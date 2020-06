Hanna, 26, säästää tai sijoittaa 1 400 euroa kuussa – yksi elämäntavan muutos osoittautui oivaksi säästövinkiksi

Hanna Tikander on kokenut säästäjä ja aloitteleva sijoittaja.

Hanna Tikander on toinen Mimmit sijoittaa -yhteisön vetureista. Hän säästää monilla arjen valinnoilla. Yksi hänen tuoreista havainnoistaan on se, miten paljon alkoholinkäytön lopettamisella voi säästää rahaa.

Hanna Tikanderin, 26, kotona ei koskaan puhuttu rahasta. Sijoittamisestakaan ei keskusteltu. Nuoremman Tikanderin mielessä sijoittaminen yhdistyi pitkään vanhoihin, vakaviin pukumiehiin.

Mielikuva on tuttu vaikkapa amerikkalaiselokuvista, joissa sijoittaminen usein esitetään tarkkaan suljetuksi kilpailuareenaksi. Sinne harvoin on naisilla tai nuorilla asiaa. Sijoittaminen vaikuttaa elokuvissa olevan jonkinlainen yliluonnollinen taito, joka nostattaa toimistossa huutavien meklarien stressitasot huippuunsa.

Tikander ei muista nuoruudestaan kovinkaan montaa julkisuudessa esiintynyttä naista, joka olisi puhunut sijoittamisesta. Ei ollut ketään kehen samaistua.

– Ei mulla ollut hajuakaan siitä, että voisin itsekin sijoittaa.

Nykyään tilanne on toinen. Tikander iloitsee siitä, että julkisuudessa aikaisempaa useampi sijoittava nainen saa äänensä kuuluviin. Jasmin Hamid, Julia Thurén ja Merja Mähkä ovat vain muutamia niistä, jotka Tikander tuo esiin.

Ja kuuluuhan hän itsekin samaan nuorten vaikuttajien joukkoon.

Tikander on toinen puolisko suositun Mimmit sijoittaa -yhteisön takana. Hän ja Pia-Maria Nickström vetävät etenkin nuorille naisille, mimmeille, suunnattua yhteisöä, jossa puhutaan rahasta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Yritys järjestää tapahtumia, pitää suosittua podcastia ja järjestää verkkokursseja. Yhteisö sai alkunsa Nickströmin pitämästä blogista, joka sekin on edelleen toiminnassa.

Kauppakorkeakoulussa opiskellut Nickström perusti yrityksen vuonna 2018 ja neljä kuukautta myöhemmin myyntiä ja visuaalista markkinointia opiskeleva Tikander lähti mukaan tapahtumatuottajaksi. Tikanderin ajatuksena oli viedä Nickströmin ylläpitämän blogin opit lähemmäs ihmisiä.

Nickström oli se, joka sai Tikanderinkin kiinnostumaan sijoittamisesta. He ovat hyviä ystäviä monen vuoden takaa. Kun osaaminen on kasvanut, myös ennakkoluulot ovat hälvenneet.

– Luin itsekin Pian blogia, mutta se ei riittänyt. Kaikki kuulosti fiksuilta jutuilta ja siltä, että kannattaisi varmaan kokeilla. Oli silti aika korkea kynnys siihen, että olisin itse yksin kotona lähtenyt avaamaan jotain arvo-osuustiliä. Tuntui todella pelottavalta.

Puolitoista vuotta sitten he istuivat Nickströmin kanssa kunnolla alas, ja Nickström auttoi hänet kädestä pitäen alkuun. Tätä he haluavat tarjota myös muille sijoittamisen aloittamista pohtiville.

Säästötavoitteena oma asunto

Vaikka sijoittaminen on ollut Tikanderin elämässä vasta vähän aikaa, suunnitelmallista säästämistä hän on tehnyt 16-vuotiaasta asti. Lukioikäisenä säästösuunnitelman tähtäin oli lentolipuissa Australiaan.

