vastaan kuin ehkä kerran kymmenessä vuodessa.

Muutama kymmenen tuhatta ei sekään kuulosta pahalta hinnalta vuonna 1980 rakennetusta 85-neliöisestä talosta viihtyisältä vaikuttavalla alueella, mutta jo asunnon sisäkuvista paljastuu, että kustannukset eivät jää siihen. Kylpyhuone ja sauna näyttävät päällisin puolin olevan hyvällä mallilla, mutta muuten talon seinät on sisältä revitty auki lämmöneristystä myöten. Lattiat ovat paljasta betonia.

Oikotien ilmoituksessa todetaankin muun muassa, että asunto myydään täysin remontin vaativana. Ostajan tehtäväksi jää kaikki nykytilasta eteenpäin. Jotain talossa on siis mennyt pahasti pieleen.

– Kosteus on tullut alapohjasta läpi, joten talon alapohjaan, runkorakenteeseen ja pihaan joutuu tekemään mittavat remontit, Pyysalo toteaa.

– Mikään amatööri tätä ei voi missään nimessä kunnostaa, vaan se on ammattilaisen hommaa. Kuntoon laittaminen tulee kalliiksi.

Talo on ollut Pyysalon mukaan myynnissä pari–kolme kuukautta, ja kiinnostusta on ollut jonkun verran.

Pohjois-Kuusamossa Kemijärventien varrella sijaitseva kaksikerroksinen koulurakennus sen sijaan vaikuttaa sisä- ja ulkokuvien perusteella olevan varsin hyvässä kunnossa.

Kemijärventien varrella on myynnissä koulun kaksikerroksinen asuinsiipi.

Myynnissä on vanhan Piiloperän koulun yhteydessä olevat kaksi mies- ja naisopettajalle tarkoitettua asuntoa.

– Nämä ovat olleet nykyisellä lähinnä vapaa-ajan käytössä. Hyvä kohde, mitään akuuttia isompaa remonttia ei ole tarvetta tehdä, kyllä niissä pystyy hyvin asumaan, kertoo kiinteistövälittäjä Katri Huttu.

Varsinainen koulun puoli on sekin erillisenä asuntona, mutta ei ole myynnissä.

Asuintilaa on yhteensä 192 neliön verran, lisäksi kauppaan kuuluu oma 3 000 neliömetrin tontti, jolla sijaitsee vielä erillinen vapaa-ajan asunto sekä kotakeittiö ja tilava varastorakennus.

Sauna on, eikä keittiössäkin koneet näyttävät olevan ajanmukaisia. Rukan rinteisiin on etäisyyttä reilut 30 ja Kuusamoon 55 kilometriä.

Ihan hyvässä kunnossa oleva talo on silti ollut useampaan kertaan myynnissä eri alustoilla. Nyt Oikotiellä lähtöhintana on euro, mutta varsinainen myynti on käynnissä Huutokaupat.com -sivustolla, jossa korkein tarjous on 1 500 euroa. Huutokauppa päättyy 7. syyskuuta.

– Huutokauppaa ei kannata kovin monta viikkoa venyttää, sillä ostajat haluavat tuloksen nopeasti, Huttu sanoo.

Huttu korostaa, että myyjän ei tarvitse välttämättä myydä edes suurimman tarjouksen tekijälle, jos hän katsoo sen olevan liian alhainen.

– Loppuhintaa en uskalla arvioida, jätän sen myyjän mietittäväksi. Mutta toki hän on tosissaan myymässä, katsotaan millaiset markkinat ovat, Huttu sanoo.

Nenä paljastaa Varkaudessa sijaitsevan rintamamiestalon ongelmat.

Varkaudessa Könönpellon alueella, alle kuuden kilometrin päässä keskustasta on 87 neliön rintamiestalo, jonka voi todella saada omakseen 14 900 eurolla.

Sijainti ja hinta vaikuttavat sinänsä mainioilta. Kuntoluokitukseksi on annettu tyydyttävä, ja sisäkuvienkin perusteella pientä laittoa tarvitaan, mutta sinänsä talo vaikuttaa asumiskelpoiselta.

– Suosittelen vierailua kohteissa ennen ostopäätöstä, sanoo yrittäjä Antero Immonen Varkauden Kiinteistömaailmasta.

– Silmät ja korvat kertovat talosta toki jotain, mutta meillä on muitakin aisteja, joita ei videokatselmuksissa voi käyttää.

