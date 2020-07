– Mies tienaa vähintään kaksi kertaa sen, mitä minä. Hän ei kuitenkaan ole koskaan maksanut lasten kuluja. Hän on tämän mallin saanut vanhemmiltaan... , eräs nainen kertoo kokemuksestaan.

Omiin tuloihinsa voi vaikuttaa. On ihmisen oma valinta, missä on töissä. Jos toinen osapuoli on hakeutunut matalapalkkaiseen työhön, miksi toisen pitää sitä kompensoida? Rahasta ei tarvitse riidellä, kun ei tee siitä ongelmaa.

Näin kommentoi eräs vastaaja Ilta-Sanomien verkkokyselyssä, jossa selvitettiin kokemuksia perheen raha-asioiden järjestämisestä, kun puoliso tienaa selvästi enemmän tai vähemmän kuin itse.

Kyselystä kävi ilmi, että mielipiteet jakautuvat jyrkästi sen suhteen, pitääkö parisuhteessa suuri- ja pienituloisen puolison tuloja tasata niin, että kummallakin puolisolla on sama elintaso.

” Jostain syystä huonompituloiset naiset haluavat yhteistilin...

Teemaa on nostanut keskusteluun muun muassa konsulttina työskentelevä Hanne Kettunen, joka taannoin Taloussanomien haastattelussa kertoi, että teki puolisonsa kanssa kahden ensimmäisen lapsensa perhevapaiden aikana omanlaisensa järjestelyn.

Pariskunta laski, paljonko kotona lapsen kanssa oleva menetti palkassaan ja puolitti summan. Kettusen puoliso maksoi tälle puolikkaan hyvityksenä palkanmenetyksestä.

Näin suomalaiset kertoivat näkemyksistään Ilta-Sanomien verkkokyselyssä:

Minulla on viisi kertaa isompi eläke kuin miehelläni. Kummallakin on omat tilit. Omistan kokonaan asunnon, jossa asumme, mutta yhtiövastikkeen maksamme puoliksi. Minulla on uudempi, isompi ja kalliimpi auto. Käytämme sitä yhteisiin ajoihin ja maksan bensiinin. Joskus maksan jonkin yhteisen matkan, jotta saamme luksusta. Miehen menojen maksaminen merkitsisi perinnön siirtoa minun lapseltani hänen lapsilleen, joiden kanssa ei ole mitään yhteistä.

” Tein naiselle heti selväksi, että yhteen muutosta hänen ei kannata haaveilla eikä yhteisistä rahoista.

Mies tienaa vähintään kaksi kertaa sen, mitä minä. Hän ei kuitenkaan ole koskaan maksanut lasten harrastuksia, eikä oikein muitakaan lasten kuluja. Minä olen käytännössä kasvattanut kaksi poikaa aikuiseksi omalla palkalla. Lapset ovat kuitenkin yhteiset.

Talolaina on kummallakin oma ja kumpikin hoitaa omat menonsa ja laskunsa, paitsi minä ostan suurimman osan ruoasta. Miehellä on isot säästöt, minulla isot menot. Reiluudesta ei ole tietoakaan. Hän on tämän mallin saanut vanhemmiltaan... Jos olisin tämän ymmärtänyt alkuvuosina, en olisi hänen kanssaan lapsia hankkinut.

Jos on naimisissa, miksi tehdä ongelmaa selvästä asiasta? Tienasin 8x vaimon palkan verran työssä ollessa. Nyt eläkkeellä 4x. Tosin bruttona. Elämä on yhteistä, miksei rahatkin? Jos ei ole luottamusta raha-asioissa, miten muissakaan asioissa voi olla?

Olen viimeiset kolme vuotta tienannut enemmän kuin mieheni. Välillä hän on saanut muutaman satasen tai ei mitään. Vaikka hänet naidessani tiesin tämän, minulle ja hänelle oli itsestäänselvää, että kaikki talouteen tulevat rahat ovat yhteistä kassaa. Voi olla, että joku päivä en itse ole työelämässä, ja ehkä silloin hän tienaa enemmän. Myötä- ja vastoinkäymisissä...

