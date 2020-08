Petri kyllästyi koronakeväänä ahtaaseen kerrostaloasuntoon – nyt perheellä on oma piha ja 160 neliön talo

Petri Mälkiä kertoo halunneensa antaa nyt kolmivuotiaalle pojalleen turvallisen lapsuuden.–Nyt on iso pihapiiri, jossa voi touhuta. Elämä on täällä myös helpompaa. Pääkaupunkiseudulla lähes joka paikkaan on vähintään 15 minuutin matka. Hyvinkäällä siinä ajassa kerkeää melkein kaupungin laidalta toiselle, hän sanoo.