– Olin Australiassa vaihto-oppilaana ja rakastuin siihen maahan. 17-vuotiaana, kun palasin Suomeen ja lukion toiselle luokalle, sanoin äidille, että haluan lähteä takaisin mahdollisimman nopeasti. Äiti vastasi, että jos haluat lähteä takaisin Australiaan, niin tarvitset varmaan rahat lentolippuun.

Unelma Australiaan palaamisesta oli niin pinttyneenä Tikanderin mielessä, että hän päätti vaihtaa aikuislukioon, jotta pystyisi tekemään päivät töitä ja illat lukiota.

– Ensimmäisistä palkoista alkaen aloin laskea, että miten paljon pitää tehdä töitä, että saan lentolipun. Silloin avasin myös toisen tilin säästötiliksi.

– On hieno fiilis, kun tietää, että on tehnyt työtä sen eteen, että pääsee tekemään siistejä juttuja, vaikkapa matkustamaan.

Sittemmin tavoitteet ovat kasvaneet suuremmiksi. Tällä hetkellä Tikander säästää ensimmäistä omistusasuntoa varten. Hän avasi ASP-tilin vuosi sitten.

Kuukausittain Tikander pyrkii laittamaan lukioajoilta peräisin olevalle säästötilille 200 euroa, sijoituksiin 200 euroa ja ASP-tilille 1 000 euroa. ASP-tilille hän siirtää rahaa myös säästötililtään.

Vanha säästötili on etenkin sitä varten, että tulevaisuudessa Tikanderin olisi mahdollista palata ulkomaille luomaan uraa tai tekemään maisterintutkintoa.

– En halua, että siinä vaiheessa raha on esteenä. Haluan luoda itselleni vapautta ja mahdollisuuksia, vaikka tarkkoja suunnitelmia tulevasta ei vielä ole.

Hän hakee taloudellista turvaa myös sijoituksista. Niitä tehdessään Tikander pitää mielessään vastuullisuuden. Se on hänen mukaansa kriteeri, johon jokaisen tulisi kiinnittää huomiota.

– Jos ei usko, että sijoituksen kohteet ovat olemassa vielä 20 vuoden päästä, miksi sijoittaisi?

Sijoittamista rennommalla otteella

Koronan vaikutukset pörssiin toivat oman jännitysmomenttinsa keväällä. Kurssit romahtivat yhtäkkiä ja uusi taantuma alkoi nostaa päätään. Ensimmäisen ja toisen neljänneksen talouskasvu oli historiallisen alhaista.

Tikander on suhtautunut muuttuviin tilanteisiin rauhallisesti. Koronasta huolimatta hän on pitäytynyt sijoitussuunnitelmassaan ja sijoittanut jopa hieman enemmän kuin tavallisesti. Hän on siitä onnellisessa tilanteessa, että ei esimerkiksi joutunut lomautetuksi koronan takia, sillä pyörittää Nickströmin kanssa yhteistä yritystä.

Hän ei käy aktiivisesti kurkkimassa sijoituksia, koska sijoittaa aina pitkä aikaväli mielessään. Hetkittäinen hurja lasku sai kuitenkin hieman säikähtämään.

– Sai miettimään sitä, että onneksi sijoittamani rahat on sellaista rahaa, mitä olen ollut valmis riskeeraamaan, eikä sellaisia säästöjä, joita tulen tarvitsemaan parin vuoden sisään. Toivottavasti, hän pohtii.

Sijoittajana Tikander on passiivinen. Hän kyllä sijoittaa aktiivisesti joka kuukausi, mutta on pyrkinyt tekemään siitä mahdollisimman helppoa esimerkiksi automatisoimalla tiettyjä toimintoja.

– En halua ottaa asiasta liikaa stressiä.

