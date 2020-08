Asuntojen hinnat pomppasivat Helsingissä hurjasti 2000-luvulla – alueiden välillä jopa 4 500 euron ero neliöhinnoissa

Etelä-Helsingissä neliöhinnat ovat jopa nelinkertaiset laitakaupungin halvempiin lähiöihin verrattuna. Helsinkiläisten tulot ovat kasvaneet asuntojen hintoja hitaammin, ja asuntolainat ovat kasvussa.

Asuntojen hinnat Helsingissä ovat eriytyneet voimakkaasti eri alueilla, Helsingin kaupunginkanslian vastajulkaistu Reetta Marttisen laatima tutkimus kertoo. Kantakaupungin ytimessä ja edullisemmissa lähiöissä neliöhinnoissa voi olla jopa 4 500 euroa hintaeroa.

Postinumeroalueista kallein oli vuonna 2019 Etelä-Helsingin Kaivopuisto-Ullanlinna, jossa asuntoneliöstä sai pulittaa keskimäärin 8 525 euroa. Halvinta oli lähellä Vantaan rajaa Jakomäessä, missä yksi neliö maksaa keskimäärin 2 073 euroa.

Esimerkiksi 50-neliöinen asunto maksaa keskineliöhinnalla laskettuna Kaivopuisto-Ullanlinnassa 426 250 ja Jakomäessä 103 650 euroa.

Hinnat ovat nousseet Etelä-Helsingissä selvästi paitsi Kaivopuisto-Ullanlinnan alueella myös Eira-Hernesaaren postinumeroalueella.

Keskustan hintakehitys omassa luokassaan

Vuonna 2000 Kaivopuisto-Ullanlinnan ja Jakomäki-Alppikylän välinen neliöhintaero oli 2 000 euroa, mutta vuonna 2019 ero on 6 500 euroa eli 3,5-kertainen. 1990-luvun lama painoi asuntojen hintoja alas koko Helsingissä. Sen jälkeen eri alueiden hintakehitykset ovat nousseet omilla käyrillään. Hinnat ovat nousseet eniten kuluvalla vuosituhannella juuri Kaivopuisto-Ullanlinnan alueella ja vähiten Jakomäki-Alppikylän ja Kontula-Vesalan alueilla.

Ilmakuva Jakomäestä kesältä 1969, jolloin lähiö oli vastarakennettu.

Jos 50-neliöinen asunto Kaivopuisto-Ullanlinnassa maksaa nyt 426 250 euroa, 20 vuotta sitten sen saattoi saada 165 600 eurolla. Tällöin asunnon arvo olisi noussut yli 260 000 euroa.

2010-luvulla asuntojen keskimääräinen vuosittainen nousu on ollut 3,4 prosenttia. Vuonna 2019 nousua oli 2,7 prosenttia. Euroissa yhden neliön keskihinta on noussut vuosikymmenen aikana 939 eurolla.

Selvityksessä ei kerrota, onko inflaation vaikutusta otettu huomioon.

Neljä kalleusluokkaa kulkevat eri linjoilla

Tutkimuksessa Helsinki on jaettu neljään luokkaan asuntojen hintojen mukaan. Kallein alue on Helsinginniemen eteläinen kärki Etu-Töölöstä ja Pitkältäsillalta merelle päin. Kalleusalue kaksi seuraa merenrantaa Lauttasaaresta itäiseen kantakaupunkiin, Kulosaareen ja Herttoniemeen saakka. Alueeseen kaksi kuuluu myös Meilahti ja osia Laajasalosta.

Pohjois-, Länsi- ja Itä-Helsingissä vuorottelevat kalleusalueet kolme ja neljä. Pohjois-Helsinki on pääosin aluetta kolme ja Itä-Helsinki aluetta neljä, mutta monet alueet tekevät poikkeuksen.

