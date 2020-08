Alle 30-vuotias mies pelasi kuukaudessa aikana 45 000 euroa ja jatkoi vielä 4 000:llä – Takuusäätiö kertoo, kuinka vakaviksi nuorten peliongelmat ryöpsähtivät korona-aikana

Hakijoiden joukossa korostuvat nettipelejään lukuisilla kulutusluotoilla rahoittaneet miehet.

Alle 30-vuotiaiden peliongelmaisten hakemukset velkaongelmaisia auttavan Takuusäätiön velkajärjestelyyn lähes kaksinkertaistuivat tämän vuoden tammi–heinäkuussa vuoden takaisesta. Kun vuotta aiemman seitsenkuukautisen aikana nuoret jättivät hakemuksia peliongelman vuoksi 14 kappaletta, oli määrä tällä kertaa 26. Lisäksi luvuissa ei olla huomioitu vielä käsittelemättömiä hakemuksia.

Takuusäätiön rahoitusjohtaja Minna Backman pitää kehitystä huolestuttavana. Koska rahansa pelanneet nuoret tapaavat turvautua rahapulassa kulutusluottoihin, ovat velkamäärät paisuneet useimmissa tapauksissa yli Takuusäätiön velkajärjestelyn salliman 34 000 euron maksimin.

– Tämä korona-aika on aika otollinen peliongelman synnylle. Tulee lomautuksia, tekemisen puutetta ja näköalattomuutta, Backman luettelee.

Rahoitusjohtaja havainnollistaa ilmiötä hakemuksissa ilmaantunein esimerkein.

Eräässä hakemuksessa alle 30-vuotias mies on pelannut pelkästään kesäkuun aikana 45 000 euroa ja hakeutunut seuraavan kuun aikana velkajärjestelyyn jatkettuaan pelaamista vielä 4 000 eurolla. Toisessa tapauksessa hakija on onnistunut rikkomaan yli Takuusäätiön velkajärjestelyn salliman maksimivelan 1 700 euron nettotuloilla.

Hakemuksen on jättänyt myös 90 000 euron velkavankeuteen ajautunut pariskunta, jonka kuukausittainen maksuvara on 100 euroa.

Lisääntyneistä lomautuksista huolimatta tavallisin hakija on vakituisessa työsuhteessa työskentelevä mies. Backmanin mukaan velkasummien paisumista siivittää kulutusluottojen ohessa nuorten viihtyminen nettikasinoilla perinteisten peliautomaattien sijaan.

– Siellä puhutaan ihan muista summista kuin muutamista euroista. Ei kymmeniä tuhansia euroja kaupan peliautomaateilla pelata, Backman toteaa.

– Kysyä voi, että miten ihmeessä nämä ihmiset saavat tällaisia velkoja. Millä ihminen pelaa 50 000 parissa kuukaudessa?

Peliongelmaisten tukipalvelu Peluurin päällikkö Inka Silvennoinen kertoo, ettei Takuusäätiössä havaittu ilmiö ole toistaiseksi näkynyt tukipalvelun yhteydenottojen määrässä. Kevään ja alkukesän aikana asiakkaiden kokonaismäärä painui alas koronatartuntojen vuoksi suljettujen peliautomaattien seurauksena.

Kolikon kääntöpuolena Peluurissa on pohdittu epidemia-ajan eristäytymisten vaikutuksia nettipelaamisen suosioon.

– Tämä kehitys ei välttämättä vielä näy meillä. Nuoret ovat saattaneet velkaantua koronan aikana hyvin nopealla rysäyksellä, eivätkä he ole välttämättä vielä havahtuneet hakemaan apua rahapeliongelmaansa, Silvennoinen sanoo.

Nettikasinolla velkaantuneet nuoret miehet ovat Silvennoisen mukaan olleet Peluurissa joka tapauksessa tuttu ja kasvava asiakasryhmä jo useamman vuoden. 69 prosenttia asiakkaista on miehiä ja selkeästi suurimman ikäryhmän muodostavat 25–34-vuotiaat.

Vuonna 2017 nettipelaajien osuus oli tukipalvelun asiakkaista 44 prosenttia. Vuonna 2019 osuus kipusi 62 prosenttiin.

– Samaan aikaan näemme, että yli 10 000 euron velkojen määrä on kasvanut asiakkaillamme tasaisesti, ja viime vuonna näistä nettipelaajia oli 75 prosenttia. Lähes kaikilla velkaantuneista on taustallaan kulutusluottoja. Usein apua hakiessaan asiakas ei edes tiedä, miten paljon velkaa hänellä todellisuudessa on, Silvennoinen sanoo.

Lajityypillistä velallisille on Minna Backmanin mukaan ongelman kieltäminen. Luottotietojen ollessa vielä kunnossa ostoksia maksetaan osamaksuin ja uusin kulutusluotoin.

Vasta lomautus ja kyvyttömyys saada uusia kulutusluottoja madaltuneen korkokaton vuoksi saattavat havahduttaa ihmisen velan todelliseen määrään.

– On joskus helpompi laittaa vain pää pensaaseen ja olla katsomatta tiliä. Ihminen ei välttämättä heti huomaa, että kaikki illat kuluvat nettikasinolla. Velkamäärän kasvettua kymmeniin tuhansiin siitä ei ehkä enää välitäkään, kun elämä on jo muutenkin pirstaleina, Backman sanoo.

Silvennoinen on samoilla linjoilla.

– Usein todellisuus on liian vaikea ja ahdistava hyväksyttäväksi. Lisäksi peliongelmaan liittyy hyvin voimakas häpeän tunne, ja ongelma pidetään pitkään piilossa.

Takuusäätiön Backmanin mukaan pelivelkaantuneiden nuorten miesten ammateissa korostuvat rakennus- ja logistiikka-ala, kun taas naiset työskentelevät pääosin hoito- ja sosiaalialalla. Hakemuksia tekevät paljon myös ravintola- ja kaupan alan työntekijät.