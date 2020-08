Kommentti: Perheenisän tilitapahtumat näyttävät, miksi Suomi ajaa nyt täysillä päin seinää

Rupesi kiinnostamaan: mitä nelihenkisen helsinkiläisen lapsiperheen kulutus koronavuonna kertoo kansantaloutemme tilasta?

Korona iskeytyi arjen tuulettimeen maaliskuun lopulla lujaa. Tapahtumaketjulla on ollut tunnetusti karmaisevia seurauksia ihmisten kulutuksesta riippuvaisille yrityksille, niiden työntekijöille ja koko Suomen viennille.

Omakin elämä muuttui: matkasuunnitelmat peruttiin, työt ja perhe siirtyivät kotiin ja kaikkien harrastukset jäivät telakalle.

Vihaan exceleitä, mutta rupesi kiinnostamaan: mitä nelihenkisen helsinkiläisen lapsiperheen kulutus koronavuonna kertoo kansantaloutemme tilasta, kun aineistona on perheenisän käyttötilin tapahtumat?

Syötin kaikki kuluvan vuoden menot taulukkoon ja vertasin niitä edellisvuoden tammi–heinäkuun menoihin.

Kun laskelma oli valmis, olin pudota tuolilta. Tässä täytyy olla jokin virhe, ei voi olla totta.

Olin käyttänyt viimeisen seitsemän kuukauden aikana yli 8 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna samassa ajassa. Siis reilut 1 150 euroa kuukaudessa. Oletus toki oli, että säästöä tulee, kun pöydässä on joka viikko kattilallinen kanakeittoa ravintolapizzojen sijaan.

Rupesin tarkastamaan lukuja sarake sarakkeelta, mutta kaikki näytti täsmäävän.

Tässä koronan isoimmat talousuhrit yhden miehen lompakon kautta esiteltynä:

Matkat: 2 900 euroa vähemmän kuin 2019. Vaikka mökittömän perheen vuokramökkeily Saimaalla ja Kemiönsaaressa ei ole ilmaista lystiä, meni rahaa merkittävästi vähemmän kuin edellisvuoden talvilomalla Israelissa ja kesälomalla Gotlannissa.

Yleinen tavaroiden ostaminen (vaatteet, kodinelektroniikka jne.): 2 900 euroa vähemmän kuin vuonna 2019. En tiedä, olisinko ostanut uusia kaiuttimia ja tv:tä korona-aikana.

Asuminen ja koti: Kulut yli 1 500 euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Jätin laskelmasta pois kahden kuukauden lyhennysvapaat, jotka otimme puolison lomautusten takia. Tämä kuluerä on kuitenkin vielä edessä.

Ravintolat, kahvilat ja Alko: 1 286,55 euroa vähemmän kuin 2019. Tätäkin mökkimatkailu selittää osaltaan: omien eväiden grillaaminen metsässä nyt vaan on halvempaa kuin ravintolasyöminen.

Ruokakaupat ja luottokortti: Ainoat, joihin rahaa on mennyt tänä vuonna enemmän (1 300 euroa) kuin viime vuonna. Tuntuu, että olen kantanut ruokaa aivan järjettömän määrän kaupasta, mutta ero on yllättävän pieni. Luottojen kasvua selittää se, että ruuan kotitoimituksia on maksettu verkossa luottokortilla.

Lista on silmiä avaava. Jos minä ja muut suomalaiset jatkamme – tai joudumme jatkamaan – syksyllä samalla tiellä, Suomi ja koko maailmantalous ajavat vielä lujempaa päin seinää.

Nyt loman jälkeen tili on tyhjä. Ja se tuntuu jopa ihan hyvältä.

Kirjoittaja on IS:n verkosta ja urheilusta vastaava toimituspäällikkö.