Asuntojen hinnat ja niiden etäisyys keskustasta korreloivat usein, mutta eivät aina. Munkkiniemessä keskineliöhinta hipoo 6 000 euroa. Kuvassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin Munkkiniemen kartanossa.

Kalleusalueella yksi hinnat ovat nousseet kaikkein nopeiten, ja keskineliöhinta on lähes kolminkertaistunut 2000-luvun aikana. Muilla alueilla kasvu on ollut verkkaisempaa mutta myös selvää. 2010-luvun aikana yli 50 prosentin hinnannousuun ovat yltäneet muun muassa Länsi-Pasila ja Vallila. Itä- ja Pohjois-Helsingissä on kymmenisen aluetta, joilla kasvua on kertynyt yhteensä alle 10 prosenttia vuosikymmenen aikana.

Yksiöiden ja kerrostalo-osakkeiden hinnat kiidossa

Talotyypeistä kerrostalojen hinnat ovat nousseet muita enemmän. Niitä myös liikkuu asuntomarkkinoilla eniten. Yksiöiden hinnat ovat selvästi suurempia asuntoja korkeampia. Kaksioiden ja kolmioiden tai sitä suurempien asuntojen neliöhinnat hipovat toisiaan.

Työväentaustainen Kallio ja muu itäinen kantakaupunki ovat pieniä asuntoja täynnä. Aikoinaan yksiöön sopi suurempikin perhe. Nykyään yhä suurempi osa ihmisistä asuu yhden hengen taloudessa.

Yksiöt ovat usein sijoitusasuntoina, mikä nostaa niiden hintaa. Pienillä asunnoilla on myös muuten paljon kysyntää, sillä pääkaupunkiin muuttaa paljon nuoria aikuisia. Yksiöiden kova hinta näkyy myös alueiden hintakehityksessä, sillä pieniä asuntoja on paljon kalleusalueilla yksi ja kaksi.

Helsinki selvästi muita kaupunkeja kalliimpi

Kauniaisten neliöhinnat ovat 500 euroa Helsingin keskihintojen alapuolella ja Espoon hinnat tuhat euroa Helsinkiä huokeammat. Vantaa on pääkaupunkiseudun kunnista edullisin. Helsingin seudun kehyskunnissa keskihinnat ovat 2 000 euron tuntumassa, mikä on alle puolet Helsingin keskihinnoista.

Kehyskunniksi selvityksessä lasketaan Järvenpää, Kirkkonummi, Sipoo, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Vihti, Hyvinkää, Pornainen ja Mäntsälä. Näiden kuntien neliöhintojen keskiarvo oli vuonna 2010 2 057 ja 2019 2 077 eli keskiarvotasolla nousua ei ole juuri tapahtunut.

2000-luvun alussa puhuttiin Nurmijärvi-ilmiöstä, ja monet lapsiperheet muuttivat Helsingistä halvempien neliöiden perässä. Ilmiö henkilöytyi silloiseen pääministeri Matti Vanhaseen, joka on kuvattuna vuonna 2003 kotiseudullaan Klaukkalassa. 2010-luvulla Helsingin seudun kehyskunnissa hinnat eivät ole juuri nousseet.

Suomen 21 suurimmasta kaupungista pääkaupunkiseudun lisäksi vain Tampereella, Porvoossa ja Turussa keskineliöhinta nousee yli 2 000 euron. Tyypillisesti hinnat ovat 1 500 euron ja 1 800 euron välillä.

Raportti nimeää asukastiheyden merkittäväksi syyksi radikaaliin hintaeroon pääkaupunkiseudun ja muiden kaupunkien välillä. Kalleusluokka yksi on Helsingissä hyvin paljon kalliimpi kuin kalleimmat alueet muissa kaupungeissa, mikä nostaa keskiarvoa. Sen sijaan kalleusluokissa kaksi–neljä Helsingin ja muiden kaupunkien hintaerot ovat maltillisemmat.

