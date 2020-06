Yli 300 000 euron velkataakka on yhä useammalla – näin isot nettotulot tarvitaan jättilainaan

Yksin asuvia, joilla on asuntovelkaa vähintään 300 000 euroa, on Suomessa 1774, joista 1155 on pääkaupunkiseudulla.

Isot kokonaisvelat ja isot asuntolainat ovat yleistyneet koko 2000-luvun. Taustalla on varsinkin asuntojen hintojen nousu kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Yhä useammalla yksin asuvallakin on yli 300 000 euroa asuntolainaa.

Yksin hengen asuntokuntien velan määrä on noussut tasaisesti koko 2000-luvun. Niiden yksin asuvien määrä, joilla on yli 300 000 euroa velkaa, oli yli yhdeksänkertainen vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2002. Myös kahden hengen lapsettomien talouksien velat ovat nousseet saman suuntaisesti.

Yli 300 000 euroa velkaa oli 4 311 yhden hengen taloudella ja asuntovelkaa on näistä 3 584 henkilöllä.

Suurimmat asuntovelat sijoittuvat pääkaupunkiseudulle, jossa yli 300 000 euron asuntovelkoja oli 17 314. Muussa maassa niitä on yhteensä 13 097, joista 3 305 sijoittuu pääkaupunkiseudun ulkopuoliselle Uudellemaalle.

Tilastot on saatu Tilastokeskukselta, ja niistä on eroteltu vähintään 300 000 euron asuntovelalliset.

Monella taloudella kokonaisvelka voi ylittää 300 000 euroa, mikäli lainaa on otettu esimerkiksi yritystoimintaa tai opintoja varten.

Vaikka yhden ja kahden hengen kotitalouksien velkataakka on kasvanut, suurimmat velat on edelleen suuremmilla perheillä. Eniten yli 300 000 euron asuntolainoja on vähintään kahden aikuisen ja yhden lapsen perheillä, sillä tällaisia talouksia on Suomessa 18 745.

Suomen Pankin ekonomisti Ville Voutilainen on perehtynyt Tilastokeskuksen tilastoihin ja sanoo, että yhden hengen kotitalouksissa ja kahden aikuisen lapsettomissa talouksissa suurten velkojen määrä on kasvanut keskimääräistä nopeammin vuosien 2002–2019 aikana. Velkojen kasvu oli kokonaisuudessaan voimakasta varsinkin vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä, mutta sen jälkeen se on hieman maltillistunut.

Voutilainen löytää suurimman syyn velkaisuuden kasvulle luonnollisesti kasvukeskusten asuntojen hintakehityksestä ja siitä, että asuntokuntien koko on jatkanut pienenemistään.

– Pääkaupunkiseudulla ja esimerkiksi Turussa asuntojen hinnat ovat nousseet selvästi. Ne ovat alueita, joihin ihmiset muuttavat, joten asuntojen hintojen noustessa velkaakin otetaan enemmän, Voutilainen sanoo.

Asuntojen hinnat ovat taas nousseet erityisesti halutuissa yksiöissä ja kaksioissa.

– Korkeasti velkaantuneiden kahden aikuisen asunnoissa velkojen määrän kasvu on ollut yhtä nopeaa kuin yksin asuvien.

Yksin asuvalle 300 000 euron velka on hyvin suuri

Voutilaisen mukaan yksin asuvalle 300 000 euron velka on jo hyvin suuri, mutta velan kasvu ei ole yksiselitteisesti huono tai hyvä asia. Muutosta on kuitenkin tapahtunut, ja nykyään yhä suurempi osa velasta on sellaisilla kotitalouksilla, joiden velka suhteessa tuloihin on korkea.

Korkeasti velkaantuneilla henkilökohtainen riski voi olla suuri, mutta Voutilainen muistuttaa, että velka on olennainen osa toimivaa talousjärjestelmää.

– Velkaa tarvitaan tasaamaan elinkaaren suurista hankinnoista koituvia menoja. Se, että velka pakkautuu enenevissä määrin korkeampiin velkaluokkiin on huolestuttava asia. Velkojen kasvettua suuriksi kriisit ovat tupanneet olemaan syvempiä. Tutkimus velkojen ja kriisien yhteydestä jatkuu.

Moni maa on pyrkinyt hillitsemään yksilöiden velkaantumisen kasvua, kertoo Voutilainen.

Asuntolainojen kasvu ei ole uhka henkilökohtaiselle taloudelle niin pitkään, kun asuntojen hinnat ja muut varallisuusarvot jatkavat kasvuaan. Asuntojen hintojen nousu lisää velkaantuneen varallisuutta, mutta talouslaman kaltainen kriisi ja mahdollinen asuntokuplan puhkeaminen on sitä suurempi uhka, mitä suurempia velkoja yksilöillä.

300 000 velkaan tarvitaan vähintään noin 3 200 euron nettokuukausiansiot

OP:n asuntorahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie kertoo, että lainan saamiseen liittyy aina useampia tekijöitä. Keskeistä on pankin katsoma riski ja lainanottajan maksukyky eli tulot ja menot yhteenlaskettuna.

Yksi selkeimmistä lainan saannin ehdoista on riittävät kuukausiansiot ja se, että on hoitanut aikaisemmat velkansa kunniakkaasti. Mikäli hakee esimerkiksi suurta, 300 000 euron asuntolainaa, tulee laskennallisten nettokuukausiansioiden olla vähintään 3 200 euroa. Christie muistuttaa, että kyseessä on esimerkkilaskelma, ja muut tekijät voivat vaikuttaa lainan saantiin.

Lisäksi pankki velvoittaa vähintään 15 prosentin omavastuun asunnon ostoarvosta tai ensiostajan olleessa kyseessä viiden prosentin omavastuun.

– Teoriassa ensiostajakin voi ostaa yli 300 000 euron asunnon, mikäli ehdot vain täyttyvät.

Christie sanoo, ettei paikkakunta määritä sitä, millaisen lainan voi saada. Vaikka Helsingissä asunnon hinnat nousevatkin keskimäärin enemmän kuin Rovaniemellä, pankille on keskeistä se, voiko lainanottaja maksaa lainan takaisin.

Lisäksi yksin tai yhdessä lainan saa samoin ehdoin, mutta Christien mukaan kahden maksajan asunto on pankin mukaan vähempiriskinen vaihtoehto. Se voi näkyä siinä, miten pankki hinnoittelee riskin.

Christien mukaan on mahdollista, että osa Tilastokeskuksen suurista asuntolainoista kattaa mahdollisesti useamman kuin yhden asunnon.

– Asuntolainoja on tietysti mahdollista yhdistää esimerkiksi niin, että sijoitusasunto ja oma koti on samassa lainassa. Todennäköisempää on kuitenkin, että ne ovat ihan yhteen asuntoon hankittua asuntolainaa, sillä suuri osa isoista asuntolainoista sijoittuu alueille, joissa on muutenkin kalliimpaa.

Christie kuitenkin painottaa, ettei tiedä dataa Tilastokeskuksen takana, mutta puhuu velkojen yhdistämisestä yleisellä tasolla.