Säästämispäätösten ei tarvitse olla lopullisia

Kaiken taustalla on suunnitelmallisuus. Kun Tikander päätti alkaa säästämään lentolippuja varten, hän kävi tiliotteensa tarkasti läpi ja selvitti, että mihin rahaa oikein kuluu.

– Huomasi aika helpolla sellaisia isompia kuluja, joista pystyi nipistämään jonkin verran.

Nuorempana säästäminen oli helppoa, kun asui vielä vanhemmilla eikä vuokran tai sähkölaskun kaltaisia toistuvia kuluja juuri ollut. Helsingistä kotoisin olevan Tikanderin mukaan lukioikäisenä rahaa meni lähinnä ulkona syömiseen.

– Ei oikein osannut arvostaa kotiruokaa, eikä panostettua siihen, että viitsisi myöskään itse tehdä ruokaa kotona.

Säästäminen ei ole hänelle kuitenkaan myöskään vanhemmalla iällä ollut erityisen vaikeaa. Tikanderin taloustilanne on aina ollut sellainen, että hänelle on ollut mahdollista päättää, mistä säästää.

– Mulla ei ole esimerkiksi autoa, joten siitäkään ei tule kuluja. Loppupeleissä on helppo säästää, kun ei ole niin paljoa pakollisia menoja.

Toisinaan Tikander on jättänyt esimerkiksi lataamatta matkakorttia, koska tykkää liikkua myös pyörällä tai kävellen. Kesällä voi kuntosalilla huhkimisen sijaan kokeilla ulkona treenaamista, millä säästää kuntosalin kuukausimaksun. Myös erilaisten suoratoistopalveluiden ja sovellusten läpikäymisessä voi paljastua yllättäviä toistuvia kuluja.

– Nämä kaikki voivat olla vaikka vain yhden kuukauden kokeiluja, eli niihin voi sitten myöhemmin palata uudelleen.

Arjessa Tikander pyrkii ostamaan ison osan vaatteistaan käytettynä. Hän tekee ostopäätöksensä aina harkiten. Erityisempiin tilaisuuksiin hän saattaa kysyä mekkoa lainaan kaverilta.

Yllättävä kuluerä katosi elämäntapamuutoksen myötä noin kahdeksan kuukautta sitten.

– Lopetin kahdeksan kuukautta sitten alkoholin käytön. Yllättävän nopeasti huomasin, että se oli elämäntapamuutoksen lisäksi hyvä säästövinkki.

Tarkemmin asiaa tarkasteltuaan Tikander havaitsi, että esimerkiksi jokaisesta ravintolalaskusta lähes 70 prosenttia koostui alkoholiannoksista. Nykyään hän haluaa ulkona syödessään alkoholin sijasta panostaa entistä enemmän hyvään ravintolaruokaan.

Mutta onko raittius vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiin?

– Silloin kun tein päätöksen, että lopetan alkoholinkäytön, tein samalla lupauksen itselleni, että en jätä yhtään sosiaalista tilaisuutta tai tapahtumaa tai keikkaa välistä sen takia, että en käytä alkoholia. Pelkona oli, että nyhjöttäisin vain kotona. Näin ei käynyt, vaan kaikki kaverit ovat ottaneet asian positiivisesti vastaan.

Kaveriporukassa on myös alettu puhua avoimemmin rahasta. Siitä Tikander on innoissaan.

– Siitä on niin paljon hyötyä, että raha-asioista puhutaan avoimesti. Silloin esille tulee esimerkiksi palkkaerot, mistä on aikaisemmin ollut vaikea keskustella.

Tämän eteen myös Mimmit sijoittaa tekee töitä.

Tikander pyrkii hankkimaan vaatteensa käytettyinä. Illanviettoja varten hän saattaa myös käydä lainareissulla kavereidensa vaatekaapeissa.

Tikander ei ota liikaa stressiä sijoituksistaan. Hän tekee sijoituksensa aina pitkälle aikavälille eikä sijoita koskaan enempää kuin olisi valmis menettämään.