Viitteitä ongelmista on asunnon ilmoituksessa. Asunnon ensimmäisen kerroksen lattiaa on purettu ja vanhat purut on vaihdettu ja lattiaa kuivattu sisäilman laadun parantamiseksi.

– Sisäilmaongelma vaatii todennäköisesti edelleen korjaamista, eli tämä talo myydään korjattavaksi, Immonen sanoo.

Lisäksi tontin kaavoituksessa on pulma, jonka takia talo on toistaiseksi rakennuskiellossa. Vielä 80-luvulla Varkauden paperitehdasta pyörittänyt Ahlström omistaa osan tontin asemakaavan mukaisesta pinta-alasta, ja tilanteen korjaaminen aiheuttaa kauppahinnan päälle noin 6 000 euron kulut.

Immosen mukaan samalta alueelta on aiemmin myyty asuntoja 8 000–400 000 euron hintahaarukassa.

– Meillä talon hintaa ei pysty päättelemään postinumerosta, hän sanoo.

– Hintahaarukkaan vaikuttavat esimerkiksi rakennusvuosi, varustetaso, neliöt ja rannan läheisyys. Maalämpö ja kaukolämpö ovat halutuimmat lämmitystavat, öljy kaikkein epäsuosituin. Jos tämä olisi uudempi rantatalo, ehjä ja nykyaikaisempi, niin hinta olisi varmaan kolminkertainen.

Mummonmökki vaatii remonttia.

Lohtajalla, Kokkolasta runsaat 30 kilometriä pohjoiseen sijaitsee omalla tontilla 75-neliöinen omakotitalo, joka on myynnissä tasan 20 000 eurolla.

– Tämä on peruskorjattava mummonmökki kaupungin ulkopuolelta, selittää Kristian Nyman kiinteistövälitys Nyman Oy LKV:stä.

Sähkö ja vesi taloon tulee, joten perusasiat ovat kunnossa. Talo lämpiää sähköllä ja parin varaavan takan ja puuhellan avulla. Alkuperäinen rakennusvuosi on 1936, mutta rakennusta on peruskorjattu ja laajennettu 80-luvun alussa.

Lisäksi tontilta löytyy piharakennus, kunnostettava sauna ja navetta.

Vertailun vuoksi uusi vastaava talo alueella maksaisi Nymanin mukaan noin 250 000 euroa, ja pientä laittoa vaativa talo 70–80-luvulta noin 150 000 euroa.

– Hinnat menee rakennuskustannusten mukaan, hän toteaa.

– Jos remontissa teettää tähän taloon kaiken, niin voi ehkä päästä plusmiinusnollaan, itse tekemällä saattaisi päästä tienaamaankin, Nyman arvioi.

Vastaavalla hinnalla myytävät talot ovat yleensäkin remonttikuntoisia ja kauempana rannikosta.

Entinen kyläkauppa Hankasalmelta myydään remontoitavaksi tai purettavaksi.

Keski-Suomesta Hankasalmelta saa 20 000 eurolla vanhan kyläkaupan vuodelta 1925. Kuudessa huoneessa ja itse kaupassa olisi tilaa hulppeat 179 neliötä.

– Talo on ollut 3–4 vuotta täysin asumaton, ja kyläkauppa siinä on toiminut joskus aikojen alussa, kertoo yrittäjä Sanna Hotanen Kiinteistömaailmasta Jyväskylästä.

Nykyisin lähin kauppa löytyy yli 14 kilometrin päästä. Jyväskylään matkaa on lähes 60 kilometriä, ja Pieksämäellekin noin 40 kilometriä.

– Kyllähän tämä alhainen hintataso aika poikkeuksellinen, Hotanen sanoo.

– Jos hintataso on tuollainen, niin ollaan syrjemmässä, ei palveluita lähellä, ja korjaustarve on kohteessa iso. Hintaan on otettu lähinnä vain maan arvo, ja ehkä vähän jotain päälle.

Ilmoituksessa todetaan talon kunnosta ytimekkäästi: Huono. Kunnon lisätiedot: Huono. Vesi nousee rengaskaivosta, viemärit taas johtavat omaan saostuskaivoon.

– Sellainen tee se itse -ostajakunta on vähentynyt, joka on valmis tekemään näin ison remontin, ja teettämällä remontista tulee tosi kallis, Hotanen sanoo.

Asunnon ilmoituksessa todetaankin: ”Myös uuden rakentaminen on hyvä ja harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.”