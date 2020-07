Asuntosijoittamisessa tulee huomioida odotettavissa oleva tuotto. Kasvukeskuksissa asunnon arvo kasvaa, mutta lähiöistä voi saada korkeamman kuukausituoton.

Entistä useampi alle 40- tai jopa alle 30-vuotias hankkii sijoitusasunnon, kertoi Nordea viime viikolla.

Suomen Vuokranantajissa trendi on myös huomattu, kertoo yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkonen. 32-vuotias Valkonen aloitti asuntosijoittamisen neljä vuotta sitten. Vaikka nuorten aikuisten asuntosijoittaminen on yleistynyt, suurin osa Suomen Vuokranantajien jäsenistä on edelleen iäkkäämpiä.

– Mitä aiemmin aloittaa, sitä parempiin tuloksiin ehtii, kuten muussakin sijoittamisessa, Valkonen muistuttaa.

Hän itse ryhtyi asuntosijoittajaksi muuttaessaan yhteen nykyisen avopuolisonsa kanssa. Asuntosijoittaminen ei kuitenkaan ollut sattumaa tai vahinko, vaan suunniteltua.

Sittemmin Valkonen on hankkinut kaksi sijoitusasuntoa lisää, ja hänen tarkoituksenaan on kasvattaa asuntojen määrää hiljalleen.

Turussa asuvan Valkosen kaikki kolme sijoitusasuntoa sijaitsee Varsinais-Suomessa. Niitä yhdistää hyvä sijainti ja se, että ne ovat yksiöitä tai kaksioita.

– Yksiöt ja kaksiot on helpointa pitää jatkuvasti vuokrattuina. Hyvällä sijainnilla niille on lähes aina kysyntää.

Asuntojen koon ja sijainnin lisäksi Valkonen tarkastaa aina taloyhtiön talouden ja mahdolliset tulevat peruskorjaukset. Asunnon arvon ei ole pakko nousta pitkällä aikavälillä, mutta se ei saisi laskea.

Huoneiston kunto ei ole Valkoselle kynnyskysymys, sillä hän pitää remontoinnista. Yleensä hän kunnostaakin asuntoja saadakseen paremman vuokratulon.

– Asuntosijoittamiseen ryhtyessä on hyvä, jos nauttii remontoinnista, asuntojen vertailusta ja asuntokaupoista. Jos ei ole intohimoa, asuntosijoittaminen voi olla aika aikaa vievä tapa saada sijoituksilleen tuottoa.

Valkonen kuitenkin uskaltaa suositella asuntosijoittamista pitkäaikaissäästämisen muotona lähes kaikille asunnoista kiinnostuneille. Asuntosijoittamisen vahvuus esimerkiksi osakesijoittamiseen verrattuna on se, että siinä on säännölliset tulonsa ja menonsa.

Ville Valkonen pyrkii lisäämään sijoitusasuntojensa määrää maltilla.

Asuntosijoittaminen on näin ollen hyvin ennakoitavaa, vaikka siihenkin sisältyy omat riskinsä.

Valkonen painottaa, että vaikka vuokratuloilla ei välttämättä yllä samoihin tuottoihin kuin osakesijoittamisessa parhaimmillaan, on se pitkällä aikavälillä hyvä tapa kerryttää varallisuuttaan.

Mikäli asuntosijoittamiseen aikoo lähteä Valkonen haluaa antaa pari neuvoa:

– Kannattaa katsoa asuntoja suosituimpia kasvukeskusten ulkopuolelta. Näillä alueilla asunnoista on pienempi kilpailu ja voi tehdä hinta-laatusuhteeltaan oikein hyviä löytöjä.

– Toiseksi ei kannata olettaa, että asuntosijoittamiseen lähtiessä olisi pakko olla täydellinen tai valmis. Perusasiat on hyvä hallita ja tutustua peruskirjallisuuteen, mutta matkalla oppii paljon.

Henna Vihreävuori aloitti asuntosijoittamisen vieläkin nuorempana, 22–23 vuoden iässä. Nyt muutaman vuoden myöhemmin hänellä on asuntoalan yritys yhtiökumppaninsa kanssa ja sijoitusasuntoja on parhaimmillaan ollut useita kymmeniä. Tarkkaa asuntojen määrää hän ei äkkiseltään osaa sanoa, sillä yritys on viime aikoina ”flipannut” asuntojaan. Toisin sanoen sijoitusasuntoja on myyty nopeasti eteenpäin voitolla esimerkiksi pienimuotoisen remontin jälkeen.

Omaa omistusasuntoa Vihreävuorella ei ole.

Sijoitusasuntoja Vihreävuori on hankkinut pääasiassa Tampereelta, mutta hän omistaa niitä myös Kuopiosta ja Jyväskylästä.

Asuntoja yhdistää sijainti vireissä maakuntakeskuksissa, ja niiden koko vaihtelee yksiöistä kolmioihin. Ne sijaitsevat toisinaan keskustassa, toisinaan lähiöissä. Asuntokanta painottuu kuitenkin yksiöihin ja kaksioihin. Vihreävuori suosii vanhempaa asuntokantaa, sillä niiden tuottoa ja arvoa pystyy helpommin nostattamaan. Uudiskohteitakaan nuori asuntosijoittaja ei vältä, jos sopiva tulee vastaan.

Henna Vihreävuori on nuoresta iästään huolimatta jo kokenut asuntosijoittaja ja ehtinyt perustaa yrityksenkin.

Vihreävuoren innostus asuntosijoittamiseen kumpuaa lapsuudesta. Hänen perheensä oli innostunut remontoinnista ja asuntojen kunnostamisesta, ja siitä lähti ajatus ensimmäisen sijoitusasunnon hankkimiseen.

– Tein selkeän säästösuunnitelman ja suunnitelman siitä, kuinka paljon voin ostaa asuntoja ja missä ajassa. Aloin tietysti opiskelemaan myös, ja siitä se sitten lähti, Vihreävuori sanoo.

Hän pitää asuntosijoittamisen vahvuutena sitä, että sijoittaminen on hyvin konkreettista ja tuottoon pystyy itse vaikuttamaan.

– Jos aikoo asuntosijoittajaksi, niin ykkösjuttu on opiskella asioita, katsoa asuntoja muuttovoittoisista kaupungeista ja nähdä toiminta pitkällä tähtäimellä.

Mahdollisuuksien mukaan kannattaa myös ostaa alle markkinahinnan. Vihreävuoren strategiana on saada positiivista kassavirtaa ja että asunnossa on arvonnousupotentiaalia.

Vaikka asuntosijoittaminen ei ole lastenleikkiä, ei sitä kannata Vihreävuoren mukaan pelätä, sillä virheitä sattuu väistämättä, mutta niistä oppii.

Lisäksi hän haluaa muistuttaa, ettei asuntosijoittaminen vaadi välttämättä valtavaa alkupääomaa.

– Ihmiset ajattelevat, että tarvitsevat esimerkiksi 50 000 euroa per kohde, vaikka joissain asunnoissa rahoituksesta riippuen summa voi olla vaikkapa 4 000 euroa per asunto. Jos käyttää vapaita vakuutuksia, niin vielä vähemmän. Tietysti tulee ymmärtää riskit ja se, että ostaa tuolloin suuremmalla velkavivulla, mutta rahoitusmahdollisuuksia on monenlaisia.

Vihreävuoren mielestä ei välttämättä kannata aloittaa sijoittamista kalleimmista asunnoista.