Asuntojen hinnat kasvavat nopeammin kuin tulot

Helsinkiläisten keskitulo on tutkimuksen mukaan kasvanut asuntojen hintoja hitaammin. Keskineliöhinta nousi 2010-luvun aikana 24,3 prosenttia ja pääkaupunkilaisten veronalaiset tulot 19,8 prosenttia.

Asuntolainat ovat kasvaneet vuosikymmenen mittaan 24 prosentilla. Asuntokunnalla on Helsingissä nykyisin keskimäärin 152 000 euroa asuntolainaa. Koko Suomen keskiarvo on 102 000 euroa. Asuntolainojen kasvua selittävät matala korkotaso ja pidentyneet laina-ajat.

2008 alkanut finanssikriisi nosti asuntolainojen korkoja, minkä jälkeen ne ovat olleet harvinaisen matalalla tasolla pitkälti EKP:n ja muiden keskuspankkien korkopolitiikan vuoksi.

”Koronavirusepidemiaa seuranneen talouskriisin voidaan arvioida vaikuttavan pitkittyessään samaan tapaan korkotasoon kuin finanssikriisi”, raportissa todetaan.

”On mahdollista, että korkotaso nousee yleisesti talouden taantuman mukana, kasvattaen myös asuntolainojen korkotasoa niin Helsingissä kuin muuallakin Suomessa. Kuitenkin mahdollisten korkovaikutusten arviointi on edelleen liian aikaista. Korkotaso on ollut historiallisen alhaalla ja historiallisen pitkän ajan. Niinpä voidaankin olettaa, että myös asuntolainojen korkotaso nousee jälleen tulevaisuudessa.”

Noin neljänneksellä helsinkiläisistä kotitalouksista on asuntolainaa. Asuntolainallisten osuus kasvoi selvästi vuosina 2002–2005, mutta koko 2010-luvun aikana osuus ei ole noussut kuin yhden prosenttiyksikön.

Vuokrat hillitymmässä nousussa

Vuonna 2019 Helsingissä maksetaan keskimäärin 17,6 euroa vuokraa neliötä kohden. Samat neljä kalleusaluetta näkyvät vuokrasummissa, mutta eivät yhtä selvästi kuin asuntojen hinnoissa. Helsinkiläistalouksista noin joka toinen asuu vuokralla OP-ryhmän keväällä valmistuneen selvityksen mukaan, ja joillain alueilla vuokralla asuvien osuus voi olla jopa yli 70 prosenttia.

Kaikkein kalleinta on asua vuokralla Punavuoressa, missä keskineliöhinta on 29 euroa ja halvinta Jakomäki-Alppikylässä, missä keskineliöhinta on 17 euroa. Tällöin 50-neliöiset asunnot maksaisivat Punavuoressa 1 450 ja Jakomäki-Alppikylässä 850 euroa kuussa.

Helsingin jätkäsaarelaisista 77 prosenttia asuu vuokralla. Uudella asuinalueella vuokraa saa maksaa keskimäärin 25 euroa neliöitä kohden.

Selvityksessä katsotaan vuokrien kehitystä vuosina 2015–2019. Ajanjaksolla vuokrat nousivat eniten kalleusalueella neljä eli alueilla, joilla asuntojen hinnat nousivat hitaimmin. Eri alueilla vuokrat ovat nousseet viidessä vuodessa noin 6–8 prosenttia. Yleisesti vuokrat ovat korkeimpia alueilla, joissa asuntojen hinnat ovat korkeimpia.

Vuokrien keskiarvoja laskevat ARA-vuokra-asuntojen vuokrat. Halvimmat vuokrat ovat kaupungin omassa vuokra-asuntoyhtiössä Hekassa, joka omistaa noin 48 500 ARA-vuokra-asuntoa. Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa neliövuokra oli vuonna 2019 keskimäärin 20,52 €/kk, Helsingin kaupungin asunnoissa 11,68 €/kk ja muissa ARA-vuokra-asunnoissa hieman Hekan vuokria kalliimpi.