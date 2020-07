Piensijoittajat ovat käyneet kauppaa hiki päässä – ”Tänä vuonna ei ole ollut minkäänlaista hiipumista”

–Kaupankäyntivolyymit ovat olleet todella korkeat. Meillä on koko ajan ollut vähintään kaksi kertaa enemmän kauppoja kuin tyypillisesti. Joinain päivinä maaliskuussa kauppoja on tehty 4–5-kertaisesti, kertoo Nordnetin Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Kun koronavirus alkoi levitä Euroopassa helmi–maaliskuussa, alkoivat pörssikurssit syöksyä. Samaan aikaan yksityissijoittajat aktivoituivat. Takaraivoon oli iskostettu vanha oppi: osta, kun osakkeet tulevat alas.

Yksityissijoittajien kiinnostus ei kuitenkaan loppunut kurssilaskuun. Osakkeiden arvot ovat nousseet pohjalukemista kymmeniä prosentteja, mutta edelleen kauppa on käynyt poikkeuksellisen vilkkaasti.

Osakevälittäjä Nordnetin keräämistä tilastoista nähdään, että Nordean, Danske Bankin, Pohjolan ja Nordnetin yhteenlasketut kaupankäyntimäärät olivat vielä toukokuussa kaksinkertaiset viime vuoden toukokuuhun verrattuna.

– Kaupankäyntivolyymit ovat olleet todella korkeat. Meillä on koko ajan ollut vähintään kaksi kertaa enemmän kauppoja kuin tyypillisesti. Joinain päivinä maaliskuussa kauppoja on tehty 4–5-kertaisesti, kertoo Nordnetin Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Eikä meno hyytynyt kesäkuussakaan, sillä kaupankäyntimäärät nousivat 125 prosenttia.

– Yleensä aktiivisuus pörssissä lässähtää täysin kesäkuun lopulla. Tänä vuonna ei ole ollut minkäänlaista hiipumista.

Tuppurainen tosin muistuttaa, että osin aktiivisuus selittyy sillä, että suomalaisissa yhtiöissä on tapahtunut kesällä isoja asioita, mikä on vaatinut toimenpiteitä. Esimerkiksi Finnairin osakeanti ja sitä edeltänyt merkintäoikeuksien irtoaminen on vaatinut sijoittajilta päätöksiä.

Koko alkuvuosi ennätyksellinen

Koko alkuvuonna yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien neljän välittäjän kaupankäyntimäärät olivat 125 prosenttia suuremmat viime vuoden vastaavan aikaan verrattuna.

Erityisesti ajasta erottuu maaliskuu, jolloin kauppoja tehtiin noin 260 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen viime viikolla julkistama tilasto paljastaa, että suomalaiset kotitaloudet ostivat pörssiosakkeita ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkien aikojen eniten, lähes 1,4 miljardia.

Myös Nordnetin välittämistä osakekaupoista selviää, että maaliskuussa sijoittajat olivat ostohousut jalassa.

– Osakesijoittajat osasivat hyödyntää kurssipudotuksen.

Poikkeuksellinen aika on houkutellut myös uusia sijoittajia. Euroclearin tilastojen mukaan osakkeenomistajien määrä nousi toukokuussa noin 919 000:een. Vuosina 2015–2019 omistajien määrä on vaihdellut keskimäärin 840 000:n ja 850 000:n välillä.

Osakesäästötili vaikuttaa taustalla

Pörssiromahdus ei ole ainut syy, miksi yksityissijoittajat ovat lisänneet kiinnostustaan osakekauppaan. Alkuvuonna avattiin mahdollisuus osakesäästötiliin.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri kertoo, että näitä tilejä on avattu jo yli 100 000.

– Tosi nopeasti ihmiset ovat tarttuneet siihen mahdollisuuteen. Siinä on kymmeniä tuhansia uusia osakeomistajia.

Osakesäästötili tuli myös jälkikäteen arvellen hyvään aikaan. Lounasmeri kertoo, että kun osakesäästötilin suosiota vielä arvuuteltiin, arvioitiin sen suosiota laskevan osakkeiden korkeat arvostustasot.

Helmi–maaliskuussa ei tarvinnut puhua korkeista arvostustasoista. Keskustelua alettiin käydä siitä, kuinka pohjille osakkeiden arvot putoavat.

Vaikka moni yksityissijoittaja on ollut aktiivinen, eivät kaikki ole olleet valmiita sijoittamaan epävarmoina aikoina. Tuppurainen kertoo, että monella osakesäästötilillä ei ole vielä yhtään osakkeita.

Lounasmeri muistuttaa, että tämä voi olla hyväkin asia.

– Ihmiset ajattelevat minusta ihan oikein todella pitkälle. Kun joku tekee ensimmäisen osakesijoituksen, hän tyypillisesti säilyttää sitä keskimäärin kahdeksan vuotta.

Lounasmeri kehottaakin nyt yksityissijoittajien pohtivan sitä omaa aikajännettä. Jos haluaa säästää vuosien tai kymmenien vuosien aikajänteellä, ei kannata huolestua päivittäisistä osakkeiden heilahteluista.