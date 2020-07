Alkuvuonna havaittiin eniten 20 euron setelin väärennöksiä.

Suomesta löytyi Suomen Pankin mukaan alkuvuonna 908 väärennettyä seteliä, mikä on yli kaksi kertaa niin paljon kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Yleisin on 20 euron väärä seteli.

Viime vuoden alkupuoliskolla 554 seteliä todettiin vääriksi ja koko viime vuonna väärien setelien määrä oli 980. Edellisvuonna määrä jäi 833:een.

– Erityisesti heikkolaatuisia, niin kutsuttuja elokuva- ja matkamuistoseteleitä, on pystytty käyttämään maksuvälineenä, Suomen Pankin seteliasiantuntija Olli Vehmas kertoo tiedotteessa.

Tällaiset setelit on hänen mukaansa kuitenkin helppo tunnistaa vääriksi, sillä niissä ei ole turvatekijöitä.

– Seteleitä käsiteltäessä on aina hyvä kiinnittää huomiota turvatekijöihin.

Eniten alkuvuonna havaittiin 20 euron setelin väärennöksiä. Niitä löytyi yhteensä 384. Seuraavaksi eniten eli 290 oli 10 euron väärennöksiä. Väärennettyjä 50 euron rahoja paljastui 163.

Väärennöksiä ehkäistään uudella eurosetelisarjalla. Sen viimeiset eli 100 ja 200 euron setelit uusittiin viime vuonna. Pienemmät rahat on uusittu jo aiemmin. Setelien turvatekijöissä on käytetty uusinta tekniikkaa, joten rahoja on entistä vaikeampi väärentää.

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla niiden aitouden voi tarkastaa. Suomen Pankki kehottaa tunnustelemaan setelin painatusta, katsomaan seteliä valoa vasten ja kallistelemaan sitä. Jos epäilee setelin aitoutta, sitä kannattaa verrata varmasti aidoksi tietämäänsä rahaan.