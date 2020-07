Tämä jokaisen suomalaisen pitäisi tietää testamentin tekemisestä

Hyvin tehty testamentti voi säästää monenlaiselta riesalta, verojuristi Tuomo Lindholm sanoo.

Verojuristi Tuomo Lindholm, 56, arvelee, että on vastannut uransa aikana yli 100 000 kysymykseen, jotka liittyvät omistamiseen, perintöasioihin ja verotukseen.

Hän on tehnyt yli 30 vuoden työrupeaman Veronmaksajain keskusliitossa.

Tämän kokemuksen pohjalta Lindholmin ensimmäinen neuvo on, että testamentti on syytä tehdä aina, kun on omaisuutta. Lisäksi testamentti on syytä tehdä asioihin perehtyneen juristin kanssa.

Testamentin lisäksi omaisuuden siirtymiseen voi vaikuttaa myös parilla muulla tavalla: avioehdolla ja henkivakuutuksella.

Testamentti on viisasta tehdä ajoissa. Sen tekeminen ei ole ikäkysymys.

– Täältä ei lähdetä vuoronumeron mukaisessa järjestyksessä, vaan lähtö voi tulla myös yllättäen. Testamenttiasiat on syytä hoitaa silloin, kun kaikki on hyvin ja ollaan vielä järjissään, Lindholm huomauttaa.

Hyvin tehty testamentti turvaa esimerkiksi lesken aseman. Se voi myös vähentää perintöriitoja suvussa.

Perintö- ja muitakin veroja voi säästyä, kun testamentin teettää juristilla eikä etsi ratkaisuja Googlesta, Lindholm huomauttaa.

Sekin on hyvä muistaa, että testamentti vaaditaan aina, jos haluaa jättää omaisuuttaan jonkun hyväksi rintaperillisten ulkopuolelle.

Vain omaansa saa testamentata. On mietittävä, mikä kuuluu puolisolle, ja puolisolla voi olla oikeus tasinkoon, josta hänen ei tarvitse maksaa veroa ollenkaan. Myös lasten lakiosat on otettava huomioon. Velat on hoidettava ensimmäisenä.

Testamentissa voi myös nimetä, mitä kullekin perilliselle haluaa antaa.

– Jos joku perillisistä on innokas kalamies, hänelle voidaan osoittaa testamentissa vaikka huvilakiinteistö, jollekin toiselle asunto ja seuraavalle jotain muuta varallisuutta. Ja vaikka testamentti on voimassa heti, omaisuus pysyy testamentin tekijällä loppuun saakka.

Testamentilla on tietyt muotovaatimukset. Se on tehtävä kirjallisesti ja testamentin tekijän on allekirjoitettava asiakirja. Kahden todistajan on oltava läsnä yhtäaikaisesti allekirjoitettaessa ja todistettava testamentti allekirjoituksillaan. Todistajat eivät saa olla esteellisiä.

Jos jokin muotoseikka ei syystä tai toisesta täyty, mutta perilliset hyväksyvät testamentin eivätkä moiti sitä, asiat ovat silloinkin kunnossa.

Puolisoiden väliset testamentit ovat usein verosyistä hallintaoikeustestamentteja, jolloin perillisten perintöverot alenevat. Leski voi käyttää omaisuutta ja nauttia sen tuotot, mutta ei myydä sitä. Voi silti aina miettiä, riittääkö pelkkä hallinta lesken loppuelämän turvaksi.

Toisinaan suku haluaa pitää omassa lähipiirissä sen omaisuuden, jota oma suku on hallinnut monen sukupolven ajan. Tällaisessa tilanteessa asia voidaan hoitaa testamentilla, jossa on avio-oikeuden poissulkeva ehto. Tuomo Lindholm pitää ehtoa niin merkittävänä, että suosittelee sitä kaikkiin testamentteihin.

Vaikka testamentissa on poissulkeva ehto, ja perillinen, jolla ei ole omia lapsia, kuolee, menee metsäpalsta aluksi tämän leskelle puolison perintöoikeuden nojalla. Metsäpalsta voi kuitenkin heti säilyä suvussa testamentin toissijaismääräyksellä, jonka perillisen vanhemmat ovat määränneet omassa testamentissaan eikä leski silloin peri palstaa.

Testamenttia pitää myös muistaa miettiä muutaman vuoden välein, Lindholm neuvoo.

– Vanha testamentti päivitetään ja hävitetään, kun tilalle tulee uusi. Viimeiseen asiakirjaan on hyvä kirjoittaa, että se mitätöi aiemmat testamentit. Huonoin paperi voi olla päivittämättä jäänyt testamentti.

Testamentin voi aina myös perua.

Leski määrää omasta omaisuudestaan, vaikka puolisot olisivatkin tehneet aikanaan yhden yhteisen testamentin, jollaisen myös lapseton pariskunta usein tekee.

Myös testamentin säilyttäminen ja löytäminen ovat huomattavan tärkeitä asioita. Jos testamenttia ei ole löytynyt kymmenen vuoden kuluessa perinnön jättäjän kuolemasta, asian voi miltei aina unohtaa.

Hyviä paikkoja testamentille ovat pankin tallelokerot tai pankkiholvit. Jokainen viime kädessä itse määrää, missä testamenttiaan säilyttää.

Ennen kaikkea testamentin on oltava selkeä ja yksiselitteinen. Tähän tulokseen päästään, kun taustatyö tehdään perusteellisesti.

– Jos testamentti on laadittu oikein ja siinä on kaikki oleelliset asiat huomioitu ja ajan kuluessa vielä päivitetty, asiakirjaa on vaikea riitauttaa.

