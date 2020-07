Älä osta aurinkopaneeleita turhaan – järjestelmiä myydään myös paikkoihin, joihin ne eivät sovellu

Aurinkosähkön tuottamineen omaan käyttöön on yleistynyt Suomessa. Tätä on viime vuosina edesauttanut aurinkopaneelien hintojen laskeminen.

Aurinkosähköjärjestelmä on syytä hankkia huolellisesti ja harkiten. Ensimmäistä tarjousta ei kannata heti hyväksyä. Liikkeellä on myös kauppiaita, jotka ovat myyneet kohteeseen soveltumattomia ja väärin mitoitettuja järjestelmiä.

Aurinkosähkön tuottaminen omaan käyttöön yleistyy Suomessa. Tätä on edesauttanut aurinkosähköjärjestelmien halpeneminen viime vuosien aikana.

Aurinkopaneelien myynti on kasvanut vuosittain noin 40 prosenttia, ja alan yrityksistä kerrotaan, ettei edes koronavirusepidemia näytä rokottaneen kevään kuluttajamyyntiä.

Hintoja on laskenut muun muassa kilpailun lisääntyminen markkinoilla. Sen varjopuolena taas on ollut harhaanjohtavan myynnin kasvu.

Kuluttajaviranomainen on kertonut, että vuodesta 2018 lähtien aurinkopaneelien kotimyyntiä koskevien valitusten määrä on kasvanut satoihin. Ihmisille on esimerkiksi myyty kohteeseen soveltumattomia ja väärin mitoitettuja järjestelmiä.

Pari vuotta sitten Kilpailu- ja kuluttajavirasto puolestaan joutui puuttumaan tapaukseen, jossa yritys oli jakanut kuluttajille harhaanjohtavia tietoja aurinkosähköjärjestelmästä.

Taloussanomat otti selvää, mitä seikkoja on syytä ottaa huomioon ennen kuin tekee kaupat aurinkosähköjärjestelmän asennuksesta.

Selvitä oma kulutuksesi

Motivan asiantuntija Milja Aarni suosittelee ottamaan ensiksi selvää omasta sähkönkulutuksesta.

– Jos kulutus on vähäistä, on esimerkiksi vähän sähköä kuluttavia laitteita tai talo on kytketty kaukolämpöön, sähkönkulutus saattaa olla niin pientä, ettei omaa tuotantoa kannata aloittaa, Aarni sanoo.

Sähkönkulutusta voi seurata sähkönmyyjän sivuilta. Sieltä voi selvittää, milloin kulutus on suurinta ja milloin pienintä.

– Mikäli kulutusta on eniten talvella ja vähemmän kesällä, aurinkopaneelien asentamista kannattaa harkita kahdesti. Talvisin kun paneeleilla ei hirveästi voi sähköä tuottaa, Aarni sanoo.

Mitoita oikein

Aarnin mukaan aurinkosähköjärjestelmän tarpeellisuutta tulisi arvioida tuntikohtaisen sähkönkulutuksen kautta.

– Se, paljonko sähköä kuluu kuukaudessa tai vuodessa, ei ole tässä niin oleellista. Pitäisi seurata sitä, paljonko sähköä kuluu tuntitasolla.

Lähtökohtaisesti aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa kannattaa tarkastella, kuinka suuren osuuden tuotetusta sähköstä itse käyttää.

Jokaisena hetkenä, kun aurinkosähkön tuotanto ylittää oman sähkönkulutuksen, ylimenevä sähkö ohjataan sähköverkkoon. Sähköyhtiö maksaa yleensä verkkoon syötetystä sähköstä korvauksen, mutta kannattavinta olisi mitoittaa aurinkosähköjärjestelmä kuitenkin oman kulutuksen mukaan.

Useimmiten aurinkopaneelit asennetaan talon katolle.

Vältä varjoa

Useimmiten aurinkopaneelit asennetaan talon katolle. Kattoremontti kannattaa siis tehdä ennen asentamista, jos katto on siinä kunnossa, että se kaipaa uusimista.

Katolle ei saisi myöskään langeta liikaa varjoja ja katon pitäisi suuntautua mahdollisimman etelään, jotta aurinkopaneelit saavat riittävästi valoa.

– Pienikin varjostus verottaa tuotantoa, Aarni sanoo.

Aurinkopaneelit on mahdollista asentaa myös maatasolle. Pihan tulisi kuitenkin sijaita aurinkoisella paikalla, jotta tällainen ratkaisu toimii.

Aurinkopaneelin voi asentaa myös maatasolle, jos paikka on riittävän aurinkoinen.

Älä osta ensimmäiseltä tarjoajalta

Aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat tippuneet reippaasti viime vuosina. Motivan Aurinkosähköä kotiin -palvelun laskelmien mukaan pienten järjestelmien keskihinta piikkikilowattia kohti on tällä hetkellä 1 560 euroa ja suurissa 1 290 euroa. Piikkiwatti ilmoittaa aurinkopaneelin nimellistehon.

Järjestelmien hintoja ovat pudottaneet niin tarjonnan kuin tuotannon lisääntyminen.

– Samalla ala on kasvanut, ja ikävä kyllä, markkinoille on tullut joitakin yrityksiä, jotka vetävät mutkat turhankin suoriksi, Aarni huomauttaa.

Puhelin- ja ovimyynti ovat yleistyneet myös aurinkopaneelien kaupassa. Tällainen kotimyynti on poikinut viime vuosina useita yhteydenottoja kuluttajaviranomaisen suuntaan, kun ihmisille on myyty väärin mitoitettuja tai kohteeseen soveltumattomia aurinkosähköjärjestelmiä.

Jotkut ovat puolestaan allekirjoittaneet sopimuspaperit järjestelmän asentamisesta siinä luulossa, että kyse on ollut vain saadun tarjouksen kuittaamisesta.

– Yritysten taustoista kannattaa ottaa selvää. Koskaan ei pidä tyytyä vain yhteen tarjoukseen, vaan on syytä vertailla useampia. Tarjouksissa on hyvä kiinnittää huomiota etenkin takuuseen, sen ehtoihin ja pituuteen, Aarni ohjeistaa.

Aurinkopaneelien käyttöikä on noin 30–40 vuotta, ja paneeleille annetaan tyypillisesti noin 25 vuoden tehontuottotakuu. Aarnin mukaan kauppiaan tulisi aina myöntää tällainen takuu paneeleille.

– Jos takuuta ei ole, se on huono merkki, hän sanoo.