” Meistä on itsestään selvää, että perheenä meillä on sama elintaso.

30 vuotta yhdessä. Yhteiset rahat ja omaisuus. Jo ennen avioliittoa ansaitsemani melko suuri omaisuus muuttui kuin huomaamatta yhteiseksi. Nyt mies kiukuttelee, kun haluaisi kallista statustavaraa, eikä ole varaa kuin keskitasoiseen. --- Pidän todennäköisenä, että hän toivoo kuolemaani, jotta saisi (lapsille kuuluvan) perinnön hallintaansa. On erittäin rahakeskeinen – oli aikoinaan esitellyt minut sukulaisilleen ”rikkaana”. Luulenpa, että nyt rahani ja terveyteni pumpattuaan haluaisi vaihtaa seuraavaan neitokaiseen. Älkää naiset koskaan suostuko rahojenne yhteistämiseen. Yhteisyys loppuu iän kasvaessa ja ulkonäön rapistuessa.

Yhteistaloudessa naisen/naisten kanssa asuneena opin sen, että yksin asuminen on paljon taloudellisempaa kuin yhdessä asuminen. --- Jostain syystä huonompituloiset naiset haluavat yhteistilin, mutta jos nainen tienaakin paremmin, silloin hän on sitä mieltä, että ehdottomasti omat rahat ja menot.

Olen parisuhteessa. Tein naiselle heti selväksi, että yhteen muutosta hänen ei kannata haaveilla eikä yhteisistä rahoista. Tämä sopi hänelle. Nyt on muutama vuosi upeaa etäsuhdetta takana. Asumme naapurikaupungeissa. Maksan omaa asuntoani viimeisiä eriä ja säästän muutenkin reilun puolet tilistäni eri sijoituksiin kuukausittain. Yhteisasuminen vei tilin plusmiinusnollatasolle joka kuukausi.

Suhteen alussa mies tienasi enemmän. Nyt tilanne on muuttunut, ja itse tienaan enemmän. Meille ei ole merkitystä, kumpi tienaa enemmän, kun on yhteiset rahat. Olen koko parisuhteen ajan hoitanut raha-asiat. Hyvin on toiminut jo reilut 13 vuotta.

Mieheni tienaa noin kahdeksan kertaa enemmän kuin minä. Palkkatilit ovat omat, mutta perheen rahat kuitenkin yhteiset, toisin sanoen mieheni maksaa suurimman osan. Meistä on itsestään selvää, että perheenä meillä on sama elintaso. Kumpikin kantaa kortensa kekoon, toisella vaan on kovempi työstä tuleva palkka.

Jotenkin en vaan ymmärrä, että vaikka ollaan kuinka naimisissa tai vaikka pitkässä avosuhteessa niin kaiken pitäisi olla yhteistä. Miksi? Vaikka itsekin pitkässä suhteessa elelen, olen puolisostani erillinen ihminen, jolla on myös omia menoja ja omia hankintoja ja omia ystäviä. Miksi puolisoni pitäisi kustantaa oman autoni käyttö tai kampaajakäyntini? Miksi puolisoni pitäisi maksaa minun harrastukseni tai minun hänen? Ei omat tilit ja sinne tulevat omat palkat estä jakamasta asuinkustannuksia parhaaksi katsotulla tavalla. Meillä minä kustannan esim. kauppakäynnit, eläinten tarvikkeet ja yleensäkin kaikki taloustarvikkeet, sisustushärpäkkeet ja kukkaset puutarhaan. Mies hoitaa esim. sähköt ja talon vakuutukset sekä osan isommista kodin hankinnoista. Molemmat osallistutaan kodinhoitoon ja taloudenpitoon sen mukaan, miten ehditään ja eurot antaa myöten eikä olla vielä ikinä riidelty rahasta.

Osassa lukijoiden kokemuksia tulee esille, miten puoliso on hyötynyt liitosta taloudellisesti

Toiset vastanneista olivat tyytyväisimpiä tilanteeseen, jossa puolisoiden rahat ovat erilliset.