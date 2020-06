Tällainen on tyypillinen asuntosijoittaja: tulot, ikä, sukupuoli

46-vuotias keskituloja enemmän tienaava Uudellamaalla asuva mies on tyypillinen asuntosijoittaja.

Entistä useampi alle 40-vuotias ja jopa alle 30-vuotias on hankkinut sijoitusasunnon, Nordea kertoo. Koronapandemia ei ole romahduttanut intoa asuntosijoittamiseen.

Tyypillinen asuntosijoittaja on 46-vuotias mies Uudeltamaalta. Hänellä on 4 500 euron kuukausitulot ja hän asuu avo- tai avioliitossa. Hän on vakituisessa työsuhteessa tai yrittäjä.

Hänellä on sijoitusasuntolainan lisäksi noin 150 000 euroa asuntolainaa omaan asuntoonsa. Hänellä hyvä maksukyky ja hän on hoitanut pankkiasiat tunnollisesti.

Tämä on pankkikonserni Nordean omista asuntosijoittaja-asiakkaistaan tekemä yhteenveto.

Vielä viitisen vuotta sitten tyypillinen asuntosijoittaja oli jonkin verran vanhempi, Nordean Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala sanoi Nordean tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Tyypillisen profiilin takana on kuitenkin paljon vaihtelua. Viime vuodet ovat olleet voimakkaan asuntosijoittamisbuumin aikaa, ja entistä useampi alle 40-vuotias ja jopa alle 30-vuotias on hankkinut sijoitusasuntoja. Alle 30-vuotiaiden osuus asuntosijoittajista oli Nordeassa lähes olematon vielä viisi vuotta sitten, nyt heitä on noin viisi prosenttia.

Alle 40-vuotiaiden osuus on noussut jo kolmannekseen.

Tänä vuonna asuntosijoittajista 48 prosenttia oli aktiivisia sijoittajia, mutta jo 44 prosenttia ensikertalaisia.

– Varsinkin viimeisen kahden vuoden aikana on tullut merkittävä määrä ensikertalaisia, Pajala sanoo.

Noin kolmannes Nordeasta nostetuista sijoitusasuntolainoista oli naisten nostamia tänä ja viime vuonna. Pajalan mukaan naiset aloittavat asuntosijoittamisen yleensä vähän myöhemmällä iällä kuin miehet. He myös hakevat tuottoa pienemmällä riskillä.

Velkavipua käytetään maltillisesti

Pajalan mukaan asiakkaan takaisinmaksukykyä tarkastellaan yhtä lailla riippumatta siitä, ollaanko lainaa hakemassa omaan vai sijoitusasuntoon.

Sijoitusasuntoon lainaa hakevilta selvitetään paitsi asunnon vuokratuottoennuste, myös asiakkaan muu kassavirta eli esimerkiksi palkkatulot. Pajalan mukaan asuntosijoittajat eivät suhtaudu sen lepsummin lainanhoitoon ja vastuisiinsa kuin muutkaan asuntolaina-asiakkaat.

Koronapandemia ei ole Nordean asuntorahoitusneuvojien havaintojen mukaan vaikuttanut sijoitusasuntolainojen kysyntään. Riskitietoisuus on lisääntynyt, mikä näkyy esimerkiksi kaupungin keskustoissa sijaitsevien pienten asuntojen kysynnän kasvuna sekä korkosuojauksen lisääntyvänä kysyntänä.

Velkavipua sijoittajat käyttävät maltillisesti.

Sijoitusasuntoon otetun lainan koot ovat kasvaneet 6–7 prosenttia vuodessa. Tänä vuonna lainakoot ovat kasvaneet 10 prosenttia ja viiden viime vuoden aikana noin 30 prosenttia. Laina-ajat ovat kasvaneet kahdella vuodella viiden vuoden aikana.

Omiin asuntoihin otettujen asuntolainojen keskikoot ovat kuitenkin kasvaneet vielä nopeammin.

Mikä on kohtuullinen vuokratuotto?

Nordean sijoitustuotejohtajan Tanja Erosen mukaan sijoitusasunnon vuokratuoton kohtuullisuutta pitää suhteuttaa muihin sijoitusmuotoihin. Vielä viisi vuotta sitten sijoitusasunnosta sai parempaa tuottoa kuin nyt, mutta silloin koroistakin sai nollaa enemmän ja osakkeiden arvostus oli alempana.

Jos joku kauhistelee sitä, että pääkaupunkiseudulla saa vain 3 prosentin vuokratuottoa, pitäisi muistaa myös riski, Eronen sanoo.

– Pääkaupunkiseudulla 3–4 prosenttia on kohtuullinen suhteessa riskiin.

Turussa ja Tampereella pitäisi Erosen mielestä saada hieman enemmän. Paikkakunnilla, joilla asukasluku pienenee, tavoitellaan 5 prosentin tuottoa.

– Jos mennään taajamien ulkopuolelle, sitä on hyvin vaikea arvioida, koska riskit ovat niin isot.