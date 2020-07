Ennätys paukahtaa kohta rikki: suomalaisten tileillä makaa pian 100 miljardia euroa

Kesän loppuun mennessä suomalaisten talletustileillä on ennätykselliset 100 miljardia euroa, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo.

Osa suomalaisista on vaurastunut tahattomasti koronaepidemian aikana. Kesän loppuun mennessä kotitalouksien talletustileille ennustetaan kasaantuvan ennätykselliset 100 miljardia euroa. Kasvu on ollut läpi kriisin erittäin nopeaa ja ylittää kotitalouksien lainojen kasvuvauhdin.

Hypon pääekonomistin Juhana Brotheruksen mukaan iso osa koronan alla kertyneistä rahoista kuuluu niin sanottuihin säästöpuskureihin. Epävarman tulevaisuuden edessä kotitaloudet varautuvat tilanteeseen, jossa menot pysyvät ennallaan mutta tulovirrat hiipuvat.

– Tämä on varsin tyypillinen ilmiö myös yrityksillä. Jos talous- ja työllisyystilanne vaikuttaa yleisesti epävakaalta, säästetään turvallisiin kohteisiin. Kotitalouksien osalta ehdoton ykkönen on perinteinen säästötili. Määräaikaistalletusten sijaan puhutaan yön yli -talletuksista, Brotherus sanoo Taloussanomille.

Nykyoloissa Brotherus pitää säästötilejä perusteltuina sijoituskohteina. Varsinkaan lomautusuhan edessä vähäisiä säästöjä ei pääekonomistin mukaan kannata investoida osakkeiden kaltaisiin epävarmempiin kohteisiin.

Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Brotherus.

– Näissä tapauksissa riskinsietokyky nousee melko keskeiseksi kysymykseksi. Tässä pitää toki tehdä tarkka ero erilaisissa tilanteissa olevien kotitalouksien välille.

Joidenkin säästötalkoisiin osallistuneiden kotitalouksien talousnäkymiä pandemia ei ole horjuttanut. Säästöt ovat kertyneet tilille väkisin kriisiajan supistamien kulutusmahdollisuuksien vuoksi.

– Esimerkiksi hoitoalalla työllisyys on vakaammalla pohjalla kuin ennen koronakriisiä. Heidän osaltaan voi sanoa, että rahojen makuuttaminen tilillä ei ole välttämättä järkevää sijoituspolitiikkaa. Jos puhutaan pidempiaikaisesta säästämisestä, kannattaisi katsoa vähän parempituottoisia kohteita, kuten osakkeita ja korkoja.

Samoilla linjoilla on Säästöpankkiryhmän varainhoidon johtaja Petteri Vaarnanen.

Säästöpankkiryhmän varainhoidon johtaja Petteri Vaarnanen.

– Aidosti ylimääräisen rahan kohdalla osakkeet ovat meillä edelleen suosituin omaisuuslaji, johon suosittelemme laittamaan talletuksia. Osakkeilla on edelleen nousupotentiaalia, ja pitkällä aikavälillä korkotaso pysyy hyvin maltillisena. Yrityslainojen kanssa ne ovat oikeastaan lähiaikoina ainoa omaisuuslaji, josta reaalituottoa voi saada.

Kolmanneksi säästäjäryhmäksi Brotherus nimeää pidempiaikaisia sijoituksia tarvitsemattomat ikäihmiset.

– Heilläkin kyseessä on ollut pikemminkin pakottavaa säästämistä, kun kulutusmahdollisuudet ovat olleet rajalliset. On ymmärrettävää, että tilanteen muuttuessa he haluavat käyttää kertyneitä rahoja normaalisti esimerkiksi teattereihin ja elokuviin.

Brotheruksen mukaan osakemarkkinoilla korona ei ole vastoin aiempia pelkoja johtanut piensijoittajien joukkopakoon. Yritykset ovat puolestaan investoineet vain pakollisiin kohteisiin.

Tällä hetkellä sijoittajien katseet kohdistuvat ärhäkän tartuntapiikin ravistelemiin Yhdysvaltoihin. Euroopassa huolta aiheuttavat muita maita heikommin epidemiaa torjuneet Britannia ja Ruotsi.

Vaarnanen muistuttaa, että koronakriisin hellittäminen ei poista muita talouden ylle kerääntyneitä myrskypilviä. Syksyllä markkinoita saattavat horjuttaa muun muassa Yhdysvaltain presidentinvaalit ja korona-ajaksi pysähdyksiin ajautunut brexit.

Epidemian jälkeisessä Suomessa paisuneista säästöistä voi Brotheruksen mukaan kanavoitua joka tapauksessa tuntuva piristeruisku talouden elpymiselle.

– Ihmisillä on talletustileillään käyttämättömiä varoja, jotka voidaan palvelujen avautuessa ottaa hyvinkin nopeasti kulutukseen. Tässä pitää tietysti huomioida, miten paljon uskallusta ja mahdollisuuksia sijoittamiseen tässä kohtaa on, Brotherus sanoo.

– Säästöt näkyvät varmasti yksityisen kulutuksen piristymisenä. Uskoakseni kotitalouksien luottamus pysyy vahvana, koska asuntomarkkinat ovat hyvin kasassa ja korkotaso alhainen. Energian hinta on pysynyt jopa historiallisesti matalana. Nämä ovat kaikki tekijöitä, jotka tukevat kotitalouksien ostovoimaa, toteaa Vaarnanen.