Kommentti: Saatan kuulostaa tylyltä, mutta älä koskaan sotke rahaa ja rakkautta

Parisuhteessa rahaa voi riittää kaikkeen mukavaan. Mieti silti aina, miten pärjäisit, jos joutuisit tulemaan toimeen vain omilla tuloillasi, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Nyt liikutaan vaarallisilla vesillä. Rahasta ja rakkaudesta kirjoittaminen herättää aina suuria tunteita.

Niin herätti minussakin, ja siksi kirjoitan tämän.

Alkuviikosta (IS 23.6.) uutisoitiin kokkolalaisesta 60-vuotiaasta miehestä, joka on käyttäytynyt kuin ”auervaara”. Hän on romanttisilla lupauksilla pyrkinyt saamaan naisilta rahaa. Nyt poliisi epäilee hänen huijanneen 37 naiselta yli 1,3 miljoonaa euroa.

Uhrit ovat asuneet eri puolilla Suomea, ja heiltä on huijattu muutamasta tuhannesta eurosta satoihin tuhansiin.

Teki pahaa. Teki todella pahaa.

En oikein uskalla edes ajatella, miltä uhreista on tuntunut. Kun selvästi romanttiseksi ajateltu parisuhde paljastuu huijaukseksi, tuntee tietysti surua ja pettymystä. Tässä tapauksessa luultavasti myös häpeää. Arvelen, että raivoakin.

Nyt moni teistä ajattelee, että tuo on ilmiselvä tapaus. Mutta ei se tähän lopu. Rahan ja rakkauden voi sekoittaa paljon perinteisemminkin.

On paljon eläkeikäisiä naisia – miksei miehiäkin – jotka ovat ”jumissa” parisuhteessaan siksi, että taloudellinen tilanne ei mahdollista eroa.

Yhteen aikaan oli varsin tavallista, että sovittiin toisen jäävän kotiin hoitamaan lapsia ja toisen vastaavan perheen elannosta. Se voi olla oikein toimiva järjestely. Silloin on varmasti ajateltu, että pysytään yhdessä elämän loppuun asti ja asiat sujuvat.

Elämällä on kuitenkin tapana yllättää. Ihmiset muuttuvat elämän aikana, ja se, mikä nuorena tuntui hyvältä ja järkevältä, ei siltä enää välttämättä tunnu. Olisi karua huomata olevansa parisuhteessa vain siksi, että eroaminen ei ole taloudellisesti mahdollista.

En nyt povaa eroja – vaan peräänkuulutan tervettä itsekkyyttä. Jokaisen kannattaisi miettiä, pystyisikö elämään vain omilla tuloillaan.

Saisiko palkallaan asunnon?

Riittäisikö raha ruokaan?

Jos vastaus on ”ei”, mieti, mitä asialle voi tehdä.

Rakkauden alkuhuumassa raha ei ole päällimmäisenä mielessä. Hyvä niin. Mutta jossain vaiheessa asiaa kannattaa miettiä. Miten minä pärjäisin ihan omilla tuloillani?

Tämä ei nyt tietenkään tarkoita, ettenkö näkisi parisuhteen arvoa. Kahden rahoilla voi ostaa kaikenlaista kivaa. Kulut voi puolittaa. Totta kai se mahdollistaa enemmän kuin vain yhden tuloilla eläminen.

Mutta haluatko elää niin, että olet taloudellisesti riippuvainen puolisostasi?

Loppujen lopuksi vain itsensä kanssa pitää pystyä elämään. Siksi kannattaa miettiä, miten tulisi omillaan toimeen. Jos tietää tulevansa, se painolasti on parisuhteesta pois.

Joten, älä koskaan sekoita rahaa ja rakkautta.